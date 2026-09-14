Τραμπ: «Ίσως παραμείνουμε στο Ιράν και πάρουμε το πετρέλαιο, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα»

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και να διατηρήσουν το πετρέλαιο, όπως στη συμφωνία για τη Βενεζουέλα

Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: «Ίσως παραμείνουμε στο Ιράν και πάρουμε το πετρέλαιο, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και να διατηρήσουν τον έλεγχο του πετρελαίου, όπως έγινε στη Βενεζουέλα.
  • Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει φέτος, πιθανώς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
  • Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 108 δολάρια το βαρέλι.
  • Η αναστολή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ροή στην περιοχή.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι θα κάνει μόνο συμφωνία που θεωρεί καλή και σχολίασε πως τα έσοδα από τη Βενεζουέλα έχουν καλύψει πολλαπλά τους πολέμους των ΗΠΑ.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί χθες (13/9) ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο Ιράν και να «κρατήσουν το πετρέλαιο», κάνοντας έναν παραλληλισμό με την προσπάθεια των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο του ενός πέμπτου των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σε ένα ταξίδι στην Ιρλανδία για συναντήσεις και για να παρακολουθήσει γκολφ, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει φέτος, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που διεξάγονται στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Μιλώντας στο πρωτάθλημα γκολφ Irish Open, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η τιμή της βενζίνης θα «πέσει σαν πέτρα» μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει αναστατώσει τις αγορές πετρελαίου, με τους traders πετρελαίου να αναμένουν νέα άνοδο των τιμών μετά την επίθεση σε αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Η τιμή του Brent εφτασε σήμερα τα 108 δολάρια το βαρέλι σε υψηλό τεσσάρων μηνών, μετά το ράλι άνω του 9% την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται η απόφαση του Ριάντ να αναστείλει τη λειτουργία του σημαντικού αγωγού East-West, μετά από επιθέσεις με drones, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές στην περιοχή.Ο αγωγός έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του για τη διατήρηση των ενεργειακών ροών σε περίπτωση παρατεταμένων προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έκανε μόνο τη «σωστή συμφωνία» και όχι μια που δεν θα ήταν «καλή», προσθέτοντας ότι το Ιράν «ζητάει συνεχώς» ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυρισμό που η Τεχεράνη έχει απορρίψει στο παρελθόν. Αλλά ο πρόεδρος μίλησε επίσης για μία ακόμη επιλογή: να παραμείνει σε επαφή με το Ιράν.

Έκανε παραλληλισμό με τη συμφωνία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα , η οποία ανακοινώθηκε τον Αύγουστο.«Τελικά θα φύγουμε (από το Ιράν), εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο όπως στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τα έσοδα των ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα έχουν «πληρώσει πολλές φορές τον πόλεμο».

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