Ισπανία: 5ο θανατηφόρο ατύχημα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στο 2026 - Βίντεο

Snapshot Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο, με τουλάχιστον 39 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, προκαλώντας αναστολή όλων των δρομολογίων στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας.

Η Ισπανία έχει καταγράψει πέντε θανατηφόρα ατυχήματα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στο 2026, με συνολικά τουλάχιστον 86 νεκρούς και 335 τραυματίες.

Η σημερινή σύγκρουση στο Τολέδο συνέβη στην ίδια γραμμή όπου σημειώθηκε η καταστροφή του Αδαμούζ τον Ιανουάριο, που προκάλεσε 46 θανάτους.

Ο πρωθυπουργός Pedro Sanchez εξέφρασε σοκ και συμπαράσταση προς τα θύματα και τις οικογένειές τους μετά το δυστύχημα.

Τα ατυχήματα έχουν εντείνει την πίεση στον διαχειριστή υποδομών ADIF, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια της τελευταίας σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της επικαιρότητας έπειτα από ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη, όπως μεταδίδει το Sky News. Το δυστύχημα σημειώθηκε γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένα από τα τρένα ήταν σταματημένο τη στιγμή της σύγκρουσης. Αρκετά βαγόνια έπεσαν από ένα ανάχωμα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Έστερ Παδίγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το τρένο της Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το τρένο AVE μετέφερε 397 επιβάτες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sanchez, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα» και εξέφρασε την «αγάπη, την αλληλεγγύη και τη στήριξή του προς όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ωστόσο, μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η Ισπανία καταγράφει πλέον τουλάχιστον πέντε θανατηφόρα ατυχήματα σε τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στο 2026.

1) Σιδηροδρομική καταστροφή στο Αδαμούζ (18 Ιανουαρίου)

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo εκτροχιάστηκε στο Αδαμούζ (Κόρδοβα) στη γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης, λόγω ρωγμής σε συγκόλληση σιδηροτροχιάς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα τρένο της Renfe που κατευθυνόταν προς τα νότια συγκρούστηκε με τα εκτροχιασμένα βαγόνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 46 άτομα και να τραυματιστούν 292.

2) Εκτροχιασμός τρένου στη Gelida (20 Ιανουαρίου)

Ένα προαστιακό τρένο προσέκρουσε σε τοίχο που είχε καταρρεύσει λόγω των ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα «Χάρι». Ο εκπαιδευόμενος μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν.

3) Σιδηροδρομικό ατύχημα στην Καρταχένα (22 Ιανουαρίου)

Ένα επιβατικό τρένο στην Καρταχένα συγκρούστηκε με τον βραχίονα ενός γερανού που βρισκόταν πάνω στις γραμμές. Έξι άτομα τραυματίστηκαν. Δεν υπήρξαν θάνατοι ευτυχώς.

4) Ατύχημα στην Ταλαβέρα λα Ρεάλ (12 Φεβρουαρίου)

Ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ταλαβέρα λα Ρεάλ άσκησε περαιτέρω πίεση στον διαχειριστή υποδομών Adif.

5) Σύγκρουση υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο (28 Οκτωβρίου)

Η σημερινή μετωπική σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου της Iryo και ενός της Renfe στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας στο Τολέδο είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και την διακοπή της κύριας κυκλοφορίας προς τα νότια.

Τουλάχιστον 86 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα πέντε ατυχήματα. Μόνο τα προηγούμενα ατυχήματα προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 335 άτομα. Η σημερινή σύγκρουση στο Τολέδο συνέβη στην ίδια γραμμή με την καταστροφή του Aδαμούζ στις 18 Ιανουαρίου.

Βίντεο από τον τόπο της θανατηφόρας σιδηροδρομικής σύγκρουσης στο Τολέδο

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