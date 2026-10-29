Συλλυπητήρια Τασούλα στον βασιλιά της Ισπανίας για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συμμεριζόμαστε τον πόνο και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο συλλυπητήριο μήνυμα

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Συλλυπητήρια Τασούλα στον βασιλιά της Ισπανίας για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ΄, εκφράζοντας εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα του χθεσινού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τολέδο.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Εκ μέρους του ελληνικού λαού και προσωπικώς, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τις θερμότερες ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συμμεριζόμαστε τον πόνο και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία».

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