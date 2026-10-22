«Τον ήπιαμε»: Η απίστευτη ατάκα βουλευτή της ΝΔ για το τουρκολιβυκό και το άρον-άρον «μάζεμα»

Snapshot O βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, προκάλεσε αίσθηση με την ατάκα «Τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε τηλεοπτική εκπομπή.

Αργότερα προχώρησε σε αναδίπλωση, χαρακτηρίζοντας την έκφρασή του ατυχέστατη και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα.

Τόνισε ότι το Τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, αντίθετο στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Εξήρε τους κυβερνητικούς χειρισμούς, την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, και τη συμφωνία για ΑΟΖ με την Αίγυπτο που υπερκαλύπτει την περιοχή του παράνομου μνημονίου.

Υπογράμμισε την ανάγκη σοβαρότητας, θεσμικής υπευθυνότητας και καθαρού λόγου στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας. Snapshot powered by AI

Αίσθηση και αμήχανα γέλια προκάλεσε αρχικά στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής του MEGA ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έγκριση της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης.

Ο γαλάζιος βουλευτής εξέπληξε το πάνελ σχολιάζοντας τις εξελίξεις με την άκρως λαϊκή και αφοπλιστική έκφραση: «Τον ήπιαμε». Για να συμπληρώσει στην έκδηλη απορία των συνομιλητών του «τι είπατε», «τι να πώ, ελληνικά το είπα».

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, ο βουλευτής προχώρησε σε πλήρη αναδίπλωση μέσω ανάρτησής του, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη μάλλον παθητική και άκομψη τοποθέτησή του. Χαρακτήρισε την έκφρασή του «ατυχέστατη», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική θέση, ούτε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα.

«Η εθνική μας θέση είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: το ψευδεπίγραφο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», υπογράμμισε στη δήλωσή του, σημειώνοντας ότι η συμφωνία είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, τη γεωγραφία και τη λογική.

Παράλληλα, έσπευσε να εξάρει τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας την ιστορική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο που υπερκάλυψε την περιοχή του παράνομου μνημονίου. Όπως τόνισε, οι συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ για έρευνες ανατρέπουν στην πράξη τα σχέδια της Άγκυρας. «Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας απαιτείται σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και καθαρός λόγος. Η ατυχής διατύπωσή μου δεν αναιρεί τη σταθερή προσήλωσή μου στην εθνική γραμμή», κατέληξε ο κ. Καλογερόπουλος.