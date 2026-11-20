Ηχηρή απάντηση στο τραπέζι της Σεντζέν έδωσαν οι ηγέτες της Συμμαχίας των Προθύμων από το Βερολίνο σε ότι αφορά το Ουκρανικό. Μπορεί ορισμένοι να τρεκλίζουν, κι άλλοι να είναι σε αποδρομή, όμως όλοι μαζί κάτι καταφέρνουν.

Στην Συμμαχία ανήκουν περί τα 36, 37 κράτη, από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ μετέχουν και χώρες όπως ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Οι ευρωπαίοι δέχτηκαν με στωικότητα το τηλεφώνημα Τραμπ από το Air Force One (αυτό που του έκανε δώρο το Κατάρ), ενώ επέστρεφε στις ΗΠΑ από την Κίνα, κι ανυπομονούν ν’ ακούσουν τι θα πει απόψε στην συνέντευξη τύπου το απόγευμα. Στο τηλεφώνημα ζήτησε να σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Αν το κάνουν φυσικά, θα δώσουν στον Πούτιν με κορδέλα και φιόγκο αυτά που ζητάει.

Στο Βερολίνο μετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε μια ευκαιρία να τα πει με Μακρόν

Μερτς, Μελόνι, Τουσκ και άλλους ηγέτες. Όλοι μαζί αποφάσισαν να δώσουν 70 δις στην Ουκρανία για να συνεχίσει να αμύνεται κατά της Ρωσίας, σ’ έναν πόλεμο που έχει περάσει στο στάδιο όπου κάθε πλευρά μετράει τις αντοχές της. Τα 45 θα δώσουν οι ευρωπαίοι και τα 25 τα άλλα κράτη.

Ασήμαντη

Η προσπάθεια Τραμπ να πείσει την Συμμαχία να σταματήσει δείχνει και μια απόγνωση εκ μέρους του Πούτιν. Οι δυνάμεις του εξασθενούν, στο εσωτερικό έχει τρομερά προβλήματα από τα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναγκάζεται να εισάγει καύσιμα, ο κόσμος πεινάει. Το εξήγησε όμορφα ο ΓΑΠ (Mega radio):

«Νομίζω ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μεγαλύτερη από τη ρωσική. Ως οικονομική δύναμη, η Ρωσία είναι μάλλον ασήμαντη. Τα πυρηνικά της είναι που τη φέρνουν στο προσκήνιο. Και, βεβαίως, η εξωτερική της πολιτική, μέσω της οποίας προσπαθεί να επιβληθεί με τρόπο καταστροφικό, μέσα από παρεμβάσεις και βομβαρδισμούς, είτε στη Συρία παλαιότερα είτε, βεβαίως, τώρα στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Δυστυχώς, πρόκειται για μια πολιτική επεκτατισμού και μεγαλομανίας».

Τράπεζες και ολιγάρχες

Η συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για τις τράπεζες, και τις σχέσεις με ολιγάρχες. «Εμείς χτυπηθήκαμε από τις τράπεζες, διότι μιλήσαμε για τις κοινές μετοχές. Οταν προχωρήσαμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ρίχνοντας χρήματα για να μην χρεοκοπήσουν, είπαμε: «Ωραία, κοινές μετοχές». Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσαμε ουσιαστικά τις τράπεζες μέσω κοινών μετοχών, θα τις εξυγιαίναμε και στη συνέχεια θα τις παραδίδαμε, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και πολλά από τα κόκκινα δάνεια με σωστό τρόπο. Τι έγινε τελικά; Ανατράπηκε η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι πολλές από τις δυνάμεις που ήταν εναντίον μας προέρχονταν τότε από τον τραπεζικό χώρο, γιατί δεν ήθελαν να προχωρήσει αυτή η εξυγίανση. Και σήμερα, βεβαίως, έχουμε τράπεζες που ουσιαστικά δεν είναι καν ελληνικές. Το χειρότερο, όμως, είναι και το εξής: ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –ο Βούισιτς, νομίζω ότι λέγεται– ανέφερε σήμερα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τραπεζικών δανείων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ομάδες. Δηλαδή, περίπου το 70% των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες κατευθύνεται σε δέκα μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχουμε, λοιπόν, ξανά μια κατάσταση που ευνοεί τους μεγάλους, τους ολιγάρχες, τους λίγους, και την πληρώνει ο κόσμος».

Αυτόνομη πορεία

Τα νερά είναι σε κίνηση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Οι κυματισμοί είναι έντονοι. Την ώρα που πολλοί βουλευτές αναζητούν συνέχεια στην καρέκλα μέσω του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε κι ένας που την εγκατέλειψε. Ο Απόστολος Πάνας της Χαλκιδικής.

Κούνησε μαντήλι αφήνοντας και την καρέκλα. Η Χαριλάου Τρικούπη κάπως αιφνιδιάστηκε, αν και η μεταχείριση του βουλευτή, όπως με διαβεβαίωσε περιστεράκι του Κοινοβουλίου που συχνάζει στο ημιπαράνομο «καπνιστήριο», ήταν κάτι μεταξύ λεπρού και φυματικού. Πλήρως απομονωμένος, όλοι οι της ηγεσίας έκαναν άλλαζαν δρόμο αν τον πετύχαιναν τυχαία, δεν του ανέθεταν τίποτα, τον είχαν του πεταματού, κι ετοιμάζονταν να κατεβάσουν στο νομό τον Χρήστο Πάχτα που στήριξε Ανδρουλάκη. Ο Πάνας είχε στηρίξει Δούκα στις εσωκομματικές, ενώ πρόσφατα είπε ότι η ΕΛΑΣ είναι όμορος χώρος. Είχε κι ένα άλλο ελάττωμα. Δεν του άρεσε το γλείψιμο και ήταν εύθικτος.

Κορώνες

Η αποχώρησε έτσουξε. Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης βρήκε ευκαιρία να ρίξει μερικές κορώνες αυτονομίας από την περιοδεία στην Λάρισα με αφορμή τον Πάνα. «Αν κάποιοι διαφωνούσαν με την αυτόνομη πορεία, κάναμε συνέδριο. Όχι μόνο δεν διαφώνησαν, αλλά υπερψήφισαν την πρόταση για αυτόνομη πορεία. Και μερικούς μήνες μετά, για τους λόγους που πρέπει να εξηγήσουν, λένε ότι διαφωνούν με την αυτόνομη πορεία. Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομο, ισχυρό, προοδευτικό, και πάνω από όλα χωρίς δεσμεύσεις. Η δύναμή μας είναι η πολιτική μας αυτονομία».

Αντέχει

Την αυτονομία την πιστεύει κι ο ΓΑΠ.

-Αντέχει το ΠΑΣΟΚ να πει «όχι, πάμε σε τρίτες εκλογές»;

-Γιώργος Α. Παπανδρέου: Βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ αντέχει να διατηρήσει την αυτονομία του, για να παλέψει για την αυτονομία της ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανάχωμα στις πολιτικές που εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και, δυστυχώς, δεν έμαθε από τα λάθη της. Εγώ περίμενα να μάθει από αυτά».

Πόσο αντέχει;

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μπορεί να δίνει υπέρ πάντων τον αγώνα για την πολιτική αυτονομία, όμως η προσπάθεια δεν φαίνεται να συγκινεί τα πλήθη. Το επιβεβαίωσε και η Metron του Στράτου Φαναρά (Mega)

Όπως φαίνεται από τα νούμερα, το κόμμα παραμένει τρίτο, πολύ πολύ μακριά από την πρωτιά, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα ότι το ανώτατο όριο που βρίσκει ο Φαναράς είναι μόλις ένα 15%, το οποίο ο Χαριλάου Τρικούπη δεν το είδε ποτέ μετά το ’23 με εξαίρεση έναν δύο μήνες μετά την εσωκομματική αναμέτρηση.

Κοχλάζει

Η ατμόσφαιρα έχει ανέβει επικίνδυνα και στον χώρο της πιο αριστερής πτέρυγας στην ίδια πολυκατοικία. Η κίνηση της Κουμουνδούρου να ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τους servicers και για την περίοδο 2015-2019 εξελήφθη ως casus belli από την Αμαλίας. Ο Αλέξης δεν μασάει σ’ αυτά.

«Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού και βάζουν στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτή της κοινωνικής αναλγησίας θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή την δημόσια επιστολή. Αν ήταν μαζί μας ο Αλέκος, να ήταν και το υπόμνημα που θα κατέθετε στην Επιτροπή της Βουλής αν τον καλούσε, για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Αυτά τα είπε ο Αλέξης κοιτώντας στα μάτια το Νίκο Παππά και την Ρένα Δούρου, οι ιθύνοντες της Εξεταστικής, οι οποίοι παρέστησαν στην εκδήλωση για τον Φλαμπουράρη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Παγωμάρα

Με τους δύο πρώην συντρόφους ο Αλέξης δεν είπε ούτε «γεια». Αντιθέτως, συνομίλησε έστω και στο φτερό με Σκουρλέτη και Φίλη, ενώ παρόντες ήταν Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Μελισανίδης, Τζουμάκας, ο μπαμπάς Τοσυκαλάς, Γεροβασίλη, Βούστης, Αυγέρη και πολλοί ακόμα. Έλειπαν Δραγασάκης, Λούκα και Κοτζιάς.

Το σκληρό ροκ μεταξύ Δούρου-Παππά και Τσίπρα μόλις αρχίζει.

Σας φιλώ και πάω για glamping στην κοιλάδα

ακολουθώντας την συμβουλή του Κυριάκου στο Conde Nast. Ελπίζω μόνο να μην ανοίξει η όρεξη σε κανένα ολιγάρχη να μου πειράξει τους Δελφούς, γιατί θα φάει κατάρα.

Η Πυθία