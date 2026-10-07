Ζευγάρι που πήρε διαζύγιο έφτασε στα δικαστήρια για την κηδεμονία του σκύλου της οικογένειας!

Snapshot Ζευγάρι στην Αθήνα που διαζεύχθηκε διαφώνησε για την κηδεμονία του σκύλου τους μετά από χειρουργική επέμβαση του ζώου.

Ο πρώην σύζυγος κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για συγκηδεμονία, αποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή και φροντίδα για τον σκύλο.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναθέσει τη συγκηδεμονία του σκύλου και στους δύο πρώην συζύγους, με εναλλασσόμενη διαμονή 15 ημερών.

Η απόφαση ακολούθησε το πρόγραμμα διαμονής των παιδιών τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία του σκύλου και για τα παιδιά.

Νομικοί αναφέρουν ότι αυξάνονται οι υποθέσεις επιμέλειας ζώων συντροφιάς που καταλήγουν στα δικαστήρια λόγω διαφωνιών. Snapshot powered by AI

Ένα παντρεμένο ζευγάρι στην Αθήνα αποφάσισε να χωρίσει. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαζυγίου και εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που προέβλεπε συνεπιμέλεια για τα παιδιά τους, προέκυψε νέα διαφωνία, αυτή τη φορά για τον σκύλο της οικογένειας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν το ζώο χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και οι δύο πρώην σύζυγοι δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης. Τότε ο πρώην σύζυγος προσέφυγε στο δικαστήριο με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας τη συγκηδεμονία του σκύλου.

Στο δικαστήριο προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ότι συμμετείχε ενεργά στη φροντίδα του ζώου, κάλυπτε τις ιατρικές του ανάγκες και είχε αναπτύξει ισχυρό δεσμό μαζί του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παρουσία του σκύλου είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τα παιδιά του ζευγαριού.

Το ζώο ακολουθεί και το πρόγραμμα των παιδιών

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του και αποφάσισε να αναθέσει τη συγκηδεμονία του σκύλου και στους δύο πρώην συζύγους. Έτσι, το ζώο θα διαμένει 15 ημέρες με τον έναν και 15 ημέρες με τον άλλον, ακολουθώντας ουσιαστικά το πρόγραμμα διαμονής των παιδιών.

Όπως επισημαίνουν νομικοί, παρόμοιες υποθέσεις εμφανίζονται πλέον ολοένα και συχνότερα. Όταν ένα ζευγάρι, είτε έχει τελέσει γάμο είτε όχι, δεν μπορεί να συμφωνήσει για την επιμέλεια ενός ζώου συντροφιάς, η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια, τα οποία καλούνται να αποφασίσουν με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης.