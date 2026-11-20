Snapshot Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα δεξιότερα της, αν δεν υπάρξουν άλλες συνεργασίες.

Η δήλωσή του ακολουθεί την προηγούμενη αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο με τη φράση «τον ήπιαμε».

Ο Καλογερόπουλος τόνισε ότι οι προεκλογικές θέσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν τις μετεκλογικές αποφάσεις συνεργασιών.

Απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της τοποθέτησής του ως «πολιτική βόμβα» και προσέγγισε το θέμα με χιούμορ, δηλώνοντας δεξιός αλλά όχι αδέξιος. Snapshot powered by AI

Ξαναχτύπησε ο βουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος είχε κάνει την αλήστου μνήμης δήλωση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο «τον ήπιαμε», αυτή τη φορά με αφορμή τις επικείμενες εκλογές.

Ο βουλευτής αναφερόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπραξης της κυβερνητικής παράταξης με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, ο βουλευτής της ΝΔ στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών διερωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία να μην αναζητήσει συμμάχους στον δεξιό πολιτικό χώρο, από τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

«Αφού δεν τη γουστάρει και κανένας τη ΝΔ, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα».

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος υποστήριξε ότι οι προεκλογικές τοποθετήσεις δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση των κομμάτων μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν, κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται μετά την πρόσφατη δήλωσή του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις.

«Όχι, μπόμπα δεν έριξα – Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος»

Όταν η τοποθέτησή του χαρακτηρίστηκε πολιτική «βόμβα», ο βουλευτής της ΝΔ απάντησε με χιούμορ, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό.

«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την πολυσυζητημένη δήλωσή του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προκαλώντας εκ νέου πολιτικές συζητήσεις.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία από τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σημείωσε ότι οι προεκλογικές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την κάλπη.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί... Καταρχήν, κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, έθεσε ξεκάθαρα το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας:

«Η ΝΔ, αφού δεν τη γουστάρει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

«Όχι, βόμβα δεν έριξα - Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος»

Όταν η δημοσιογράφος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση πολιτική «βόμβα», ο βουλευτής της ΝΔ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον χαρακτηρισμό, απαντώντας με χιουμοριστική διάθεση.

«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος...», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης