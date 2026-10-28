Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο - Τουλάχιστον 39 νεκροί

Φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο - Τουλάχιστον 39 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο στην Ισπανία, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη, όπως μεταδίδει το Sky News.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 400 επιβάτες, καθώς το ένα τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το άλλο τρένο της εταιρείας AVE μετέφερε 297 επιβάτες.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τραυματισμούς ενώ τα ισπανικά Μέσα ανεβάζουν τον απολογισμό σε τουλάχιστον 39 νεκρούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

Αν και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς προκλήθηκε η τραγωδία, η Έστερ Παδίγια, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, δήλωσε στο τοπικό μέσο RTVE ότι ένα από τα δύο τρένα ενδέχεται να ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές πριν την σύγκρουση.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα μέσα σε έναν χρόνο

Πρόκειται για τη δεύτερη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία φέτος.

Στις 18 Ιανουαρίου, τουλάχιστον 45 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 170 τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα εκτροχιάστηκαν στη νότια Ισπανία. Εκείνα τα τρένα, τα οποία εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Μαδρίτη αντίστοιχα, συγκρούστηκαν στην Αδαμούζ.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της εταιρείας Iryo, που ταξίδευε από Μάλαγα προς Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην Αδαμούζ στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Μερικά από τα βαγόνια του εκτροχιασμένου τρένου πέρασαν στην αντίθετη γραμμή. Εκείνη την ώρα, ένα άλλο τρένο της Renfe συγκρούστηκε με τα εκτροχιασμένα βαγόνια του πρώτου τρένου που είχαν μπλοκάρει την γραμμή

Εκτεταμένες έρευνες είχαν αποκαλύψει τότε ότι, πριν από τη σύγκρουση, φαίνεται να είχε προκληθεί ρήγμα στη σιδηροτροχιά.

«Συγκλονισμένος» ο Σάντσεθ από το δυστύχημα

Με ανάρτηση του στο «X», ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από το δυστύχημα που σημειώθηκε, ενώ εξέφρασε την «αγάπη, την αλληλεγγύη και τη στήριξή του προς όλα τα θύματα».

«Είμαι συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Τολέδο. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε και με τον πρόεδρο της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιτζ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο για να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια τους πληγέντες και για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, σε συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Στέλνω την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση:

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