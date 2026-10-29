«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού

Snapshot Η μηχανοδηγός του τρένου Iryo ενημέρωσε το κέντρο ελέγχου ότι ήταν ακινητοποιημένη λόγω προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης και δεν ήταν έτοιμη να συνεχίσει.

Το κέντρο ελέγχου έδωσε άδεια στο δεύτερο τρένο AVE να προχωρήσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να επιβάλει το προβλεπόμενο όριο των 40 χλμ/ώρα λόγω μη λειτουργίας του συστήματος.

Ο μηχανοδηγός του AVE έλαβε εντολή να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει το σύστημα LZB και να συνεχίσει την πορεία παρά την αναφερόμενη βλάβη.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν κακές συνεννοήσεις και παραβιάσεις πρωτοκόλλων ασφαλείας μεταξύ των δύο μηχανοδηγών και του ελεγκτή κυκλοφορίας πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Η σύγκρουση προκάλεσε 69 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στην ισπανική σιδηροδρομική τραγωδία. Snapshot powered by AI

Ένα επικοινωνιακό αλαλούμ, μία σειρά από κακές συνεννοήσεις και παραβιάσεις των πρωτοκόλλων ασφαλείας, μεταξύ των τριών βασικών εμπλεκόμενων, των δύο μηχανοδηγών και του ελεγκτή κυκλοφορίας, στη σιδηροδρομική τραγωδία της Ισπανίας, αποκαλύπτουν τα ηχητικά ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουν καταγράψει τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση, που μέχρι στιγμής μετράει 69 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η μηχανοδηγός του τρένου Iryo που εμβολίστηκε από το AVE ειδοποίησε το κέντρο ελέγχου ότι πραγματοποιούσε την επαναφορά του συστήματος σηματοδότησης και ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμη να συνεχίσει την πορεία, λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να εκτελέσω το σύστημα LZB, γι' αυτό είμαι ακόμα ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου» ακούγεται να λέει.

«Όταν μπορέσεις και αν έχεις προβλήματα, τηλεφώνησέ μας», της απαντούν από το κέντρο ελέγχου της Atocha.

«Εντάξει, τέλεια, θα σας ενημερώσω». Πρόκειται για τη 2η συνομιλία της μηχανοδηγού με τον έλεγχο κυκλοφορίας.

Παρόλο που η μηχανοδηγός δεν ανέφερε σε καμία στιγμή ότι είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναφοράς, το κέντρο ελέγχου έδωσε το πράσινο φως στο άλλο τρένο να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, χωρίς να ορίσει το όριο των 40 χιλιομέτρων ανά ώρα που προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου το αυτόματο σύστημα σηματοδότησης δεν λειτουργεί.

Με το Iryo ακινητοποιημένο στις γραμμές, ο μηχανοδηγός του AVE έλαβε «πράσινο φως» από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα. «Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το LZB, και συνεχίστε την κανονική πορεία», του υποδεικνύει ο ελεγκτής.

Ο μηχανοδηγός του τρένου AVE είχε επικοινωνήσει με το κέντρο ελέγχου της Atocha όταν εντόπισε «βλάβη μετάδοσης λόγω μερικής διακοπής».

Στο ηχητικό απόσπασμα που καταγράφει αυτή τη συνομιλία, ακούγεται ο συνομιλητής του στο σταθμό της Μαδρίτης να συζητά, αμφιταλαντευόμενος, με τους συναδέλφους του σχετικά με το αν πρέπει να το αποσυνδέσει. Αφού ενημερώθηκε ότι «έχει πέσει το κέντρο ελέγχου της Ούρδα», ο ελεγκτής του εξηγεί ότι πρέπει να το επανασυνδέσει «γιατί αργότερα, όταν περάσει την Ούρδα και δεν θα έχει πλέον το πρόβλημα», θα επανακτήσει το σήμα.

Εκείνη τη στιγμή του δίνει την εντολή: «Ατότσα προς μηχανοδηγό του τρένου 2080 στις 08:36, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το LZB και συνεχίστε την πορεία υπό την κάλυψη του [ακατανόητο] με κανονική πορεία. Ναι, και υπογράφει ο Μαρτίν. Μετά πείτε μου όταν έρθει η ώρα, ευχαριστώ πολύ».

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