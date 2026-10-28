Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία

Μιλώντας στο τοπικό μέσο RTVE, ο αρμόδιος υπουργός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σάνθ, επιβεβαίωσε ότι η Μπάνιεθ επέβαινε σε ένα από τα τρένα και ότι δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί της από τη στιγμή της σύγκρουσης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρώην υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Ισπανίας, Φατίμα Μπάνιεθ, επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στο Τολέδο.
  • Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.
  • Το δυστύχημα συνέβη στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας και οδήγησε στην αναστολή όλων των δρομολογίων.
  • Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά πάνω από 500 επιβάτες, 147 σε ένα και 397 στο άλλο.
  • Υπάρχει υπόθεση ότι ένα από τα τρένα ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές πριν τη σύγκρουση, αλλά τα ακριβή αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά.
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Η πρώην υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Ισπανίας, Φατίμα Μπάνιεθ, πιστεύεται ότι επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στο Τολέδο της Ισπανίας το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο RTVE, ο αρμόδιος υπουργός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σάνθ, επιβεβαίωσε ότι η Μπάνιεθ επέβαινε σε ένα από τα τρένα και ότι δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί της από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο τρένα επέβαιναν περισσότεροι από 500 επιβάτες, καθώς το ένα τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 147 άτομα, ενώ το άλλο τρένο της εταιρείας AVE μετέφερε 397 επιβάτες.

τρένο Ισπανία

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς σημειώθηκε η τραγωδία, ένα σφάλμα στο κύριο σύστημα σηματοδότησης ανάγκασε τη χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης, προκαλώντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο, όπως μεταδίδει η El Pais, επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές.

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