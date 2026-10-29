Ισπανία: Τα τρία μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 68 νεκρούς

Snapshot Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία με 68 νεκρούς οφείλεται σε λάθη του κέντρου ελέγχου που επέτρεψε στο τρένο Renfe να συνεχίσει κανονικά μετά από βλάβη στο σύστημα ασφαλείας.

Μηχανοδηγός άλλου τρένου είχε προειδοποιήσει ότι η κυκλοφορία έπρεπε να γίνεται με οπτική ταχύτητα, αλλά η σχετική οδηγία δεν εφαρμόστηκε σωστά.

Το τρένο Renfe κινήθηκε για περίπου 25 χιλιόμετρα παρά την υποχρεωτική στάση και την ακινητοποίηση του τρένου Iryo στην ίδια γραμμή.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι των λανθασμένων αποφάσεων πριν από τη σύγκρουση.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας αρνήθηκε να συζητήσει παραίτηση, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των συνεπειών και τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία μετρά τις πληγές της μετά το συγκλονιστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Τολέδο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 68 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, μηχανοδηγός άλλου τρένου, που δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα, είχε προειδοποιήσει ότι η κανονική λειτουργία των συρμών δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητο» το γεγονός ότι το κέντρο ελέγχου Adif επέτρεψε στο τρένο υψηλής ταχύτητας Renfe να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του, ενώ το τρένο Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στις γραμμές.

Η βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις

Παραμένει ασαφές γιατί δόθηκε η συγκεκριμένη εντολή και πώς κατέστη δυνατή η σύγκρουση υπό αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή που παρουσίασε ο Ισπανός υπουργός,

τουλάχιστον ένας μηχανοδηγός άλλου τρένου είχε προειδοποιήσει το κέντρο ελέγχου ότι, μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και επικοινωνίας, η κυκλοφορία δεν μπορούσε να συνεχιστεί κανονικά.

Το πρόβλημα καταγράφηκε περίπου στις 8:30 το πρωί και, σύμφωνα με τις οδηγίες που έπρεπε να εφαρμοστούν, οι συρμοί όφειλαν να κινούνται με οπτική ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανοδηγός δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα την ώρα και θα έπρεπε να είναι έτοιμος να σταματήσει μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο.

Ο Πουέντε ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το δυστύχημα λίγα λεπτά πριν από τις 9:00 το πρωί και κατευθύνθηκε αμέσως στο κέντρο ελέγχου της Adif, στον σταθμό Atocha, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του συμβάντος. Έφτασε περίπου στις 9:40 και έκτοτε είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους τεχνικούς, οι οποίοι συγκέντρωναν στοιχεία για την αλληλουχία των γεγονότων.

Τουλάχιστον 68 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες

Το δυστύχημα σημειώθηκε μεταξύ των περιοχών Los Yébenes και Urda, στο Τολέδο, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν. Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν σε ανάχωμα.

Στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα επέβαιναν περισσότεροι από 540 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η εντολή που δόθηκε στο τρένο Renfe πριν από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με την αναπαράσταση των γεγονότων που παρουσίασε ο Όσκαρ Πουέντε, περίπου στις 8:30 το πρωί σημειώθηκε βλάβη επικοινωνίας σε τρεις υπολογιστές του δικτύου. Το πρόβλημα έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα ελέγχου και ασφαλείας LZB σε τμήμα της γραμμής μήκους 63 χιλιομέτρων, κοντά στον σταθμό Urda, στο Τολέδο.

Η βλάβη προκάλεσε την αυτόματη ακινητοποίηση όλων των τρένων που κινούνταν στο συγκεκριμένο τμήμα. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά, επηρεάστηκαν έξι συρμοί.

Με το σύστημα LZB εκτός λειτουργίας και τα τρένα σταματημένα, το κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό Atocha ανέλαβε τη χειροκίνητη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ωστόσο, στις 8:36 το πρωί, το κέντρο ελέγχου έδωσε εντολή στο τρένο Renfe, το οποίο αργότερα συγκρούστηκε με το Iryo, να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο συρμός θα έπρεπε να παραμείνει ακινητοποιημένος.

Όπως εξήγησε ο Πουέντε, υπήρχε υποχρεωτική πινακίδα στάσης, ενώ τόσο οι κανονισμοί όσο και τα πρωτόκολλα της Adif απαγόρευαν τη συνέχιση της διαδρομής υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Παράλληλα, η γραμμή παρέμενε κατειλημμένη από το τρένο Iryo, το οποίο ήταν σταματημένο στην είσοδο του σταθμού, ενώ κόκκινος σηματοδότης απαγόρευε την επανέναρξη της κίνησης.

Παρά τους περιορισμούς, το τρένο Renfe διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα μέσα στα 17 λεπτά που μεσολάβησαν έως τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε στις 8:53 το πρωί. Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει εκείνη τη στιγμή δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο υπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής τα τρένα μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Το κέντρο ελέγχου διόρθωσε την εντολή σε άλλο τρένο

Η αναπαράσταση του υπουργού δείχνει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να συνδέεται με την απόφαση του κέντρου ελέγχου να επιτρέψει στο Renfe να συνεχίσει κανονικά, ενώ το Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο στο ίδιο τμήμα της γραμμής.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, μηχανοδηγός άλλου τρένου, το οποίο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα, είχε ενημερώσει το κέντρο ελέγχου ότι μετά τη βλάβη στο σύστημα ασφαλείας η κυκλοφορία έπρεπε να πραγματοποιείται με οπτική ταχύτητα και όχι υπό κανονικές συνθήκες.

Ο χειριστής αναγνώρισε το λάθος και διόρθωσε την οδηγία που είχε δοθεί στον συγκεκριμένο συρμό. Ωστόσο, το τρένο Renfe που συγκρούστηκε τελικά με το Iryo είχε λάβει εντολή να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Ο Ισπανός υπουργός υποστήριξε ότι υπήρχε χρόνος για να διορθωθεί η λανθασμένη απόφαση πριν από την πρόσκρουση, χαρακτηρίζοντάς την «λανθασμένη».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι θεωρεί πως και το Iryo είχε λάβει οδηγίες να συνεχίσει το ταξίδι του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει γιατί παρέμεινε ακινητοποιημένο. Όπως διευκρίνισε, δεν διαθέτει ακόμη οριστικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Έρευνα για τις ευθύνες - Τι απαντά ο υπουργός για την παραίτηση

Ο Πουέντε ξεκαθάρισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα πρέπει να προσδιορίσει ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τη σύγκρουση.

«Σας παρουσιάζω τα γεγονότα, τα οποία είναι αδιάσειστα», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι θα επανέλθει όσες φορές χρειαστεί, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Ερωτηθείς αν προτίθεται να παραιτηθεί μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, απέφυγε να επικεντρωθεί στο πολιτικό του μέλλον, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε εμένα, αλλά τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε.

«Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια εκφράζονται σε αυτούς», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

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