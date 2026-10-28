Πέδρο Σάντσεθ: Δηλώνει συγκλονισμένος από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο
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- Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε συγκλονισμένος από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.
- Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας νότια της Μαδρίτης.
- Οι περιφερειακές αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.
- Ο Σάντσεθ εξέφρασε τη σκέψη, την αλληλεγγύη και τη στήριξή του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.
Συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Ισπανία δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτηση στο Χ.
«Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του.
«Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Οι περιφερειακές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.
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