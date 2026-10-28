Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 500 επιβάτες, καθώς το ένα τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το άλλο τρένο της εταιρείας AVE μετέφερε 397 επιβάτες

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων
ΚΟΣΜΟΣ
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Στους 64 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους από τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, στην Ισπανία, την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης - Λα Μάντσα, σε νεότερο απολογισμό της, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 500 επιβάτες, καθώς το ένα τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το άλλο τρένο της εταιρείας AVE μετέφερε 397 επιβάτες.

Spain Train Crash

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί»

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί και η Πολιτοφυλακή ανασύρει τις σορούς από το τρένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ένας από τους μάρτυρες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση.

Ένας άλλος επιβάτης, μιλώντας στον ίδιο σταθμό, ανέφερε ότι, τη στιγμή του ατυχήματος, «υπήρξε ένα ξαφνικό φρενάρισμα και κάποιοι άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν στους διαδρόμους» ενός από τα εμπλεκόμενα τρένα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, «αποδεικνύεται δύσκολο να ανακτηθούν πολλά πτώματα επειδή βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια» ενός από τα δύο βαγόνια που εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε γκρεμό, και «υπάρχουν τραυματίες στο τρένο με ακρωτηριασμένα χέρια», ​​που περιμένουν διάσωση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Spain Train Crash

Ένας άλλος επιβάτης, ο οποίος είναι απλά γνωστός ως Μιγκέλ, περιέγραψε ότι άκουσε έναν «τεράστιο βρυχηθμό» και έναν «τεράστιο κρότο» όταν συνέβη η σύγκρουση. Ο Μιγκέλ δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό COPE ότι ταξίδευε με αρκετούς συναδέλφους του στο πίσω βαγόνι ενός από τα εμπλεκόμενα τρένα εκείνη τη στιγμή.

«Ακούσαμε έναν τεράστιο βρυχηθμό, έναν πραγματικά τεράστιο θόρυβο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να ήταν έτοιμο να εκτροχιαστεί», είπε, όπως μετέδωσε το Reuters. «Μέσα από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο – φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν το άλλο», πρόσθεσε.

Ένας άλλος επιβάτης είπε στην El Pais: «Υπήρξαν αρκετές στάσεις μέχρι που έγινε ένα πολύ απότομο φρενάρισμα, και μετά το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κυλιόμουν στο πάτωμα».

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