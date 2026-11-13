Ηράκλειο Κρήτης: Άγρια επίθεση σκύλου σε 45χρονο - Του έσκισε τα ρούχα και τον γέμισε πληγές

Snapshot Στις Μοίρες Ηρακλείου, ένας 45χρονος άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο που τον δάγκωσε επανειλημμένα στο σώμα.

Η επίθεση προκάλεσε σκίσιμο των ρούχων του άνδρα από τη μέση και πάνω και αιμορραγία από πολλές πληγές.

Ο άνδρας ζήτησε βοήθεια σε κοντινό λογιστικό γραφείο, όπου εργαζόμενη τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοίρων για ιατρική φροντίδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το σκυλί ήταν αδέσποτο ή αν είχε ξεφύγει από κάποιο σπίτι.

Το περιστατικό επισημαίνει την επικινδυνότητα των ζώων που κυκλοφορούν χωρίς επιτήρηση. Snapshot powered by AI

Τρομακτικό περιστατικό με έναν σκύλο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στις Μοίρες Ηρακλείου, με θύμα έναν 45χρονο άνδρα.

Όπως ανέφερε η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ο άνδρας περνούσε πεζός από στενό κοντά στο Δημαρχείο Φαιστού, όταν του επιτέθηκε ένα σκυλί και τον δάγκωσε επανειλημμένα στο σώμα.

Από της επίθεση σκίστηκαν τα ρούχα του από τη μέση και πάνω, ενώ έφερε αιμορραγία από πολλές πληγές. Ο άνδρας, όταν κατάφερε να γλυτώσει από το ζώο, προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια σε κοντινό λογιστικό γραφείο.

Εργαζόμενη του γραφείου τον βοήθησε και τον μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοίρων, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό αναδεικνύει την επικινδυνότητα των ζώων που κυκλοφορούν χωρίς επιτήρηση, ενώ δεν διευκρινίζεται αν το σκυλί ήταν αδέσποτο ή είχε φύγει από κάποιο σπίτι.

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