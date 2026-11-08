Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 64 τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε προπορευόμενο τρένο – Μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού υγείας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 64 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον64 άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση τρένων στην επαρχία Γκίζα της Αιγύπτου λόγω εκτροχιασμού αρκετών βαγονιών.
  • Το τρένο από Γκίζα προς Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κάιρο-Ασουάν μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμάρ και Αλ Ράκα.
  • Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν 52 ασθενοφόρα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Γκίζα και Μπένι Σουέφ, όπου ισχύει αυξημένη ετοιμότητα.
  • Εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται στην απομάκρυνση συντριμμιών και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Καΐρου – Ασουάν.
  • Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Αίγυπτο συχνά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης, παρά τις επενδύσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αρκετά βαγόνια επιβατικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στην επαρχία της Γκίζα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το Υπουργείο Υγείας στο Κάιρο.

Σύμφωνα με την Αρχή Αιγυπτιακών Σιδηροδρόμων, τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος δεύτερης αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμάρ και Αλ Ράκα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι στο σημείο έσπευσαν 52 ασθενοφόρα. Συνολικά 54 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλ Ουάστα στο Μπένι Σουέφ, ενώ 10 ακόμη διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αλ Αγιάτ της Γκίζα.

Egypt Train Crash

Ο Υπουργός Υγείας, Χαλέντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή στα νοσοκομεία των περιοχών Γκίζα και Μπένι Σουέφ να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη έκτακτη ιατρική φροντίδα στους τραυματίες. Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευόμενων.

Την ίδια ώρα, η σιδηροδρομική αρχή ανέφερε πως εξειδικευμένα συνεργεία εκτάκτων αναγκών και γερανοφόρα οχήματα έχουν αναλάβει την απομάκρυνση των συντριμμιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της γραμμής Καΐρου – Ασουάν.

Το ιστορικό των σιδηροδρομικών ατυχημάτων

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Αίγυπτο, παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν διοχετευθεί τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Ως κύριες αιτίες των συμβάντων καταγράφονται συχνά το ανθρώπινο λάθος σε ισόπεδες διαβάσεις, καθώς και οι βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι μια σειρά από σοβαρά ατυχήματα στους αιγυπτιακούς σιδηροδρόμους την περίοδο 2020–2021 είχε στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και είχε προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς, την ώρα που η χώρα συνεχίζει την υλοποίηση πολυετούς προγράμματος μαμούθ για την αναβάθμιση των υποδομών και των αμαξοστοιχιών της.

*Με πληροφορίες από thenationalnews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Πολωνία – Κατηγορείται για απάτη 18.600

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Η «Φοιτητική Λίστα» αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 64 τραυματίες

16:28LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση και οι ευχές στον γιο του, Μιχάλη

16:28LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

16:23ΕΛΛΑΔΑ

«Το πιο σκοτεινό σημείο εμφανίζεται όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως ατομικό τρόπαιο ή ως μέσο εξουσίας»

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σέρρες: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά ο Μητσοτάκης - «Όραμά μας ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο»

16:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Έως 1,8 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως μπορούν να παράγουν οι στέγες της Αθήνας

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια απελευθέρωσης

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Τασούλας από το Αρκάδι: «Είμαστε υποχρεωμένοι να περιφρουρούμε την ελευθερία μας»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Από την Ούρσουλα Άντρες και τα σαλόνια της Αθήνας στους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης - Η διπολική διαταραχή και οι απόπειρες αυτοκτονίας

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

14:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ντέινα, σε παρακαλώ δέξου»: Ο Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Ορεινή Ναυπακτία: Τραυματίστηκε κυνηγός από όπλο - Μία σύλληψη

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αποκαταστάθηκε μια ιστορική αδικία» - Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου

13:59ΥΓΕΙΑ

Αιμορροΐδες: Ο καλύτερος τρόπος για σπιτική ανακούφιση δεν είναι απαραίτητα κάποια κρέμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 64 τραυματίες

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Από την Ούρσουλα Άντρες και τα σαλόνια της Αθήνας στους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης - Η διπολική διαταραχή και οι απόπειρες αυτοκτονίας

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Η στιγμή που ήρωας-αστυνομικός ακινητοποιεί τον 24χρονο δράστη της επίθεσης με τους εννιά νεκρούς πριν καταρρεύσει - Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Εγκεφαλικό: Ποιες ώρες είναι υψηλότερο το ρίσκο - Τι αυξάνει τον κίνδυνο ενός επεισοδίου

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Singapore Airlines: Τρομακτική στιγμή σε προσγείωση Airbus A350 - Αποφεύχθηκε οριακά το ατύχημα

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Τερμάτισε πρώτος ο Αιθίοπας Ταφέρι με νέο ρεκόρ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος δεν του αρμόζει», λέει ο δικηγόρος του Πετιλόν

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης από πίστα Σερρών: «Να τρέχουμε σε πίστες με ασφάλεια κι όχι στους δρόμους»

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια απελευθέρωσης

16:28LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν στο σπίτι τους στην Τούμπα οι ηλικιωμένοι μετά την έξωση και τον ξεσηκωμό

13:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα τραύματα των προγόνων μας αφήνουν «ίχνη» μέσα μας! Η επαναστατική έρευνα του Νίκου Δασκαλάκη, τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό και χωρίς δίπλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ