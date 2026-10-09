Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας: Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο σκύλος του

Snapshot Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του ότι ο Κόμπι Μπράιαντ επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τον σκύλο του που εξαφανιζόταν.

Η γνωριμία του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ξεκίνησε το 1998 και η σχέση τους αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω απόστασης και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Ζέτα Τζόουνς είχε περιγράψει ότι η πρώτη επαφή της με τον Κόμπι Μπράιαντ έγινε μέσω του σκύλου του, ενώ παρακολουθούσε τις προπονήσεις του από το σπίτι της.

Ο γάμος του Ντάγκλας με τη Ζέτα Τζόουνς περιλάμβανε περιόδους κρίσης, όπως τη μάχη του Ντάγκλας με τον καρκίνο και τη διάγνωση διπολικής διαταραχής της Ζέτα Τζόουνς, αλλά και μια σύντομη περίοδο χωρισμού το 2013.

Ο Μάικλ Ντάγκλας τονίζει ότι η συμβίωση απαιτεί συνεχή προσπάθεια, απορρίπτοντας την ιδέα ότι χρειάστηκε να «κερδίσει ξανά» τη σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους. Snapshot powered by AI

Νέες, άγνωστες πτυχές από την προσωπική του ζωή φέρνει στο φως ο Μάικλ Ντάγκλας, μέσα από την αυτοβιογραφία του, αποκαλύπτοντας μια απρόσμενη ιστορία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγηση του σταρ του Χόλιγουντ, έβρισκε συχνά αφορμές για να επισκέπτεται το σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες.

Η δικαιολογία, όπως περιγράφει ο Ντάγκλας, ήταν ο σκύλος του, που φαινόταν να εξαφανίζεται αρκετά συχνά, οδηγώντας τον νεαρό τότε αθλητή στην πόρτα της διάσημης γειτόνισσάς του. Η ιστορία περιλαμβάνεται στο βιβλίο του «One Helluva Ride», το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου 2026, και αποτελεί μία ακόμη από τις προσωπικές αφηγήσεις με τις οποίες ο ηθοποιός μοιράζεται άγνωστα περιστατικά από τη ζωή του.

Ο Κόμπι Μπράιαντ AP

Η σχέση με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και οι συχνές επισκέψεις του Κόμπι Μπράιαντ

Ο Μάικλ Ντάγκλας γνώρισε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς το 1998, στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε ειδύλλιο, ωστόσο η απόσταση αποτελούσε εξαρχής μία από τις δυσκολίες που έπρεπε να διαχειριστούν. Εκείνος ζούσε στη Νέα Υόρκη, ενώ η Ουαλή ηθοποιός είχε εγκατασταθεί στην περιοχή Pacific Palisades του Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν και η κατοικία του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο τελευταίος, μόλις 20 ετών τότε, είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία του στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, στους οποίους εντάχθηκε το 1996. Σύμφωνα με όσα αφηγείται ο Ντάγκλας, ο νεαρός μπασκετμπολίστας φαινόταν να βρίσκει επανειλημμένα λόγους για να περνά από το σπίτι της Ζέτα Τζόουνς.

«Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Κόμπι έβρισκε συνεχώς δικαιολογίες για να περνά από το σπίτι της Κάθριν», γράφει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, προσθέτοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι σίγουρος πόσες φορές “έχασε τον σκύλο του”, αλλά ήταν πολλές!».

Michael Douglas reveals his rival for Catherine Zeta-Jones was Kobe Bryant... as he bares all about their tumultuous marriage https://t.co/BqzD1OAbuL — Daily Mail (@DailyMail) October 8, 2026

Η ανάμνηση της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς από τον θρυλικό μπασκετμπολίστα

Η αφήγηση του Ντάγκλας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με όσα είχε αποκαλύψει στο παρελθόν η ίδια η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς για τη γνωριμία της με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Τον Ιανουάριο του 2020, μετά τον θάνατο του θρυλικού αθλητή σε συντριβή ελικοπτέρου, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα στη μνήμη του, θυμίζοντας πως η πρώτη τους επαφή έγινε χάρη στον σκύλο του.

«Γνωριστήκαμε την ημέρα που μετακόμισε, χάρη στον σκύλο του, ο οποίος άρχισε να μπαίνει στον κήπο μου και συνέχισε να το κάνει», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

Η Ζέτα Τζόουνς είχε περιγράψει τους δυο τους ως νέους και φιλόδοξους ανθρώπους, που εκείνη την περίοδο ήταν αφοσιωμένοι στην επαγγελματική τους πορεία. Μάλιστα, από το σπίτι της είχε θέα στο ιδιωτικό γήπεδο μπάσκετ του Μπράιαντ, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις προπονήσεις του και να θαυμάζει από κοντά το ταλέντο και την αφοσίωσή του.

Οι αποκαλύψεις για την αρχή του ειδυλλίου και τη ζωή του ζευγαριού

Στην αυτοβιογραφία του, ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρεται και στις δυσκολίες των πρώτων μηνών της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Η επαγγελματική δραστηριότητα της ηθοποιού την κρατούσε συχνά μακριά από το Λος Άντζελες, καθώς ταξίδευε για τα γυρίσματα ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «Entrapment», με τον Σον Κόνερι, και «High Fidelity», με τον Τζον Κιούζακ.

Όπως περιγράφει, οι δυο τους άρχισαν να επικοινωνούν τακτικά τηλεφωνικά μέχρι να καταφέρουν να συναντηθούν ξανά. Ο ηθοποιός αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι η μελλοντική σύζυγός του ήθελε να προχωρήσει προσεκτικά, έχοντας υπόψη τη φήμη που τον συνόδευε εκείνη την εποχή.

Ο Ντάγκλας υποστηρίζει ότι η Ζέτα Τζόουνς χρειάστηκε εννέα μήνες προτού αποφασίσει να προχωρήσει η σχέση τους σε πιο προσωπικό επίπεδο. Στο ίδιο διάστημα, ο ίδιος διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με άλλες γυναίκες, σε διαφορετικές πόλεις, μέχρι να συμφωνήσουν να είναι αποκλειστικά μαζί.

Καθοριστική στιγμή για το ζευγάρι ήταν μια συνάντησή τους στη Μαγιόρκα, όπου ο Ντάγκλας είχε φροντίσει να βρίσκεται μαζί τους και ένα φιλικό του ζευγάρι, ο ιδιοκτήτης των Μαϊάμι Χιτ, Πατ Ράιλι, και η σύζυγός του. Όπως εξηγεί στα απομνημονεύματά του, ήθελε να κάνει την Κάθριν να αισθανθεί άνετα και να της δείξει μια πιο σταθερή πλευρά της προσωπικότητάς του.

Ο γιος τους, Ντίλαν, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2000, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκαν στο εμβληματικό ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης. Η κόρη τους, Κάρις, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2003.

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Ο Μάικλ Ντάγκλας για τον γάμο τους: «Η συμβίωση απαιτεί πολλή δουλειά»

Η κοινή τους πορεία δεν ήταν απαλλαγμένη από δυσκολίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, το ζευγάρι αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς ο Ντάγκλας έδινε μάχη με τον καρκίνο του λαιμού, ενώ η Ζέτα Τζόουνς διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ.

Το 2013 οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μια σύντομη περίοδο χωρισμού, καταφέρνοντας, ωστόσο, να ξεπεράσουν την κρίση και να συνεχίσουν μαζί. Με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, ο Ντάγκλας ξεκαθάρισε ότι ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι χρειάστηκε να «κερδίσει ξανά» τη σύζυγό του.

«Την αγαπώ πολύ. Είμαστε μαζί 25 χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο γάμος απαιτεί προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, στο βιβλίο του αναφέρεται και στον πρώτο του γάμο με την Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1977 έως το 1995 και απέκτησε τον γιο του, Κάμερον. Ο ηθοποιός περιγράφει εκείνη την περίοδο ως μια δύσκολη διαδρομή, με επαναλαμβανόμενες κρίσεις και προβλήματα στη σχέση τους.

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