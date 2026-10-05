Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές στην Κρήτη φέρνουν και πάλι τους χοχλιούς στην επιφάνεια, όμως η συλλογή τους αυτή την περίοδο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, απαγορεύεται η συλλογή, μεταφορά, διακίνηση και εμπορία άγριων εδώδιμων σαλιγκαριών των ειδών Helix και Eobania από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Ιανουαρίου. Η επιτρεπόμενη περίοδος είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου.

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