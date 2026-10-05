Απάτη με κρυπτονομίσματα: Στη φυλακή οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα και ολοκληρώθηκε απόψε, με τους τελευταίους εννέα κατηγορούμενους να περνούν την πόρτα του ανακριτή.

Μίλτος Τσεκούρας

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Στη φυλακή οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ολοκληρώθηκε ο κύκλος απολογιών για 17 κατηγορούμενους σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης με πυραμιδικό σύστημα σε κρυπτονομίσματα.
  • Δύο στρατιωτικοί, φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε από το 2025 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που προσέλκυε επενδυτές με πλασματικές αποδόσεις και πυραμιδικό μοντέλο.
  • Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις σε πολλές περιοχές και κατάσχεση πλήθους ηλεκτρονικών συσκευών και χρημάτων.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας και τον εντοπισμό των διακινηθέντων χρημάτων.
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Ολοκληρώθηκε έπειτα από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει πυραμιδικό σύστημα με «όχημα» επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.

Τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα και ολοκληρώθηκε απόψε, με τους τελευταίους εννέα κατηγορούμενους να περνούν την πόρτα του ανακριτή.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι και τα δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση και είναι στρατιωτικοί. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ενός ακόμη κατηγορούμενου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών.

Μέσω της πλατφόρμας φέρεται να παρουσιάζονταν επενδυτικές ευκαιρίες με ιδιαίτερα υψηλές και, σύμφωνα με τις Αρχές, πλασματικές αποδόσεις. Μάλιστα, στους ενδιαφερόμενους φέρεται να παρουσιαζόταν η δυνατότητα ακόμη και διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να αξιοποιούσαν πυραμιδικό μοντέλο, προσελκύοντας διαρκώς νέους επενδυτές και στρατολογώντας νέα μέλη.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας είχαν διοχετευθεί περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρονται να είχαν στρατολογηθεί.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα, τα οποία φέρεται να επένδυσαν χρηματικά ποσά μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων αντικειμένων που εκτιμάται ότι σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί και επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και 15 tablets.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, αλλά και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην πλήρη αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας της οργάνωσης, στον εντοπισμό των χρημάτων που διακινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας και στην ταυτοποίηση όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο σύστημα.

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