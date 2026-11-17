Snapshot Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων σοβαρά τραυματισμένων.

Η σύγκρουση συνέβη το πρωί στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova στην Πράγα 3, με τα τρένα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης με δεκάδες ασθενοφόρα, τέσσερις διασωστικές ομάδες και ειδικό όχημα εκκένωσης.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ του κεντρικού σταθμού της Πράγας και των σταθμών Praha-Vysočany, Praha-Libeň και Praha-Holešovice έχει ανασταλεί.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τη σύγκρουση μη καταστροφική, παρά τον αριθμό των τραυματιών, και προτεραιότητα δόθηκε στην αξιολόγηση και ταξινόμηση των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί σοβαρά.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 07:00 το πρωί της Τρίτης 17/11, στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι τα τρένα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, επομένως η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους Τσεχικούς Σιδηροδρόμους, «τα τρένα Os 9409 και Os 9507 συγκρούστηκαν στον σταθμό». Επρόκειτο για μια μονάδα της σειράς 471 που κατευθυνόταν προς το Μιλόβιτσε και μια μηχανοκίνητη αμαξοστοιχία από το Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Ελαφρά τραυματισμένοι οι περισσότεροι επιβάτες

Σύμφωνα με το novinky.cz, οι τραυματίες είναι 34, με τους περισσότερους να φέρουν ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Πράγας, Karel Kirs, ανέφερε ότι υπάρχουν επιβάτες σε σοβαρή κατάσταση, με τα τραύματα να απειλούν τις ζωτικές λειτουργίες τους.

Μεγάλη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης στήθηκε στον τόπο του συμβάντος. Δεκάδες ασθενοφόρα και τέσσερις διασωστικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο, καθώς και ειδικό όχημα εκκένωσης.

Οι πυροσβέστες κήρυξαν συναγερμό δεύτερου επιπέδου και δήλωσαν ότι άμεση προτεραιότητά τους ήταν η αξιολόγηση των τραυματιών και η ταξινόμησή τους ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πράγας, Μίροσλαβ Ρέζατς, χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως μη καταστροφική, παρά τον αριθμό των τραυματιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Μεταφορών Ιβάν Μπεντνάρικ χαρακτήρισε το ατύχημα ως σοβαρό περιστατικό και ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οι Σιδηρόδρομοι της Τσεχίας ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν αποζημίωση στους επιβάτες και των δύο τρένων για τους τραυματισμούς και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Η Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Πράγας (Praha hlavní nádraží) και των σταθμών Praha-Vysočany και Praha-Libeň ανεστάλη. Στην ανακοίνωση της εταιρείας ČD για τις διαταραχές αναφερόταν επίσης ότι επηρεάστηκε η σύνδεση μεταξύ του κεντρικού σταθμού και του σταθμού Praha-Holešovice.

Η τσεχική διοίκηση σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι τα τρένα μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται σε άλλους σταθμούς στην Πράγα.

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

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