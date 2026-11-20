Snapshot Τα Wendy’s, που αποχώρησαν από την Ελλάδα το 2002, ετοιμάζονται να επιστρέψουν μετά την κατοχύρωση του σήματος τους για την ελληνική αγορά.

Η Ελλάδα ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα όπου λειτουργούσαν τα Wendy’s πριν από την αποχώρηση τους το 2002.

Τα McDonald’s έχουν ανακάμψει από την κρίση της δεκαετίας του 2000 και σχεδιάζουν να αυξήσουν τα καταστήματά τους από 35 σε 50 έως το 2028.

Τα Burger King ξεκίνησαν το 2018 στην Ελλάδα και φέτος επεκτείνονται με νέα καταστήματα στην Αθήνα.

Η πολυεθνική Wendy’s επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη λόγω πτώσης πωλήσεων στις ΗΠΑ και αύξησης πωλήσεων σε άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Κι αυτό καθώς εκτός από τα Goody's όποιος ήθελε να φάει burger εκείνη την εποχή είχε δύο ακόμα επιλογές: Τα γνωστά μας McDonald's που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και τα Wendy’s με τα χαρακτηριστικά τετράγωνα μπιφτέκια και τις τηγανητές πατάτες «πασπαλισμένες» με το κλασικό λιωμένο τυρί και το μπέικον.

Τα Wendy’s παρότι είχαν αρκετούς φανατικούς οπαδούς δεν κατάφεραν να εδραιωθούν στην πρώτη τους παρουσία στη χώρα μας, με αποτέλεσμα τα καταστήματα που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας να κλείσουν οριστικά το 2002 μετά από 13 χρόνια λειτουργίας.

Τα McDonald’s που ήρθαν το 1991 στην Ελλάδα πέρασαν και αυτά μία περίοδο κρίσης κατά τη δεκαετία του 2000 αλλά στη συνέχεια κατάφεραν να ορθοποδήσουν και σήμερα να αριθμούν περί τα 35 καταστήματα και έχουν στόχο να φτάσουν τα 50 έως το 2028.

Η τρίτη αμερικανική αλυσίδα που κατέφθασε στην Ελλάδα ήταν τα Burger King που ξεκίνησαν το 2018 με «δειλά» αλλά σταθερά βήματα ανοίγοντας αρχικά καταστήματα μέσα σε αεροδρόμια, όμως από φέτος αποφάσισαν να κάνουν ένα πιο αποφασιστικό άνοιγμα με δύο καταστήματα στην Αθήνα ενώ ετοιμάζουν και τρίτο σημείο πάλι στην ελληνική Πρωτεύουσα.

Τα Wendy’s ετοιμάζονται να επιστρέψουν

Έτσι οι Έλληνες αλλά και οι τουρίστες που αγαπούν το burger είναι πολύ πιθανό να έχουν πολύ σύντομα και τις τρεις αυτές επιλογές, καθώς πριν λίγες μέρες η μητρική εταιρεία της Wendy's, η «Quality Is Our Recipe» με έδρα το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών κατοχύρωσε για την ελληνική αγορά το σήμα «Wendy's», κάνοντας το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στη χώρα μας.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στην οποία λειτουργούσε έως και το 2002 καθώς είχε προηγηθεί η αποχώρηση της από τις άλλες 10 αγορές στις οποίες είχε παρουσία.

Τα τελευταία χρόνια, όμως τα Wendy’s επέστρεψαν σε χώρες όπως Ρουμανία, Ιρλανδία, Πολωνία και Ιταλία οπότε η κατοχύρωση του σήματος στην Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες επιστροφής τους και εδώ.

Η επιστροφή προς την Ευρώπη ξεκίνησε από την Βρετανία το 2021 όπου σήμερα διαθέτει σχεδόν 50 σημεία ενώ επεκτείνεται συνεχώς τόσο με φυσικά καταστήματα όσο και με ghost kichens που προσφέρουν τα προϊόντα τους μέσω delivery.

Η επέκταση στην Ευρώπη αποτελεί μονόδρομο για την αμερικανική πολυεθνική καθώς αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την εσωτερική αγορά όπως φάνηκε και από τα οικονομικά μεγέθη του 9μήνου που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις στις ΗΠΑ εμφάνισαν πτώση της τάξης του 7,7% ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρατηρείται άνοδος της τάξης του 4,3%.

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