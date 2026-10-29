Ισπανία: Και τρεις Έλληνες στα τρένα που συγκρούστηκαν – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Πρόκειται για μια μητέρα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, και τους δύο γιους της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της El Pais

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ισπανία: Και τρεις Έλληνες στα τρένα που συγκρούστηκαν – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Τολέδο, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί, ανάμεσα στους οποίους και τρεις Έλληνες.

Πρόκειται για μια μητέρα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, και τους δύο γιους της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της El Pais, το οποίο περιγράφει τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο του Τολέδο.

«Μεταξύ των τραυματιών είναι τρεις Έλληνες τουρίστες, η οικογένεια Δρίτσα, η οποία έφτασε στη Μαδρίτη το Σάββατο και ταξίδευε στη Σεβίλλη για να επισκεφθεί την πόλη», αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας.

Η μητέρα, η οποία βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι, προτιμά να μιλούν οι γιοι της εκ μέρους της, καθώς είναι ακόμη σε σοκ. Έτσι, ο 21χρονος Μάριος και ο 18χρονος Χρήστος αφηγήθηκαν όλα όσα έγιναν πριν το δυστύχημα.

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«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»

Λίγο πριν τη σύγκρουση, ο Μάριος και η μητέρα του είχαν πάει στο βαγόνι-εστιατόριο για πρωινό, ενώ ο μικρότερος γιος παρέμεινε στη θέση του. Ενώ περίμεναν την παραγγελία τους, συνέβη το χειρότερο: Επιβάτες τινάχτηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», είπε ο Μάριος μιλώντας στην El País.

Σύμφωνα με τον 21χρονο, το βαγόνι στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε και έγειρε υπό γωνία περίπου 30 μοιρών. Μέσα στον πανικό, μητέρα και γιος κατάφεραν να σηκωθούν για να βρουν τον Χρήστο.

Ως εκ θαύματος, ο Χρήστος ήταν ζωντανός, επειδή την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει κενή ο μεγαλύτερος αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν αρχικά ξεριζώθηκε από την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αφού βεβαιώθηκαν ότι όλοι ήταν καλά, η οικογένεια κατάφερε να βγει από το τρένο και κατευθύνθηκε προς ένα κοντινό χωράφι.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, η μητέρα των δύο αγοριών υπέστη κάταγμα κλείδας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Τολέδο.Οι δημοσιογράφοι της «El País» τη βρήκαν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εμφανώς ταραγμένη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς οι γιοι της περιέγραφαν όσα είχαν συμβεί, ξέσπασε σε κλάματα καθώς κοίταζε το κινητό της, και τα δύο αγόρια την αγκάλιασαν για να την παρηγορήσουν.

Μετά από αυτή την τρομακτική εμπειρία που έζησαν, εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους να επισκεφτούν τη Σεβίλλη και σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν.

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