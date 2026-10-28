Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

Snapshot βασικό σενάριο για το δυστύχημα στο Τολέδο είναι ανθρώπινο λάθος χειριστή της Adif μετά από βλάβη στο κύριο σύστημα σηματοδότησης.

Η βλάβη οδήγησε σε χειροκίνητη λειτουργία της σηματοδότησης και εντολή στον μηχανοδηγό της Renfe να συνεχίσει κανονικά, παρά την ύπαρξη ακινητοποιημένου τρένου μπροστά του.

Η σύγκρουση μεταξύ του τρένου της Renfe και του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo προκάλεσε εκτροχιασμό και τον θάνατο τουλάχιστον 64 ανθρώπων, με περίπου 80 τραυματίες.

Η Adif ανέστειλε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Νότιου Διαδρόμου και ενεργοποίησε σχέδια υποστήριξης θυμάτων και συνεργασία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές και τα σιδηροδρομικά συνδικάτα συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και τον ρόλο του ανθρώπινου λάθους στη τραγωδία. Snapshot powered by AI

Το «ανθρώπινο λάθος χειριστή της Adif», μετά τη διαπίστωση «βλάβης στο κύριο σύστημα σηματοδότησης», αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζεται για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Τετάρτη στην επαρχία του Τολέδο της Ισπανίας και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 64 ανθρώπων.

Αυτή είναι η «πιθανή αιτία» που διερευνούν το υπουργείο Μεταφορών και η Adif, ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής.

Σύμφωνα με σιδηροδρομικές πηγές, εξαιτίας της βλάβης ο έλεγχος της σηματοδότησης πέρασε σε χειροκίνητη λειτουργία από το κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό Ατότσα. Για λίγα λεπτά, τα τρένα της γραμμής παρέμειναν ακινητοποιημένα. Το ενδεχόμενο «ανθρώπινο λάθος» συνίσταται στο ότι δόθηκε στον συρμό της Renfe εντολή να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, παρότι λίγα χιλιόμετρα πιο μπροστά υπήρχε συρμός της Iryo που παρέμενε σταματημένος στη γραμμή. Έτσι, ο πρώτος προσέκρουσε στο πίσω μέρος του δεύτερου.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούντα ισπανικά ΜΜΕ, στις 08:32 τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα σηματοδότησης LZB. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κέντρο ελέγχου της Adif δίνει εντολή στα τρένα να σταματήσουν. Μετά τη συγκεκριμένη βλάβη, οκτώ συρμοί ακινητοποιήθηκαν σε ακτίνα 63 χιλιομέτρων.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, χειριστής της Adif φέρεται να ενημέρωσε τον μηχανοδηγό του τρένου της Renfe ότι μπορούσε να συνεχίσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, του μετέφερε ότι μπορούσε να κινηθεί κανονικά, ενώ θα έπρεπε να του έχει δώσει εντολή να συνεχίσει με «πορεία εμπρός»: δηλαδή, με περιορισμένη ταχύτητα και την απαιτούμενη προσοχή, ώστε ο μηχανοδηγός να μπορεί να αντιληφθεί οπτικά οποιοδήποτε πρόβλημα στη γραμμή.

Για περίπου 15 λεπτά δεν υπήρξε καμία αλλαγή και στις 08:55 σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση του τρένου της Renfe με τον συρμό της Iryo, ο οποίος παρέμενε ακινητοποιημένος πιο μπροστά, προφανώς λόγω τεχνικού προβλήματος του ίδιου του συρμού. Σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, ο χειριστής της Adif που έδωσε την εντολή συνέχισης της πορείας βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου μαζί με δικηγόρους.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτροχιασμό και των δύο συρμών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως δείχνουν οι εναέριες εικόνες των ισπανικών αρχών, τα δύο τρένα να βρίσκονται σε διαφορετικές γραμμές, μολονότι η πρόσκρουση του μπροστινού μέρους του ενός στο πίσω μέρος του άλλου σημειώθηκε ακριβώς επειδή κινούνταν στην ίδια γραμμή.

Όπως εξηγούν σιδηροδρομικές πηγές, από τη σύγκρουση τρία βαγόνια της Iryo έπεσαν από ένα πρανές, ενώ το πρώτο βαγόνι του AVE της Renfe έπεσε από άλλο, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός γραμμής.

Το γεγονός ότι ολόκληρος ο συρμός AVE εμφανίζεται στις εικόνες στην παρακείμενη γραμμή οφείλεται, όπως προσθέτουν, στο ότι ένα τρένο αποτελεί μια «σύνθεση σταθερής μορφής», η οποία λειτουργεί «σαν σκουλήκι»: όταν βγήκε από τις ράγες το πρώτο βαγόνι, παρέσυρε και τον υπόλοιπο συρμό.

Το τρένο δεν ανατράπηκε πλήρως ούτε έπεσε σε κάποια τάφρο. Όπως φαίνεται στις εικόνες, βγήκε από τη γραμμή εξαιτίας της σύγκρουσης. Διαφορετικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εκτροχιασμός του AVE της Renfe θα συνεχιζόταν, κάτι που δεν συνέβη.

Προς το παρόν, το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, του οποίου προΐσταται ο Όσκαρ Πουέντε, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη σύγκρουση ανάμεσα στο ακινητοποιημένο τρένο της Iryo και τον συρμό της Renfe, ο οποίος έφτασε με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε πάνω του. Αρκετά σιδηροδρομικά συνδικάτα συγκεντρώνουν πληροφορίες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους.

Λίγο μετά τις 14:00, σχεδόν έξι ώρες μετά τη σύγκρουση, η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης-Λα Μάντσα επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 64 νεκροί και περίπου 80 τραυματίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο αριθμός των θυμάτων θα αυξανόταν σημαντικά, λόγω του μεγάλου αριθμού επιβατών στα δύο τρένα.

Σύμφωνα με τη Renfe, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν η ομάδα διαχείρισης κρίσεων και το Σχέδιο Υποστήριξης Θυμάτων Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και των Οικογενειών τους (PAVAFF), καθώς και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης θυμάτων και συγγενών: 900 10 10 20.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν όλες οι ομάδες ασφάλειας και εξυπηρέτησης επιβατών, οι οποίες συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, την Adif και το υπουργείο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας.

Η Adif ανέστειλε μέχρι νεωτέρας τη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και του Νότιου Διαδρόμου και κάλεσε τους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τη συγκεκριμένη διαδρομή να μην προσέρχονται στους σταθμούς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών.

Μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη χώρα

Διασώστες στην Ισπανία ψάχνουν εξονυχιστικά στα συντρίμμια αναζητώντας θύματα, στον τόπο της τραγωδίας, όπου τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, στο δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα φέτος.

Επιβάτες που απομακρύνθηκαν από τα τρένα περπατούσαν κατά μήκος ενός δρόμου κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Ορισμένοι ήταν αιμόφυρτοι ή είχαν δεμένα τα τραύματά τους, ενώ άλλοι έσερναν τις βαλίτσες τους. Εθελοντές τούς προσέφεραν νερό, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχε σταλεί από γειτονικές πόλεις.

Εκατοντάδες ασθενοφόρα, νεκροφόρες και ελικόπτερα έχουν σταθμεύσει δίπλα σε ένα τρένο, αρκετά βαγόνια του οποίου παρέμεναν πάνω σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Την ίδια στιγμή, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στην πλαγιά κάτω από τη γραμμή, όπου είχαν καταλήξει τουλάχιστον τρία βαγόνια, πέφτοντας από το υπερυψωμένο τμήμα.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει διακοπεί προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ομάδων διάσωσης και να επιτραπεί η απομάκρυνση των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος μεταβαίνει στην Ούρδα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, δήλωσε, σε ανάρτησή του στο Χ, «συγκλονισμένος». Ο βασιλιάς Φελίπε έκανε λόγο για μια «φρικτή τραγωδία».

«Ανείπωτο»

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σύγκρουση σημειώθηκε «στις 08:54» (09:54 ώρα Ελλάδας) μεταξύ «δύο τρένων, ενός της Iryo και ενός της Renfe», κοντά στον σταθμό της Ούρδα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, κατά 51% θυγατρική των ιταλικών σιδηροδρόμων FS, ενώ η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας.

«Μιλάμε για 64 νεκρούς», εκ των οποίων 40 στο τρένο της Iryo και 24 σε εκείνο της Renfe, δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί κι άλλο», προειδοποίησε. Και πρόσθεσε: «Είναι τεράστιο, είναι ανείπωτο».

Νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φτάσουν στα πιο «βαθιά» σημεία των βαγονιών, αναζητώντας επιζώντες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τόσο ο ίδιος όσο και η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η οποία μίλησε στην ισπανική τηλεόραση, δήλωσαν ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν «καμία πληροφορία» σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Προς το παρόν, η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί» μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, της νότιας περιφέρειας της Ισπανίας, ανακοίνωσε η ADIF, η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών.

Από την πλευρά της, η Renfe, ένα τρένο της οποίας εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλη και ενεπλάκη στο δυστύχημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται στη διαδικασία «συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να αξιολογήσει την έκταση του δυστυχήματος».

Χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία από το 2013

Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας, έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις προεκλογικές δραστηριότητές του έως αύριο Πέμπτη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, δήλωσε στο Χ «πολύ ανήσυχος» για αυτήν τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία.

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές. «Η Ευρώπη πενθεί σήμερα μαζί σας», πρόσθεσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας».

Με σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, το ισπανικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, έπειτα από εκείνο της Κίνας, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χώρας.

Η σύγκρουση στο Ανταμούθ με 46 νεκρούς, στις 18 Ιανουαρίου, επίσης ανάμεσα σε δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, είχε αναζωπυρώσει στην Ισπανία τη συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των επιβατών, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός, η τραγωδία στην Ούρδα αποτελεί τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από τον φονικό εκτροχιασμό του 2013, κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 80 ανθρώπους.

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