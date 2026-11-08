Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση αμαξοστοιχιών

Snapshot Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 88 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων νότια του Καΐρου.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν τρένο από τη Γκίζα προς Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που κατευθυνόταν από το Καΐρο προς το Ασουάν, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό πολλών βαγονιών.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, διέταξε άμεση έρευνα για τα αίτια και προειδοποίησε για αυστηρές ποινές σε περίπτωση αμέλειας.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την απομάκρυνση συντριμμιών και την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, χωρίς να έχει καθοριστεί ο χρόνος πλήρους επαναφοράς των δρομολογίων. Snapshot powered by AI

Τραγικό απολογισμό με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 88 τραυματίες αφήνει πίσω της η σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών που σημειώθηκε σήμερα, σε απόσταση περίπου 76 χιλιομέτρων νοτίως της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε η κρατική αρχή σιδηροδρόμων της Αιγύπτου, το δυστύχημα συνέβη όταν επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενης αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκε ο εκτροχιασμός αρκετών βαγονιών, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες.

Παρέμβαση Σίσι για απόδοση ευθυνών

Στον απόηχο της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, διέταξε την άμεση διεξαγωγή ταχείας έρευνας για τη διακρίβωση των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οποιοσδήποτε εντοπιστεί να έχει υποπέσει σε αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις αυστηρότερες προβλεπόμενες ευθύνες.

Την ίδια ώρα, πολυπληθή συνεργεία έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένα κλιμάκια επιχειρούν στο σημείο της σύγκρουσης, καταβάλλοντας προσπάθειες για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποκατάσταση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον χρόνο που θα απαιτηθεί έως την πλήρη επαναφορά των δρομολογίων.

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