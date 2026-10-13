Πίτμπουλ σκότωσε μαλτέζ και τραυμάτισε 57χρονη - Ποινή φυλάκισης με αναστολή στον ιδιοκτήτη του ζώου

Snapshot Ιδιοκτήτης πίτμπουλ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή για βα σωματική βλάβη από αμέλεια μετά από επίθεση του σκύλου του σε 57χρονη και θανάτωση του μαλτέζ σκύλου της.

Το πίτμπουλ διέφυγε από περιφραγμένο χώρο επιχείρησης και επιτέθηκε στη γυναίκα και στο κατοικίδιό της, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και το θάνατο του μικρόσωμου σκύλου.

Ο 38χρονος αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς δεν αποδείχθηκε δόλος στον χειρισμό του ζώου.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, αγορανομικά υπεύθυνος της επιχείρησης, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Η 57χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα και μόνιμες αισθητικές βλάβες από την επίθεση, παράλληλα με την απώλεια του ηλικιωμένου μαλτέζ σκύλου της. Snapshot powered by AI

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ένας 38χρονος, ιδιοκτήτης πίτμπουλ, το οποίο επιτέθηκε σε μία 57χρονη γυναίκα και κατασπάραξε το μικρόσωμο σκυλάκι της, ράτσας μαλτέζ, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ηλικιωμένου ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, η οποία επιχείρησε να το προστατεύσει από την επίθεση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την ακροαματική διαδικασία, το πίτμπουλ κατάφερε να διαφύγει από περιφραγμένο χώρο επιχείρησης, περνώντας κάτω από την περίφραξη της αυλής όπου φυλασσόταν.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στο μαλτέζ και στην ιδιοκτήτριά του.

«Με πρόλαβε, με δάγκωσε και άρπαξε το σκυλάκι μου»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση της 57χρονης γυναίκας, η οποία περιέγραψε στο δικαστήριο τις δραματικές στιγμές που έζησε στην προσπάθειά της να σώσει τον τετράποδο σύντροφό της.

Όπως ανέφερε, είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο μαλτέζ της, το οποίο αντιμετώπιζε κινητικές δυσκολίες λόγω ηλικίας, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους το πίτμπουλ.

Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, πήρε αμέσως το μικρόσωμο ζώο στην αγκαλιά της και προσπάθησε να τρέξει προς το σπίτι της, που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεφύγει. «Με πρόλαβε όμως το πίτμπουλ και με δάγκωσε, ενώ στη συνέχεια άρπαξε το σκυλάκι και το έσυρε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση δεν της στέρησε μόνο το αγαπημένο της κατοικίδιο, αλλά της προκάλεσε και σοβαρά τραύματα, για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο τραυματισμός έχει αφήσει μόνιμα σημάδια αισθητικής φύσεως, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, οι οποίες γίνονται εντονότερες κατά τις μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η αθώωση για τη θανάτωση του ζώου

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του πίτμπουλ, υπήκοος Βουλγαρίας, κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος.

Το δικαστήριο προχώρησε σε μετατροπή της αρχικής κατηγορίας, καθώς ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί για βαριά σωματική βλάβη με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 38χρονος αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε ο ενδεχόμενος δόλος που απαιτούνταν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως αυτή είχε αποδοθεί.

Στο εδώλιο βρέθηκε και ένας 49χρονος συμπατριώτης του, ο οποίος είχε την ιδιότητα του αγορανομικά υπεύθυνου της επιχείρησης όπου φυλασσόταν το πίτμπουλ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε από το σύνολο των κατηγοριών.

«Δεν μπορούσα να προβλέψω ότι θα σκάψει κάτω από την περίφραξη»

Από την πλευρά του, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει πως ο σκύλος του θα κατάφερνε να διαφύγει από τον περιφραγμένο χώρο.Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι το πίτμπουλ έσκαψε κάτω από την περίφραξη, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν μπορούσε να έχει προβλέψει ή αποτρέψει.

Επιπλέον, ανέφερε ότι την ημέρα της επίθεσης δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, καθώς είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό.Παρά τους ισχυρισμούς του, το δικαστήριο τον έκρινε υπεύθυνο για τον σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης από αμέλεια, καταλήγοντας στην καταδικαστική απόφαση.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε δικαστικά σε πρώτο βαθμό με την επιβολή της ποινής στον ιδιοκτήτη, ενώ για την 57χρονη παραμένουν οι σωματικές συνέπειες της επίθεσης και η απώλεια του ηλικιωμένου σκύλου της, τον οποίο προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να προστατεύσει.

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