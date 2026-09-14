Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα συνομιλήσουν με το Ιράν

Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον «γρήγορα και απεγνωσμένα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα συνομιλήσουν με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα συνομιλήσουν με το Ιράν.
  • Ο Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στο Ιράν σύντομα, πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη υποχωρεί και ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως ο ίδιος θα αποφασίσει εάν η Ουάσιγκτον θα προσέλθει σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Το παραπαίον κράτος του Ιράν θέλει να συνάψει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να συνομιλήσουν, ένα ενδεχόμενο στο οποίο είμαστε ανοιχτοί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Είχε επίσης υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη «υποχωρεί» και ότι η Ουάσιγκτον ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποκάλεσε «Στενά του Τραμπ».

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