Αποκάλυψη Axios: Μυστική σύσκεψη ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικών χωρών για το Ιράν

Snapshot Ανώτατοι στρατιωτικοί από ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικές χώρες συναντήθηκαν μυστικά στη Γερμανία για να συζητήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και τις περιφερειακές εντάσεις.

Ο διοικητής της CENTCOM διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή και ανακοίνωσε σχέδια αύξησης της ναυτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ.

Η συνεργασία Ισραήλ και αραβικών κρατών έχει ενισχυθεί μετά τη Συμφωνία του Αβραάμ, με κοινές αμυντικές επιχειρήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών.

Το Ισραήλ υποστηρίζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το σύστημα Iron Dome και βοήθεια ISR, ενώ εξετάζεται η παροχή ανάλογης υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία κατά των Χούθι.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε τη συνάντηση και τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και αρκετές αραβικές χώρες συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία, προκειμένου να συζητήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και τις ευρύτερες εντάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η κλειστή συνάντηση οργανώθηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Brad Cooper, και δεν ανακοινώθηκε επίσημα από καμία από τις χώρες που συμμετείχαν.

Παρόμοιες συναντήσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν, όμως αυτή ήταν η πρώτη μετά την έναρξη, πριν από περισσότερους από έξι μήνες, του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Παράλληλα, αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για ανώτατους στρατιωτικούς από το Ισραήλ και χώρες του Αραβικού Κόλπου που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το εβραϊκό κράτος να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για την εξέλιξη του πολέμου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου.

Εκτός από τον Αμερικανό ναύαρχο Cooper, στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου.

Ο Cooper διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες ότι ο αμερικανικός στρατός δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή, παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους ομολόγους του για το αμερικανικό σχέδιο αύξησης της ναυτικής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Eyal Zamir, ενημέρωσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε διάφορα μέτωπα.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι «φιλοξένησε ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες από οκτώ χώρες στο πλαίσιο προγραμματισμένης διάσκεψης στη Γερμανία» και ότι οι συμμετέχοντες «συζήτησαν ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή».

Η συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Λίγο αργότερα, το Ισραήλ μεταφέρθηκε από τη ζώνη ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ στη CENTCOM.

Η μεταβολή αυτή επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεργάζεται στρατιωτικά με αραβικά κράτη υπό την ομπρέλα της CENTCOM και να ενταχθεί ουσιαστικότερα στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας, κυρίως στους τομείς της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής άμυνας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έχει συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Το Ισραήλ ανέπτυξε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome, μαζί με προσωπικό για τη λειτουργία του, ενώ παρείχε επίσης στα Εμιράτα υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο στους τομείς πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ισραήλ και άλλων αραβικών χωρών της περιοχής έχει επίσης ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, σημειώνοντας παράλληλα προέλαση στο πεδίο και αποκτώντας ουσιαστικό έλεγχο των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, με τη συνδρομή της CENTCOM, συζητούν τρόπους με τους οποίους το Ισραήλ θα μπορούσε να υποστηρίξει σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι και να παράσχει βοήθεια ISR, κατά το πρότυπο της υποστήριξης που ήδη προσφέρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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