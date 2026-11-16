Η χαρά του τρελού: Έρχονται οι 72 ώρες, κλείνουν τράπεζες, πέφτει το ρεύμα και ο «ψάχνω γεννήτρια»

Αν πιστέψει κανείς όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει ήδη ξεκινήσει, απλώς δεν μας έχει ενημερώσει ακόμη το δελτίο ειδήσεων!

Newsroom

Η χαρά του τρελού: Έρχονται οι 72 ώρες, κλείνουν τράπεζες, πέφτει το ρεύμα και ο «ψάχνω γεννήτρια»
BOMBER
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  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τους πολίτες να έχουν στο σπίτι κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες λόγω πιθανών κρίσεων.
  • Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν καταστροφολογικά σενάρια για παγκόσμιο blackout, κλείσιμο τραπεζών και γενικευμένο πόλεμο χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
  • Η πραγματικότητα αφορά προετοιμασία της Ευρώπης για φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις και ενεργειακές κρίσεις, όχι άμεση καταστροφή.
  • Η αύξηση της καταστροφολογίας στο διαδίκτυο προκαλεί υπερβολικό φόβο και συνωμοσιολογικές θεωρίες χωρίς βάσιμα στοιχεία.
  • Συνιστάται ψύχραιμη προετοιμασία με βασικά εφόδια, αποφεύγοντας υπερβολές και παραπληροφόρηση από κοινωνικά δίκτυα.
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Αν πιστέψει κανείς όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει ήδη ξεκινήσει, απλώς δεν μας έχει ενημερώσει ακόμη το δελτίο ειδήσεων!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους πολίτες να έχουν στο σπίτι ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες και οι απανταχού ειδικοί της καταστροφολογίας πήραν φωτιά. Ξαφνικά, το νερό, οι κονσέρβες και ο φακός έγιναν τα σημαντικότερα επενδυτικά προϊόντα της εποχής. Ξεχάστε τα ακίνητα, τις μετοχές και τον χρυσό. Το νέο χρηματιστήριο είναι το ρύζι, τα φασόλια και οι μπαταρίες ΑΑ!

Στο TikTok γίνεται η παρέλαση της Αποκάλυψης. Ο ένας προαναγγέλλει παγκόσμιο blackout, ο άλλος κλείσιμο τραπεζών, ο τρίτος πάγωμα καταθέσεων και ο τέταρτος γενικευμένο πόλεμο. Κάποιος μάλιστα πρέπει να έχει ήδη βρει ημερομηνία για την καταστροφή, γιατί στο διαδίκτυο τίποτα δεν γίνεται χωρίς ημερομηνία και δραματική μουσική υπόκρουση.

Σύμφωνα με τους διαδικτυακούς προφήτες, θα πέσει το ρεύμα, θα εξαφανιστεί το ίντερνετ, τα ΑΤΜ θα γίνουν μουσειακά εκθέματα, οι τράπεζες θα κατεβάσουν ρολά και οι πολίτες θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στην εποχή του ανταλλακτικού εμπορίου. Δύο κονσέρβες για ένα μπουκάλι νερό και τρεις μπαταρίες για ένα πακέτο μακαρόνια!

Οι πιο προχωρημένοι έχουν ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο: μιλούν για παγκόσμια οικονομική επανεκκίνηση, ψηφιακό έλεγχο των καταθέσεων και σχέδια που γνωρίζουν όλες οι κυβερνήσεις αλλά, φυσικά, δεν τα αποκαλύπτουν. Γιατί, ως γνωστόν, οι μεγάλες διεθνείς μυστικές επιχειρήσεις ανακοινώνονται πρώτα από έναν λογαριασμό με 347 followers και φωτογραφία προφίλ έναν αετό!

Πώς τα ξέρουν όλα αυτά οι tik tokers ούτε εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Προφανώς θα έχουν άκρες στην παγκόσμια ελίτ εξουσίας.

Η πραγματικότητα είναι σαφώς λιγότερο θεαματική. Η Ευρώπη πράγματι προετοιμάζεται για φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις, ενεργειακές κρίσεις και πολεμικούς κινδύνους. Και καλά κάνει. Άλλο όμως η πρόληψη και άλλο να ψάχνεις υπόγειο καταφύγιο επειδή άκουσες ότι πρέπει να έχεις τρεις ημέρες τρόφιμα στο ντουλάπι.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η βιομηχανία της καταστροφολογίας περνάει ημέρες μεγάλης άνθησης. Οι προβολές ανεβαίνουν, οι συνωμοσίες πολλαπλασιάζονται και ο φόβος πουλάει καλύτερα από ποτέ.

Μια πρόταση μόνο: Πάρτε νερό, πάρτε κονσέρβες, πάρτε έναν φακό. Αλλά πριν αγοράσετε γεννήτρια, πουλήσετε το αυτοκίνητο και σηκώσετε όλες τις καταθέσεις σας, κάντε έναν κόπο να κλείσετε το TikTok.

Γιατί μπορεί τελικά να μην έρθει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά από την υπερβολική δόση συνωμοσιολογίας κινδυνεύουμε να χάσουμε οριστικά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο της κοινής λογικής!

Και μια τελευταία λεπτομέρεια: Αν έρθει πράγματι η Αποκάλυψη, τουλάχιστον να έχουμε προλάβει να φορτίσουμε το power bank. Να μη μείνουμε χωρίς μπαταρία την ώρα που θα ανεβάζουμε το τελευταίο βίντεο!

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