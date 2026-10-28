Βίντεο: Οι στιγμές μετά την θανατηφόρα σύγκρουση των δύο τρένων στην Ισπανία

Snapshot Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 39 άνθρωποι.

Στα τρένα επέβαιναν συνολικά πάνω από 500 επιβάτες, με το ένα να μεταφέρει 147 άτομα και το άλλο 397.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλα τα δρομολόγια στην περιοχή.

Υπάρχει η πιθανότητα ένα από τα τρένα να ήταν ακινητοποιημένο πριν τη σύγκρουση, αλλά η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί μεταξύ των πόλεων Λος Γέμπενες και Ούρντα στην επαρχία του Τολέδο. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, το οποίο τραβήχτηκε από έναν επιβάτη και καταγράφει την έκταση της τραγωδίας που σημειώθηκε αφού δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στο Τολέδο της Ισπανία το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη.

Στα πλάνα, φαίνονται τρομοκρατημένοι επιβάτες να στέκονται όρθιοι στο εσωτερικό ενός βαγονιού, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Στη συνέχεια, η κάμερα δείχνει προς το εξωτερικό του βαγονιού, όπου φαίνεται μια άμορφη μάζα από μέταλλα, καθίσματα και προσωπικά αντικείμενα των επιβατών να είναι διασκορπισμένα στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 500 επιβάτες, καθώς το ένα τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το άλλο τρένο της εταιρείας AVE μετέφερε 397 επιβάτες.

Δείτε βίντεο:

Αν και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς προκλήθηκε η τραγωδία, η Έστερ Παδίγια, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, δήλωσε στο τοπικό μέσο RTVE ότι ένα από τα δύο τρένα ενδέχεται να ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές πριν την σύγκρουση.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

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