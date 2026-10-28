Ισπανία - Τουλάχιστον 39 νεκροί: Σύγκρουση λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη

Σύμφωνα με την ισπανκή εφημερίδα ένας χειριστής έδωσε κατά λάθος το πράσινο φως σε ένα τρένο της Renfe, που αναχωρούσε από τη Μαδρίτη στις 8:00 π.μ. και κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη, το οποίο χτύπησε το τρένο Iryo, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές, λίγο πριν τις 9:00 π.μ. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ισπανία - Τουλάχιστον 39 νεκροί: Σύγκρουση λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης, ένα σφάλμα στο σύστημα σηματοδότησης οδήγησε σε χειροκίνητη διαχείριση και σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Ούρντα, επαρχία Τολέδο.
  • Ένας χειριστής έδωσε κατά λάθος το πράσινο φως σε τρένο της Renfe, που συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο τρένο Iryo, προκαλώντας εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών.
  • Το αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας απέτυχε, με αποτέλεσμα το χειροκίνητο λάθος που προκάλεσε το δυστύχημα.
  • Η περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των νεκρών.
  • Μάρτυρες ανέφεραν πολλούς τραυματίες και νεκρούς, με σορούς κάτω από συντρίμμια και επιβάτες με σοβαρούς τραυματισμούς που περιμένουν διάσωση.
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Μετρά τις πληγές της η Ισπανία, έπειτα από το νέο - πέμπτο εντός του 2026 - σιδηροδρομικό ατύχημα, το οποίο μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες άτομα.

Όλοι βεβαίως αναζητούν τα αίτια της νέας τραγωδίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η El Pais, ένα σφάλμα στο κύριο σύστημα σηματοδότησης ανάγκασε τη χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης, προκαλώντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Ένας χειριστής έδωσε κατά λάθος το πράσινο φως σε ένα τρένο της Renfe, που αναχωρούσε από τη Μαδρίτη στις 8:00 π.μ. και κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη, το οποίο χτύπησε το τρένο Iryo, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές, λίγο πριν τις 9:00 π.μ.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας προφανώς απέτυχε, αναγκάζοντας τη χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ένας χειριστής στο κέντρο ελέγχου σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Atocha φέρεται να διέταξε κατά λάθος το τρένο Renfe να συνεχίσει, παρά την παρουσία του Iryo στη γραμμή. Το ατύχημα συνέβη στο 118ο χιλιόμετρο μεταξύ των πόλεων Moza, Orgaz και Urda, στην επαρχία του Τολέδο.

Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και μερικά έπεσαν σε ανάχωμα. Οι λόγοι για τους οποίους σταμάτησε το τρένο Iryo και οι ακριβείς συνθήκες γύρω από την αδυναμία στάσης του τρένου Renfe παραμένουν ασαφείς. Η περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα έχει ενεργοποιήσει το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρησιακή φάση. Ο υπουργός Μεταφορών Oscar Puente ανέστειλε το πρόγραμμά του για να φτάσει στο κέντρο επιχειρήσεων. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τον αριθμό των νεκρών.

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Μάρτυρες: «Υπάρχουν πολλοί νεκροί»

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και νεκροί και η Πολιτοφυλακή ανασύρει τις σορούς από το τρένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ένας από τους μάρτυρες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση.

Ένας άλλος επιβάτης, μιλώντας στον ίδιο σταθμό, ανέφερε ότι, τη στιγμή του ατυχήματος, «υπήρξε ένα ξαφνικό φρενάρισμα και κάποιοι άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν στους διαδρόμους» ενός από τα εμπλεκόμενα τρένα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, «αποδεικνύεται δύσκολο να ανακτηθούν πολλά πτώματα επειδή βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια» ενός από τα δύο βαγόνια που εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε γκρεμό, και «υπάρχουν τραυματίες στο τρένο με ακρωτηριασμένα χέρια», ​​που περιμένουν διάσωση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι άκουσε έναν «τεράστιο βρυχηθμό» και έναν «τεράστιο κρότο» όταν συνέβη η σύγκρουση. Ο Μιγκέλ δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό COPE ότι ταξίδευε με αρκετούς συναδέλφους του στο πίσω βαγόνι ενός από τα εμπλεκόμενα τρένα εκείνη τη στιγμή.

«Ακούσαμε έναν τεράστιο βρυχηθμό, έναν πραγματικά τεράστιο θόρυβο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να ήταν έτοιμο να εκτροχιαστεί», είπε, όπως μετέδωσε το Reuters. «Μέσα από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο – φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν το άλλο», πρόσθεσε.

Ένας άλλος επιβάτης είπε στην El Pais: «Υπήρξαν αρκετές στάσεις μέχρι που έγινε ένα πολύ απότομο φρενάρισμα, και μετά το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κυλιόμουν στο πάτωμα»

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