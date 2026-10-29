Ισπανία: Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε με την οικογένειά του στο μοιραίο τρένο

Ο 21χρονος περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που βιωσε ο ίδιος και η οικογένειά του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ισπανία: Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε με την οικογένειά του στο μοιραίο τρένο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία τριμελής ελληνική οικογένεια επέβαινε σε ένα από τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν σε σοβαρό δυστύχημα στην Ισπανία χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η μητέρα τραυματίστηκε στην κλείδα και το πόδι, έλαβε εξιτήριο και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Παρασκευή.
  • Η οικογένεια βρισκόταν στον χώρο του κυλικείου όταν συνέβη η σύγκρουση των τρένων.
  • Μετά το δυστύχημα, τους παρείχαν βοήθεια τοπικές κοινότητες και ιατρικές υπηρεσίες σε αυτοσχέδιο ιατρικό κέντρο και πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
  • Ο 21χρονος γιος περιέγραψε τις στιγμές τρόμου και τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών και αξιολόγησης μετά το δυστύχημα.
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Τυχερή στην ατυχία της ήταν μία οικογένεια Ελλήνων που επέβαινε σε ένα από τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στην Ισπανία.

Η τριμελής οικογένεια είχε μεταβεί στην χώρα για τουρισμό. Πρόκειται για τη μητέρα και τα δύο της παιδιά ηλικίας 18 και 21 ετών.

Τα τρία μέλη της οικογένειας δεν τραυματίστηκαν σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση. Σοβαρότερα τραυματίστηκε η μητέρα που φέρει τραύμα στην κλείδα και το πόδι η οποία έχει πάρει ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η οικογένεια διαμένει σε ξενοδοχείο και αναμένεται αύριο Παρασκευή να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ο ένας γιος και η μητέρα βρίσκονταν στον χώρο του κυλικείου όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν και έπαιρναν το πρωινό τους.

Ο 21χρονος γιος της οικογένειας μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Live News περιέγραψε τις τρομοκρατικές στιγμές που βίωσε η οικογένεια:

«Στην υπερταχεία την AVE, αυτή η οποία κουτούλησε στο αργό τρένο. Ήμασταν όρθιοι στο καφέ με τη μητέρα μου και η πρόσκρουση μας βρήκε όρθιους, πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, ο αδερφός μου χτύπησε μπροστά μετωπικά. Βγήκαμε από το τρένο, περιμέναμε λιγάκι γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρότερες περιπτώσεις από ό,τι εμείς και μετά η τοπική κοινότητα όλη έτρεξε να μας βοηθήσει. Πήγαμε στην Ούρδα σε ένα αυτοσχέδιο ιατρικό κέντρο από όπου μας βοήθησαν όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ανακατένειμαν τα περιστατικά, μας πήγαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου μας έκαναν νευρολογική και ακτινολογική αξιολόγηση. Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία».

Δείτε το βίντεο του Mega:

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