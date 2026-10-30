Ισπανία: Δύο ζωές αλληλένδετες στην καμπίνα του τρένου - Οι τριαντάρηδες μηχανοδηγοί του AVE 2080

Snapshot Ο Αντόνιο Αθέδο Μενέσες και ο Ντανιέλ Μουνιόθ Κομπ, μηχανοδηγοί του τραίνου AVE, σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με ακινητοποιημένο συρμό της Iryo κοντά στην Ούρδα της Ισπανίας.

Η τραγωδία προκάλεσε πένθος στις οικογένειες και κοινότητες τους, ενώ οι συνθήκες και ευθύνες της σύγκρουσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Αντόνιο είχε έντονο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία και την πολιτική, ενώ εξέφραζε ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών.

Ο Ντανιέλ είχε προετοιμαστεί συστηματικά για τα τρένα υψηλής ταχύτητας και ήθελε να γίνει καθηγητής, στηρίζοντας τους νεότερους συναδέλφους του.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου 17 λεπτά μετά την εντολή συνέχισης της πορείας από το κέντρο ελέγχου, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Snapshot powered by AI

Ο Αντόνιο Αθέδο Μενέσες, 36 ετών, και ο Ντανιέλ Μουνιόθ Κομπ, 31 ετών, είχαν επιλέξει τον σιδηρόδρομο ως επάγγελμα και όνειρό τους ήταν να περάσουν τη ζωή τους στα τρένα.

Οι δύο μηχανοδηγοί βρίσκονταν στην καμπίνα του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE, όταν αυτό συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο συρμό της Iryo, κοντά στην Ούρδα της Ισπανίας. Ο θάνατός τους βύθισε στο πένθος τις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, ενώ τα ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν ανοιχτά.

Ο Αντόνιο και η αγάπη του για τον σιδηρόδρομο

Ο Αντόνιο Αθέδο Μενέσες γεννήθηκε πριν από 36 χρόνια στο Μόστολες, στα νότια της Μαδρίτης. Η αγάπη του για τα τρένα είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες. Ο πατέρας του, Χοσέ Αντόνιο, ήταν μηχανοδηγός και, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του, συνέχιζε να μιλά με ενθουσιασμό για τον σιδηρόδρομο και τη δουλειά που είχε σημαδέψει τη ζωή του. Η μητέρα του, Μερσέντες, είχε επίσης συνταξιοδοτηθεί.

Ο Αντόνιο έζησε για πολλά χρόνια στη Λοράνκα, μια εργατική συνοικία της Φουενλαμπράδα. Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη φωτογραφία. Περιπλανιόταν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του μετρό, καταγράφοντας με τον φακό του την καθημερινότητα της πόλης, τους επιβάτες και τις στιγμές που συχνά περνούν απαρατήρητες.

Χρησιμοποιούσε τόσο το κινητό του τηλέφωνο όσο και αναλογικές φωτογραφικές μηχανές, ενώ προτιμούσε αρκετές φορές την ασπρόμαυρη φωτογραφία. Στις εικόνες του αποτύπωνε σταθμούς, κυλιόμενες σκάλες στο Γκρίνουιτς της Βρετανίας, αλλά και συρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου της Καταλονίας, τους οποίους χρησιμοποιούσε συχνά.

Η φωτογραφία ήταν για εκείνον ένας τρόπος να παρατηρεί τον κόσμο και να αποτυπώνει όσα τον συγκινούσαν. Σε μια φωτογραφία από τον σταθμό του Λ' Οσπιταλέτ ντε Λιομπρεγάτ είχε συνοδεύσει την εικόνα με έναν στοχασμό για τη ζωή και τον θάνατο.

«Φαντάζομαι ότι όταν φτάνουμε στο τέλος, αν κοιτάξουμε πίσω και βρούμε ευτυχία, δεν μας στενοχωρεί το γεγονός ότι φεύγουμε. Φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι σε όλες τις πτυχές της ζωής», είχε γράψει.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στις περιοχές όπου έζησε. Ο δήμαρχος της Φουενλαμπράδα, Χαβιέρ Αϊάλα, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την απώλεια ενός ανθρώπου που αποτελούσε μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Η πολιτική, η Βαρκελώνη και τα σχέδια για το μέλλον

Ο Αντόνιο είχε έντονο ενδιαφέρον και για την πολιτική. Συμμετείχε στην εξωκοινοβουλευτική παράταξη Izquierda Española και είχε συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων για τις μεταφορές. Σύμφωνα με τη φίλη του, Πάουλα Φράγα, με την οποία μοιραζόταν πολιτικές απόψεις, ανησυχούσε για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και τα ζητήματα ασφάλειας.

Η ίδια ανέφερε ότι είχαν επικοινωνήσει λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία και πως ο Αντόνιο εξέφραζε προβληματισμό για την κατάσταση του δικτύου.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά του είχε η Βαρκελώνη. Σε ένα από τα βίντεό του είχε περιγράψει την πόλη με λόγια που αποτύπωναν τη νοσταλγία του για την αρχιτεκτονική, τη φωτογραφία και τον πολιτισμό της.

Στους στενούς του φίλους είχε εκφράσει πρόσφατα την επιθυμία να επιστρέψει στη Μαδρίτη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με τη σύντροφό του. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο.

Ο Ντανιέλ και η διαδρομή μέχρι τα τρένα υψηλής ταχύτητας

Δίπλα στον Αντόνιο βρισκόταν ο Ντανιέλ Μουνιόθ Κομπ, 31 ετών, ακόμη ένας νέος που είχε επιλέξει τον σιδηρόδρομο ως επαγγελματικό προορισμό. Η πορεία του αποτυπώνει πόσο συστηματικά είχε προετοιμαστεί για να εργαστεί στα τρένα υψηλής ταχύτητας.

Πριν γίνει μηχανοδηγός, είχε εργαστεί ως τεχνικός συντήρησης σε τρεις εταιρείες: τη Thyssenkrupp, την Btren και τη Suez. Το 2019 ξεκίνησε την εκπαίδευσή του ως μηχανοδηγός και το 2021 ανέλαβε καθήκοντα οδηγού στους προαστιακούς σιδηροδρόμους της Καταλονίας, όπου εργάστηκε για περίπου δύο χρόνια.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μαδρίτη και εργάστηκε επί τρία χρόνια και τρεις μήνες στο δίκτυο του προαστιακού. Από τον Μάρτιο του 2026 είχε ξεκινήσει τη νέα επαγγελματική του πορεία ως νεότερος μηχανοδηγός, εκπαιδευόμενος στα τρένα AVE.

Η μετάβαση στα τρένα υψηλής ταχύτητας αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, για το οποίο είχε εργαστεί επί χρόνια.

Ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει καθηγητής

Οι συνάδελφοί του περιγράφουν έναν άνθρωπο πρόθυμο να βοηθήσει, με θετική διάθεση και ενδιαφέρον για όσους ξεκινούσαν τώρα την επαγγελματική τους πορεία.

Ο μηχανοδηγός Ούγο Λόπεθ Γκαμάγιο, γνωστός με το προσωνύμιο «Η Ατμομηχανή», μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ντανιέλ. Όπως ανέφερε, εκείνος ήταν πάντα πρόθυμος να στηρίξει τους συναδέλφους του, ιδίως τους νεότερους, και να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην ομάδα.

Η διάθεσή του να εξηγεί και να καθοδηγεί τους άλλους φανέρωνε και μια δεύτερη επαγγελματική κλίση: την εκπαίδευση.

Ο Ραούλ, ο οποίος υπήρξε καθηγητής του στη σχολή Salesianos de Atocha στη Μαδρίτη, θυμάται έναν μαθητή που ξεχώριζε. Ο Ντανιέλ είχε σπουδάσει αρχικά ηλεκτρολογία και στη συνέχεια ρομποτική, ενώ είχε ολοκληρώσει και σχετική εργασία στο πλαίσιο των σπουδών του.

«Θα του άρεσε να γίνει καθηγητής», ανέφερε ο πρώην δάσκαλός του. Όπως εξήγησε, ο Ντανιέλ επισκεπτόταν συχνά το σχολείο και μοιραζόταν με τους μαθητές τις επαγγελματικές του εμπειρίες, προσπαθώντας να τους ενθαρρύνει.

«Χωρίς αμφιβολία, είναι ο καλύτερος μαθητής που είχα», είπε, περιγράφοντας τη βαθιά εκτίμηση που έτρεφε για εκείνον.

Όταν πληροφορήθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο Ραούλ τού έστειλε μήνυμα για να τον ρωτήσει πώς ήταν δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν γνώριζε ότι ο πρώην μαθητής του βρισκόταν ανάμεσα στα θύματα. Η απουσία απάντησης, ασυνήθιστη για τον Ντανιέλ, τον έκανε να φοβηθεί το χειρότερο.

Η τραγωδία που άφησε αναπάντητα ερωτήματα

Ο Ντανιέλ ζούσε με τους γονείς του στη συνοικία Ελ Καρασκάλ, στη Λεγανές. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, από τους γείτονες μέχρι τους συναδέλφους του.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο συρμό της Iryo, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, στις 08:36 το κέντρο ελέγχου στην Ατότσα έδωσε εντολή στο AVE να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα. Ο συρμός της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένος, ενώ η μηχανοδηγός του είχε επικοινωνήσει με το κέντρο ελέγχου.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου 17 λεπτά αργότερα, γύρω στις 08:53. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην εντολή συνέχισης της πορείας και στη σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και οι ευθύνες για όσα συνέβησαν διερευνώνται.

Για τον Αντόνιο και τον Ντανιέλ, ο σιδηρόδρομος δεν ήταν απλώς μια δουλειά. Ήταν το αντικείμενο που είχαν επιλέξει να υπηρετήσουν και ο χώρος στον οποίο είχαν επενδύσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Πίσω τους αφήνουν οικογένειες, φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια δύο ανθρώπων που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στα τρένα.

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