Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές στην Κρήτη φέρνουν και πάλι τους χοχλιούς στην επιφάνεια, όμως η συλλογή τους αυτή την περίοδο απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 

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Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν
ΕΛΛΑΔΑ
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Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές στην Κρήτη φέρνουν και πάλι τους χοχλιούς στην επιφάνεια, όμως η συλλογή τους αυτή την περίοδο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, απαγορεύεται η συλλογή, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία άγριων εδώδιμων σαλιγκαριών των ειδών Helix και Eobania από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Ιανουαρίου. Η επιτρεπόμενη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου.

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