Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

Επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου συρμού στην Ισπανία το πρωί της Τετάρτης, κοντά στο Τολέδο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισπανικών αρχών, 58 τραυματίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 15 σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν λίγο πριν τις 9:15 π.μ. τοπική ώρα. Το περιστατικό συνέβη στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν ήταν ακόμη σαφή. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα φέτος με εμπλοκή των ίδιων δύο σιδηροδρομικών εταιρειών, γεγονός που αναμένεται να εντείνει τις αμφιβολίες για την ασφάλεια του άλλοτε πολυδιαφημισμένου σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας.

Chilling passenger footage emerging from the catastrophic high-speed train collision in Urda, Toledo. Emergency services are still on the scene managing one of the worst rail disasters in recent Spanish history. #Toledo #Spain #Urda https://t.co/hJpOizCig8 — X-K (@ConflictRadarME) October 28, 2026 Από τον τόπο του δυστυχήματος, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η έρευνα «θα φτάσει μέχρι τέλους και, εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί». Τόνισε επίσης ότι «δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία» να υφίσταται δύο σοβαρά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Colisión de dos trenes del alta velocidad en Urda (Toledo) dos vagones, han caído por un terraplén. https://t.co/RkstwdfZYU — María (@pofpofpofpofpof) October 28, 2026

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το σύστημα ελέγχου στην κοντινή πόλη Ούρντα παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα τα έξι τρένα που βρίσκονταν στις γραμμές εκείνη τη στιγμή ακινητοποιήθηκαν. Ωστόσο, λίγο μετά, ένα από αυτά έλαβε άδεια να επανεκκινήσει και διένυσε 25 χιλιόμετρα πριν χτυπήσει ένα σταματημένο τρένο με μεγάλη ταχύτητα.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας χαρακτήρισε «απολύτως αδιανόητο» το δυστύχημα, κατά το οποίο παρουσιάστηκε βλάβη στο LZB, ένα από τα συστήματα ασφαλείας της γραμμής. Πρόσθεσε ότι, χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη, δόθηκε, κατά τρόπο «ανεξήγητο», εντολή να συνεχιστεί η πορεία των τρένων.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρένο που εκτελούσε η σιδηροδρομική εταιρεία Renfe, ενώ οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν σε τρένο που εκτελούσε η Iryo.

Περισσότεροι από 500 επιβάτες επέβαιναν στα δύο τρένα.

Η εταιρεία Iryo δήλωσε ότι το τρένο της «χτυπήθηκε από πίσω» από το τρένο της Renfe, λέγοντας ότι η αιτία «παραμένει ακόμη άγνωστη».

Σάντσεθ: «Εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί» - Τριήμερο πένθος

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης από τον τόπο του δυστυχήματος.

«Δεν είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Ισπανία να υφίσταται δύο δυστυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα σε έναν χρόνο», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι, παρότι το σημερινό δυστύχημα και η θανατηφόρα σύγκρουση του Ιανουαρίου στην ίδια γραμμή φαίνεται να μη συνδέονται, είναι σαφές πως τα συστήματα ασφαλείας των ισπανικών σιδηροδρόμων χρειάζονται ενίσχυση.

«Εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί», τόνισε. «Εάν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιδράσουμε με τη μέγιστη αυστηρότητα». Η Ισπανία πρέπει να κατανοήσει «ποια είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας», πρόσθεσε.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τους εργαζομένους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Κήρυξε επίσης τριήμερο επίσημο πένθος, όπως είχε κάνει και μετά το δυστύχημα του Ιανουαρίου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι είναι «σοκαρισμένος» από το δυστύχημα.

«Εάν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί», δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου.

Το πολιτικό μέλλον του Σάντσεθ θα δοκιμαστεί σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, τις οποίες προκήρυξε έπειτα από εκτεταμένες αναταραχές λόγω της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας εξετάζει τον χειριστή του κέντρου ελέγχου που ρύθμιζε την κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης την ώρα της σύγκρουσης.

Μαζική προσέλευση για αιμοδοσία στη Μαδρίτη

Πολλοί Ισπανοί προσήλθαν στα νοσοκομεία της Μαδρίτης για να δώσουν αίμα για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Η ανταπόκριση των πολιτών της Μαδρίτης στο κάλεσμα για αιμοδοσία είναι συγκλονιστική», δήλωσε η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο. «Σας ευχαριστώ όλους».

Δεν υπάρχουν ακόμη νέα για την πρώην υπουργό Μπάνιεθ, που επέβαινε σε ένα από τα τρένα

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, έκανε δήλωση από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στην οδό Γένοβα της Μαδρίτης, μετά το δυστύχημα στην Ούρδα.

Ο Φεϊχόο ανέφερε ότι το κόμμα «δεν έχει νέα» για την πρώην υπουργό Φάτιμα Μπάνιεθ, η οποία επέβαινε σε ένα από τα δύο τρένα.

Δύο οικογένειες ενημερώνονται στο σχολείο της Ούρδα ότι οι δικοί τους άνθρωποι είναι νεκροί

Μέσα σε μόλις μισή ώρα, συγγενείς δύο θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ενημερώθηκαν στο δημόσιο σχολείο της Ούρδα ότι οι αγαπημένοι τους βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Υγειονομικοί και ψυχολόγοι φροντίζουν μια νεαρή γυναίκα που ουρλιάζει από τον πόνο. Εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας την έχουν τυλίξει με κουβέρτες και προσπαθούν να την παρηγορήσουν. Άλλες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν νέα.

«Μιγκέλ Τοράλμπα, Μαρίνα Γκαρθία, Ιγνάθιο Καστεγιόν, Εμίλιο δελ Σανθ Μοράντε, Λουθία Τόρες, Λάρα Σάντσεθ Πέρεθ». Μια εθελόντρια της Πολιτικής Προστασίας διαβάζει τα ονόματα το ένα μετά το άλλο. Οι συγγενείς, που κρέμονται από κάθε όνομα, μετά βίας μπορούν να ανασάνουν.

«Είναι απλώς μια λίστα για να μιλήσουμε ξεχωριστά με τους συγγενείς κάθε ατόμου», εξηγεί.

Στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, το οποίο έχει διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και έχει εφοδιαστεί με νερό και τρόφιμα, οι ομάδες προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους ανθρώπους που αναζητούν οι συγγενείς τους.

Ο 70χρονος Χοσέ Λουίς περιμένει με αγωνία, έχοντας διαρκώς τον νου του στο κινητό. «Μπορούν να μου λένε ό,τι θέλουν, αλλά δεν έχουν ιδέα», λέει δύσπιστα.

Άλλοι ζητούν πληροφορίες από τη Renfe: «Έχουμε πάει σε πέντε χωριά και δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε εδώ από τις εννέα το πρωί και έχει πάει τέσσερις το απόγευμα. Έχουμε τηλεφωνήσει σε όλα τα νοσοκομεία και κανείς δεν ξέρει τίποτα». «Κάπου βρίσκεται, αλλά δεν ξέρουν τίποτα», προσθέτουν.

Μαρτυρία δημοσιογράφου της EL PAÍS που επέβαινε στο τρένο AVE: «Οι επιβάτες εκτινάχθηκαν»

«Ήταν συγκλονιστικό. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, όταν δεν είχαν φτάσει ακόμη τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ο κόσμος ούρλιαζε μέσα στο τρένο. Στο βαγόνι της καφετέριας, όπου βρισκόμουν, οι επιβάτες εκτινάχθηκαν».

Ο δημοσιογράφος της EL PAÍS, Αντόνιο Χιμένεθ Μπάρκα, ο οποίος ταξίδευε με το τρένο AVE με προορισμό τη Σεβίλλη που συγκρούστηκε με συρμό της Iryo την Τετάρτη στην επαρχία του Τολέδο, περιγράφει όσα έζησε.

Ακολουθεί η μαρτυρία του:

Ταξίδευα στο βαγόνι υπ’ αριθμόν 1, στο πίσω μέρος του τρένου. Κάποια στιγμή σταμάτησε για περίπου 10 με 15 λεπτά. Μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα «υπερβολικής κυκλοφορίας στη γραμμή» και σηκώθηκα για να πάω να πάρω κάτι στην καφετέρια, που βρισκόταν στο βαγόνι 4. Εκεί με βρήκε το δυστύχημα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να με έσπρωχναν από πίσω, σαν να με πετούσαν στο πάτωμα. Βρισκόμουν στην αρχή της καφετέριας και βρέθηκα στην άλλη άκρη. Χτύπησα τρομερά στο κεφάλι. Ένιωσα το τρένο να σταματά. Ήμουν γεμάτος αίματα. Είχα ανθρώπους πάνω μου και πολλούς άλλους δίπλα μου. Ένας άνθρωπος είχε τραυματιστεί στο χέρι και ένας άλλος είχε επίσης χτυπήσει στο κεφάλι. Στη συνέχεια καταφέραμε και οι τρεις να βγούμε και βοηθήσαμε κι άλλους να βγουν από ένα άνοιγμα στο βαγόνι. Μόλις βγήκαν από τον συρμό, οι επιβάτες σκορπίστηκαν και κάθισαν μέσα στο χωράφι. Κάποιοι από όσους βρίσκονταν στην καφετέρια ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. 11:00. Γύρω στις έντεκα το πρωί, υπήρχαν ήδη αρκετοί γιατροί που φρόντιζαν δεκάδες τραυματίες. Οι αστυνομικοί κατέγραφαν τα στοιχεία των επιβατών, οι οποίοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να ηρεμήσουν. Ένας άνδρας είναι μούσκεμα και κάθεται στον ήλιο για να στεγνώσει. Ένας άλλος ανησυχεί: «Έχω τρία παιδιά». 11:50. Στέλνω αυτή την ανταπόκριση από τον τόπο του δυστυχήματος. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε σε μια μικρή ουρά, γιατί πρόκειται να μας απομακρύνουν από τις γραμμές. Η σύγκρουση έγινε πριν από μιάμιση ώρα· έχω χάσει κάπως την αίσθηση του χρόνου. - Πώς είστε; Αιμορραγείτε ακόμη; ακούγεται κάποιος να ρωτά, διακόπτοντας το ηχητικό μήνυμα στο WhatsApp. - Όχι, είμαι καλά, είμαι καλά. Ήταν ένας άνδρας των αρχών, συνεχίζει την αφήγησή του, που ήρθε να με ρωτήσει πώς είμαι, επειδή έχω έναν επίδεσμο στο κεφάλι, μια γάζα, αλλά το χτύπημα ήταν ελαφρύ. Όταν βγήκαμε από το τρένο, το χειρότερο θέαμα ήταν το πρώτο βαγόνι του AVE, γιατί είχε καταστραφεί ολοσχερώς και υπήρχαν άνθρωποι πεσμένοι στο πρανές. Είδα και έναν άνθρωπο καθισμένο σε ένα κάθισμα στη μέση του χωραφιού. Ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε, για να είμαι ειλικρινής. Αρχίσαμε να βοηθάμε όσο μπορούσαμε. Όσοι είχαν ιατρικές γνώσεις πρόσφεραν βοήθεια. Κάποιοι προσπαθούσαν να βάλουν μια τάξη, ώστε να μην εμποδίζουμε, ενώ οι περισσότεροι, νομίζω, απομονώθηκαν. Εδώ είναι ένα χωράφι με αμυγδαλιές και ο κόσμος απομακρυνόταν λίγο από το τρένο για να συνέλθει και να καταλάβει τι του είχε συμβεί. Όσο περνούσε η ώρα, συνειδητοποιούσες τι είχε γίνει. Μόλις ένιωσα το χτύπημα και διαπίστωσα ότι ήμουν καλά, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τηλεφωνήσω στη γυναίκα μου για να της πω ότι είμαι καλά. Τότε ηρέμησα. Μόνο αργότερα συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη πολλοί αστυνομικοί εδώ, πολλοί άνδρες των αρχών, αλλά εξακολουθώ να είμαι συγκλονισμένος.

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