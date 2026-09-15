Ιντιάνα: Σκύλος δάγκωσε 180 φορές μέχρι θανάτου επτά ημερών βρέφος - Συνελήφθη η οικογένεια

Όλα έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πόλη Μάρκλ της Ιντιάνα, όταν το βρέφος βρέθηκε μόνο του στο σαλόνι του σπιτιού του «για λιγότερο από ένα λεπτό», με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας, τον Τσομπ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ιντιάνα: Σκύλος δάγκωσε 180 φορές μέχρι θανάτου επτά ημερών βρέφος - Συνελήφθη η οικογένεια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα βρέφος επτά ημερών στην Ιντιάνα πέθανε μετά από επίθεση του οικογενειακού σκύλου, ο οποίος το δάγκωσε 180 φορές.
  • Ο πατέρας καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για παραμέληση παιδιού και κατοχή μη εμβολιασμένου σκύλου που προκάλεσε τραυματισμό.
  • Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα και τέσσερα ακόμη μέλη της οικογένειας με κατηγορίες παραμέλησης εξαρτώμενου προσώπου και παράβασης για μη εμβολιασμένο σκύλο.
  • Η αυτοψία έδειξε σοβαρά εξωτερικά και εσωτερικά τραύματα στο βρέφος, όπως μώλωπες, εγκεφαλικές αιμορραγίες και ρήξεις πνευμόνων.
  • Η επίθεση συνέβη ενώ το βρέφος βρισκόταν μόνο για λιγότερο από ένα λεπτό στο σαλόνι, ενώ ο πατέρας έπαιζε βιντεοπαιχνίδια σε άλλο δωμάτιο.
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιντιάνα, όπου ένα βρέφος μόλις επτά ημερών έχασε την ζωή του αφού δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος δάγκωσε το παιδί 180 φορές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πόλη Μάρκλ της Ιντιάνα, όταν το βρέφος, ο Τζέισον Άντονι Γουίβερ, βρέθηκε μόνο του στο σαλόνι του σπιτιού του «για λιγότερο από ένα λεπτό», με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας, τον Τσομπ.

Ο πατέρας του παιδιού, ο Όστιν Κίνσεϊ, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο κατά την διάρκεια της επίθεσης, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος στην κατηγορία της παραμέλησης παιδιού και στην κατοχή μη εμβολιασμένου σκυλιού που προκάλεσε τραυματισμό.

Όστιν Κίνσεϊ

Ο πατέρας του βρέφους, Όστιν Κίνσεϊ

Μαζί με τον πατέρα του βρέφους, συνελήφθη και η μητέρα, Βάιολετ Γουίβερ και τέσσερα ακόμη μέλη της οικογένειας: Οι παππούδες Τίμοθι Κίνσεϊ, Μάικλ Γουίκι, η γιαγιά Ρίτα Γουίκι και ο θείος του παιδιού, ο Τόνι Κίνσεϊ.

Βάιολετ Γουίβερ

Η μητέρα του βρέφους, Βάιολετ Γουίβερ

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειες:

  • Η Βάιολετ Γουίβερ (μητέρα), ο Τόνι Κίνσεϊ (θείος) και ο Τίμοθι Κίνσεϊ (παππούς) κατηγορούνται για κακούργημα 6ου βαθμού λόγω παραμέλησης εξαρτώμενου προσώπου.
  • Η Ρίτα Γουίκι (γιαγιά) και ο σύζυγός της, Μάικλ (παππούς), κατηγορούνται επίσης για κακούργημα 6ου βαθμού λόγω παραμέλησης εξαρτώμενου προσώπου αλλά και για παράβαση λόγω φιλοξενίας ενός μη εμβολιασμένου σκυλιού
Τόνι Κίνσεϊ

Ο θείος του βρέφους, Τόνι Κίνσεϊ

Τίμοθι Κίνσεϊ

Ο παππούς του βρέφους, Τίμοθι Κίνσεϊ

Μάικλ Γουίκι

Ο παππούς του βρέφους, Μάικλ Γουίκι

Ρίτα Γουίκι

Η γιαγιά του βρέφους, Ρίτα Γουίκι

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η Daily Mail, οι αρχές της κομητείας Χάντινγκτον έφτασαν σε ένα σπίτι στην οδό Μίλερ, αφού δέχτηκαν κλήση για επίθεση σκύλου σε νεογέννητο μωρό.

Φτάνοντας στο σημείο, αστυνομικοί βρήκαν το βρέφος να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ενώ ένας από αυτούς του έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Φορτ Γουέιν, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Τζέισον Άντονι Γουίβερ

Το βρέφος που έχασε την ζωή του, ο Τζέισον Άντονι Γουίβερ

Η αυτοψία που διενήργησε το Ιατροδικαστικό Κέντρο της Βορειοανατολικής Ιντιάνα αποκάλυψε ότι το βρέφος έφερε περισσότερες από 180 εκδορές και αρκετούς μώλωπες στον αυχένα, τον κορμό, την πλάτη και τα άκρα του. Υπέστη, επίσης, σοβαρά εσωτερικά τραύματα, όπως εγκεφαλικές αιμορραγίες, κατάγματα πλευρών και ρήξεις στους πνεύμονες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο πατέρας του παιδιού, ο Όστιν Κίνσεϊ, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια στο σαλόνι, ενώ ο γιος του βρισκόταν σε παιδικό κάθισμα, όταν τον άφησε μόνο του για λιγότερο από ένα λεπτό. Τότε, ήταν που σημειώθηκε η επίθεση. Ο πατέρας συνομιλούσε με άλλα μέλη της οικογένειας σε ένα άλλο δωμάτιο, όταν ο θείος του παιδιού, ο Τίμοθι Κίνσεϊ, μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας το βρέφος στην αγκαλιά του και τους ζήτησε να καλέσουν το ασθενοφόρο.

Ο θείος εξήγησε ότι άκουσε το βρέφος να φωνάζει και είδε τον Τσομπ να τον σέρνει στο πάτωμα.

Τσομπ

Ο Τσομπ, ο σκύλος

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο Τσομπ ήταν ένα σχετικά ήρεμο σκυλί, αλλά μερικές φορές ήταν επιθετικό προς άλλα ζώα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Τσομπ, ένα πεντάχρονο χάσκι-πίτμπουλ, είχε δαγκώσει ανθρώπους στο παρελθόν και είχε εμπλακεί σε προηγούμενο περιστατικό.

Αρχικά, ο θάνατος του βρέφους είχε κριθεί ατύχημα, πριν οι ερευνητές διαπιστώσουν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο σπίτι, ότι η οικία της οικογένειας ήταν σε «άθλια κατάσταση».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η μητέρα του παιδιού αναμένεται να δηλώσει κι εκείνη ένοχη στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ για υπόλοιπα τέσσερα μέλη της οικογένειας έχει προγραμματιστεί προκαταρκτική εξέταση.

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