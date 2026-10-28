Ισπανία: Σοκάρει η μαρτυρία επιβάτιδας από τα μοιραία τρένα - «Έβλεπα παντού νεκρούς»

Snapshot Η επιβάτιδα Εδουάρδα βίωσε ένα ισχυρό χτύπημα κατά τη σφοδρή πρόσκρουση του τρένου της εταιρείας Ιρίο στην Ισπανία.

Μετά τη σύγκρουση, πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν και το τρένο εκκενώθηκε άμεσα.

Η επιβάτιδα περιέγραψε σκηνικό καταστροφής με τμήμα του τρένου να κρέμεται στην πλαγιά και φωτιά σε ένα βαγόνι.

Η άφιξη των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης στο σημείο έγινε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, με συμμετοχή αστυνομικών, ασθενοφόρων και ελικοπτέρου.

Η μαρτυρία περιλαμβάνει την τρομακτική θέα νεκρών και σοβαρών τραυματισμών μετά το δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτιδας που επέβαινε στην αμαξοστοιχία της εταιρείας Ιρίο και βρέθηκε στο επίκεντρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. Η ίδια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σφοδρή πρόσκρουση, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς και οδήγησε στην εκκένωση του τρένου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Καντένα Σερ, η Εδουάρδα ανέφερε ότι ένιωσε ένα «πολύ ισχυρό» χτύπημα, το οποίο την εκτόξευσε προς τα εμπρός, ενώ αρκετοί επιβάτες στο βαγόνι της τραυματίστηκαν.

Όπως περιέγραψε, αρχικά πίστεψε ότι το τρένο είχε πραγματοποιήσει απότομη στάση έκτακτης ανάγκης. Μόνο όταν αντίκρισε τραυματισμένους επιβάτες και ενημερώθηκε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την αμαξοστοιχία, κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αφού κατέβηκε από το ανάχωμα για να απομακρυνθεί από το σημείο του δυστυχήματος, αντίκρισε ένα σκηνικό καταστροφής. Σύμφωνα με την περιγραφή της, τμήμα του τρένου κρεμόταν στην πλαγιά, ενώ σε ένα από τα βαγόνια είχε ξεσπάσει φωτιά.

«Έβλεπα παντού νεκρούς», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις εικόνες που αντίκρισε μετά το δυστύχημα.

Η επιβάτιδα ανέφερε ακόμη ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά. Ανάμεσα στους διασώστες που κινητοποιήθηκαν ήταν αστυνομικοί, πληρώματα ασθενοφόρων και ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης και στη διαχείριση των συνεπειών της σύγκρουσης.

5ο θανατηφόρο ατύχημα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στο 2026

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της επικαιρότητας έπειτα από ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη, όπως μεταδίδει το Sky News. Το δυστύχημα σημειώθηκε γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένα από τα τρένα ήταν σταματημένο τη στιγμή της σύγκρουσης. Αρκετά βαγόνια έπεσαν από ένα ανάχωμα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Έστερ Παδίγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το τρένο της Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το τρένο AVE μετέφερε 397 επιβάτες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sanchez, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα» και εξέφρασε την «αγάπη, την αλληλεγγύη και τη στήριξή του προς όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ωστόσο, μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η Ισπανία καταγράφει πλέον τουλάχιστον πέντε θανατηφόρα ατυχήματα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στο 2026.

1) Σιδηροδρομική καταστροφή στο Αδαμούζ (18 Ιανουαρίου)

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo εκτροχιάστηκε στο Αδαμούζ (Κόρδοβα) στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης, λόγω ρωγμής σε συγκόλληση σιδηροτροχιάς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα τρένο της Renfe που κατευθυνόταν προς τα νότια συγκρούστηκε με τα εκτροχιασμένα βαγόνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 46 άτομα και να τραυματιστούν 292.

2) Εκτροχιασμός τρένου στη Gelida (20 Ιανουαρίου)

Ένα προαστιακό τρένο προσέκρουσε σε τοίχο που είχε καταρρεύσει λόγω των ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα «Χάρι». Ο εκπαιδευόμενος μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν.

3) Σιδηροδρομικό ατύχημα στην Καρταχένα (22 Ιανουαρίου)

Ένα επιβατικό τρένο στην Καρταχένα συγκρούστηκε με τον βραχίονα ενός γερανού που βρισκόταν πάνω στις γραμμές. Έξι άτομα τραυματίστηκαν. Δεν υπήρξαν θάνατοι ευτυχώς.

4) Ατύχημα στην Ταλαβέρα λα Ρεάλ (12 Φεβρουαρίου)

Ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ταλαβέρα λα Ρεάλ άσκησε περαιτέρω πίεση στον διαχειριστή υποδομών Adif.

5) Σύγκρουση υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο (28 Οκτωβρίου)

Η σημερινή μετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου της Iryo και ενός της Renfe στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας στο Τολέδο είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και την διακοπή της κύριας κυκλοφορίας προς τα νότια.

Τουλάχιστον 86 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα πέντε ατυχήματα. Μόνο τα προηγούμενα ατυχήματα προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 335 άτομα. Η σημερινή σύγκρουση στο Τολέδο συνέβη στην ίδια γραμμή με την καταστροφή του Aδαμούζ στις 18 Ιανουαρίου.

Βίντεο από τον τόπο της θανατηφόρας σιδηροδρομικής σύγκρουσης στο Τολέδο

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