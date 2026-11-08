Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 64 τραυματίες

Snapshot Τουλάχιστον64 άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση τρένων στην επαρχία Γκίζα της Αιγύπτου λόγω εκτροχιασμού αρκετών βαγονιών.

Το τρένο από Γκίζα προς Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κάιρο-Ασουάν μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμάρ και Αλ Ράκα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν 52 ασθενοφόρα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Γκίζα και Μπένι Σουέφ, όπου ισχύει αυξημένη ετοιμότητα.

Εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται στην απομάκρυνση συντριμμιών και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Καΐρου – Ασουάν.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Αίγυπτο συχνά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης, παρά τις επενδύσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αρκετά βαγόνια επιβατικής αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν στην επαρχία της Γκίζα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το Υπουργείο Υγείας στο Κάιρο.

Σύμφωνα με την Αρχή Αιγυπτιακών Σιδηροδρόμων, τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος δεύτερης αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμάρ και Αλ Ράκα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι στο σημείο έσπευσαν 52 ασθενοφόρα. Συνολικά 54 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλ Ουάστα στο Μπένι Σουέφ, ενώ 10 ακόμη διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αλ Αγιάτ της Γκίζα.

Ο Υπουργός Υγείας, Χαλέντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή στα νοσοκομεία των περιοχών Γκίζα και Μπένι Σουέφ να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη έκτακτη ιατρική φροντίδα στους τραυματίες. Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της υγείας των νοσηλευόμενων.

Την ίδια ώρα, η σιδηροδρομική αρχή ανέφερε πως εξειδικευμένα συνεργεία εκτάκτων αναγκών και γερανοφόρα οχήματα έχουν αναλάβει την απομάκρυνση των συντριμμιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της γραμμής Καΐρου – Ασουάν.

Το ιστορικό των σιδηροδρομικών ατυχημάτων

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Αίγυπτο, παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν διοχετευθεί τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Ως κύριες αιτίες των συμβάντων καταγράφονται συχνά το ανθρώπινο λάθος σε ισόπεδες διαβάσεις, καθώς και οι βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι μια σειρά από σοβαρά ατυχήματα στους αιγυπτιακούς σιδηροδρόμους την περίοδο 2020–2021 είχε στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και είχε προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς, την ώρα που η χώρα συνεχίζει την υλοποίηση πολυετούς προγράμματος μαμούθ για την αναβάθμιση των υποδομών και των αμαξοστοιχιών της.

*Με πληροφορίες από thenationalnews

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