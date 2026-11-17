Snapshot Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του πρώτου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού του Δήμου Τροιζηνίας στον Άγιο Γεώργιο με προϋπολογισμό 540.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Ο νέος παιδικός σταθμός θα έχει έκταση 258 τ.μ., θα φιλοξενεί έως 40 νήπια και θα περιλαμβάνει διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο με παιδική χαρά και παροχή σίτισης.

Το έργο εντάσσεται σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία 12 νέων παιδικών σταθμών σε απομακρυσμένους και νησιωτικούς δήμους, με συνολικό προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027.

Η κατασκευή του σταθμού ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής υποδομής της περιοχής.

Στην υπογραφή της σύμβασης συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Τροιζηνίας Τάσος Μούγιος και στελέχη της Περιφέρειας. Snapshot powered by AI

Μία ακόμα δομή προσχολικής αγωγής, ο παιδικός σταθμός στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από τον Δήμαρχο Τροιζηνίας – Μεθάνων Τάσο Μούγιο και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, μέσα από το Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027. Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται η αποκατάσταση του υφιστάμενου κτίσματος και η ανέγερση νέου, με στόχο την επέκταση και τη μετατροπή του σε ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο έκτασης 258 τ.μ. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο υπαίθριος χώρος και θα δημιουργηθεί παιδική χαρά. Η νέα δομή δύναται να φιλοξενήσει έως 40 νήπια, με παροχή σίτισης.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα δημιουργίας 12 νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε ισάριθμους Δήμους της Αττικής, που υπέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο ο κ. Χαρδαλιάς και το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο οργανωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στο Λεκανοπέδιο. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική» 2021 – 2027, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την ανέγερση νέων σταθμών και την αποπεράτωση ημιτελών κτηρίων, έως την ανακατασκευή υφιστάμενων κτηρίων, δίνοντας έμφαση σε νησιωτικούς και απομακρυσμένους Δήμους.

«Με τη σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, προχωράμε στην κατασκευή του πρώτου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Για το έργο αυτό διαθέτουμε 540.000 ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Ένας σύγχρονος παιδικός σταθμός μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα μιας ολόκληρης περιοχής. Να προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τα πρώτα τους βήματα, να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και να δώσει στις νέες οικογένειες έναν ακόμη λόγο να χτίσουν το μέλλον τους στον τόπο τους. Και αυτή η ανάγκη, είναι ακόμα πιο έντονη σε μικρούς νησιωτικούς ή απομακρυσμένους Δήμους της Αττικής μας», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειάς μας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 24 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα ‘Αττική’ 2021–2027. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της Αττικής, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί, όπως έχω συχνά δηλώσει, οι ευρωπαϊκοί πόροι πιάνουν τόπο, μόνο όταν μεταφράζονται σε καλύτερους όρους καθημερινότητας των πολιτών.

Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Τροιζηνίας – Μεθάνων Τάσο Μούγιο για την εξαιρετική συνεργασία μας. Από την πρώτη στιγμή, αυτό το έργο ήταν απαίτηση και προτεραιότητα του Δημάρχου. Χάρη στη δική του υπομονή, μέσα από διαρκή συνεννόηση, καταφέραμε να το προτεραιοποιήσουμε και πλέον προχωράμε στην κατασκευή του Παιδικού Σταθμού. Κοινή μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε στους κατοίκους της περιοχής υποδομές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Γιατί η ανάπτυξη μιας περιοχής αποτυπώνεται πρωτίστως στις δυνατότητες που προσφέρει στους ανθρώπους της – και ιδιαίτερα στη νέα γενιά».

Από πλευράς του, ο Δημάρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων Τάσος Μούγιος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Δήμο μας, καθώς υπογράψαμε τη σύμβαση ανάθεσης ενός εμβληματικού κοινωνικού έργου. Η μελέτη για τη διαμόρφωση του Παιδικού Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο ήταν η μοναδική πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη που παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες που καλύπτει, θέσαμε την υλοποίηση του έργου ως άμεση προτεραιότητα.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε στο πλευρό μας τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που τον διακρίνει για τη νέα γενιά, στήριξε έμπρακτα την προσπάθειά μας, εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του έργου. Με την υλοποίησή του ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και σύντομα ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων θα αποκτήσει τον πρώτο του ιδιόκτητο Παιδικό Σταθμό.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών μας. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο: την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος αγκάλιασε και στηρίζει έμπρακτα τον στρατηγικό μας σχεδιασμό τόσο στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και σε πολλούς άλλους που θα ανακοινώσουμε άμεσα.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Νίκο Χαρδαλιά για τη διαρκή στήριξή του στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και να οδηγήσουμε τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων σε μια σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης.