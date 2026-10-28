Μακρόν, φον ντερ Λάιεν και βασιλική οικογένεια εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον ισπανικό λαό

« Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο «Χ»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Μακρόν, φον ντερ Λάιεν και βασιλική οικογένεια εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον ισπανικό λαό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον ισπανικό λαό μετά το δυστύχημα δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο, με τουλάχιστον 39 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
  • Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη θλίψη και την υποστήριξή της προς τα θύματα, τους τραυματίες και τους διασώστες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων και εξέφρασε τη συμπαράστασή της.
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον ισπανικό λαό, έπειτα από τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες ακόμη.

«Τραγικό το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο «Χ».

Βασιλική οικογένεια της Ισπανίας: «Είμαστε συγκλονισμένοι από το σιδηροδρομικό δυστύχημα»

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε και εκείνη την «ανησυχία» και την «στήριξή» της προς τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα (Τολέδο). Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών και των αγαπημένων των θυμάτων και στέλνουμε την αγάπη μας στους τραυματίες και σε όλους τους πληγέντες. Η υποστήριξή μας απευθύνεται, επίσης, στους διασώστες και σε όλους όσους εργάζονται στο σημείο για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο υπό αυτές τις συνθήκες», έγραψε η βασιλική οικογένεια στο «X».

Δείτε την ανάρτηση:

«Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η καρδιά της είναι μαζί με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων

«Μόλις έλαβα τα συγκλονιστικά νέα από το Τολέδο σχετικά με τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας. Η καρδιά μου είναι κοντά στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί σας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο «X».

Δείτε την ανάρτηση:

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