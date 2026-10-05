Νέος τυραννόσαυρος ανακαλύφθηκε στον Καναδά, έζησε πριν από 76 εκατ. χρόνια

Νέο είδος τυραννόσαυρου, το οποίο έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο δύσκολο παζλ της εξέλιξης αυτών των εμβληματικών αρπακτικών δεινοσαύρων, ανακάλυψαν παλαιοντολόγοι στον Καναδά.

Το νέο είδος ονομάστηκε Tromerosaurus solumons και έζησε πριν από περίπου 76 εκατ. χρόνια, κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο. Η ανακάλυψη βασίζεται σε απολιθώματα από τον γεωλογικό σχηματισμό Oldman στην Αλμπέρτα του Καναδά, μία περιοχή που έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικά ευρήματα από την εποχή των δεινοσαύρων.

Παρ’ ότι τα απολιθώματα είχαν εντοπιστεί και ανασκαφεί ήδη από το 2010 και το 2011, χρειάστηκε λεπτομερής ανατομική και φυλογενετική μελέτη για να διαπιστωθεί ότι δεν ανήκουν σε κάποιο από τα ήδη γνωστά είδη τυραννόσαυρων. Το αρχικό εύρημα του ολοτύπου έγινε το 2010 και η ανασκαφή του πραγματοποιήθηκε από ομάδα του University of Alberta κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011.

Τυραννόσαυρος που μπερδεύει το εξελικτικό «δέντρο»

Ο Tromerosaurus παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή συνδυάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε διαφορετικές ομάδες τυραννοσαυρίδων, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τη 2α Οκτωβρίου 2026 στο Journal of Vertebrate Paleontology.

Στη μελέτη, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το νέο είδος παρουσιάζει ομοιότητες τόσο με τον Gorgosaurus όσο και με τον Daspletosaurus, δύο γνωστούς τυραννόσαυρους που έζησαν στη Βόρεια Αμερική περίπου την ίδια γεωλογική περίοδο.

Η αναλυτική εξέταση του κρανίου και ειδικότερα της άνω γνάθου αποκάλυψε χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον Tromerosaurus από τους συγγενείς του. Μεταξύ αυτών είναι ένα αναλογικά μακρύτερο άνοιγμα στην άνω γνάθο, καθώς και μία στενότερη οστέινη προεξοχή στο μπροστινό τμήμα της.

Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως, για τους παλαιοντολόγους αποτελούν σημαντικά ανατομικά στοιχεία, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στον διαχωρισμό στενά συγγενικών ειδών που έζησαν στην ίδια περιοχή και περίπου την ίδια εποχή.

Μάλιστα, η αναγνώριση του Tromerosaurus επέτρεψε στους ερευνητές να αποδώσουν στο νέο είδος ορισμένα απολιθώματα που στο παρελθόν είχαν θεωρηθεί ότι ανήκαν στον Gorgosaurus.

Η θέση του στην οικογένεια των τυραννόσαυρων παραμένει αμφιλεγόμενη

Όμως, το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης δεν είναι μόνο ότι προστέθηκε ένα νέο είδος στον κατάλογο των τυραννοσαυρίδων.

Ο Tromerosaurus φαίνεται να βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο του εξελικτικού δέντρου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους φυλογενετικής ανάλυσης και κατέληξαν σε διαφορετικές τοποθετήσεις του νέου είδους.

Με μία μέθοδο, ο Tromerosaurus προκύπτει ως ένα από τα αρχαιότερα μέλη της ομάδας των Albertosaurinae, ενώ, με μία άλλη ανάλυση τοποθετείται κοντά στη βάση των Tyrannosaurinae.

Με απλά λόγια, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε για να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο μεγάλες γραμμές τυραννοσαύρων, μπορεί να μην ήταν τόσο ξεκάθαρα όσο θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Οι δύο μεγάλες γραμμές ίσως διαχωρίστηκαν αργότερα

Οι τυραννοσαυρίδες συχνά θεωρούνται μία ομάδα με σχετικά περιορισμένη ποικιλότητα σε σύγκριση με άλλους μεγάλους δεινόσαυρους της ίδιας περιόδου. Η νέα ανακάλυψη έρχεται να αμφισβητήσει εν μέρει αυτήν την εικόνα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι δύο βασικές εξελικτικές γραμμές των τυραννοσαύρων ενδέχεται να διαχωρίστηκαν αργότερα από ό,τι πιστεύαμε, ενώ, στη συνέχεια απέκτησαν νέα ανατομικά χαρακτηριστικά με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο.

Ο Tromerosaurus φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της μεταβατικής εικόνας. Τα χαρακτηριστικά του δεν «ταιριάζουν» απόλυτα σε μία μόνο από τις δύο ομάδες, γεγονός που δείχνει ότι η εξέλιξη των τυραννοσαύρων πιθανότατα ήταν πιο σύνθετη.

Το όνομα Tromerosaurus προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «τρομερός» και «σαύρα», δηλαδή «τρομακτική σαύρα». Το όνομα του είδους είναι solumons.

Η ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες έχουν πλέον λύσει οριστικά το εξελικτικό παζλ των τυραννοσαύρων. Αντίθετα, δημιουργεί νέα ερωτήματα: Πότε ακριβώς διαχωρίστηκαν οι βασικές γραμμές τους και πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε σήμερα για την ταξινόμηση αυτών.

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