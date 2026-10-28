Ισπανία - Σιδηροδρομική δυστύχημα στο Τολέδο: Εικόνες από την τραγωδία

Συνολικά 544 επιβάτες επέβαιναν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα (146 άτομα και ένα μωρό στο τρένο Iryo και 397 επιβάτες στο τρένο υψηλής ταχύτητας AVE)

Δημήτρης Μάνωλης

Ισπανία - Σιδηροδρομική δυστύχημα στο Τολέδο: Εικόνες από την τραγωδία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρδα του Τολέδο.
  • Το τρένο AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo, προκαλώντας εκτροχιασμό βαγονιών.
  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν εντατικά για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.
  • Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα μετέβη στο σημείο για να συντονίσει τις επιχειρήσεις και ενεργοποιήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης με επιχειρησιακό επίπεδο 1.
  • Έχει δημιουργηθεί σταθμός ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για θύματα και συγγενείς, ενώ η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας έχει διακοπεί στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτροχιασμό βαγονιών, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια και τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ανάμεσα σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για να προσφέρουν βοήθεια στους επιβαίνοντες των δύο τρένων ή να εντοπίσουν τις σορούς τους.

spain-c.jpg

Επιβάτες απομακρύνονται από την περιοχή

spain-6.jpg

spain-d.jpg
Emergency services work at the scene of a collision between two trains in Urda, Spain, Wednesday, Oct. 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Αεροφωτογραφία των δύο τρένων

spain-091.jpg

Η εναέρια εικόνα δείχνει τον εκτροχιασμό του AVE, στα αριστερά, και τα τελευταία βαγόνια του Iryo, τα οποία δέχθηκαν την πρόσκρουση και έπεσαν στο πρανές, στα δεξιά.

Έρευνες για εγκλωβισμένους

spain-8.jpg

Επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

spain-9.jpg

Ορισμένοι βγαίνουν χωρίς βοήθεια

spain-a.jpg

Ορισμένοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από τα βαγόνια χωρίς βοήθεια. Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, ο οποίος βρισκόταν στο τελευταίο βαγόνι του AVE, μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης, δήλωσε: «Καταφέραμε να βγούμε από το βαγόνι σπάζοντας τα παράθυρα».

Πλευρική άποψη του δυστυχήματος

spain-b.jpg

Ελάχιστες ορατές ζημιές

Τα τέσσερα τελευταία βαγόνια του AVE δεν παρουσιάζουν σχεδόν καθόλου ορατές ζημιές. Φωτογραφία: Javier Soriano / AFP.

Από μια πρώτη οπτική εκτίμηση, τα τέσσερα τελευταία βαγόνια του AVE 2080 δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές από την πρόσκρουση, όπως προκύπτει από τις εικόνες του συρμού.

Στο σημείο ο Γκαρθία-Πάχε

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, στον τόπο του δυστυχήματος. Φωτογραφία: Juanma Jiménez / Europa Press.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, έχει ήδη μεταβεί στο σημείο για να συντονίσει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Μετά το δυστύχημα ανέστειλε το πολιτικό του πρόγραμμα για την ημέρα.

Ανάπτυξη δυνάμεων έκτακτης ανάγκης

Στιγμιότυπο από βίντεο της Πολιτοφυλακής, στο οποίο διακρίνεται η ανάπτυξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Φωτογραφία: Guardia Civil / AFP.

Από τις 09:15 έχει ενεργοποιηθεί στο Τολέδο το Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Καστίλλης-Λα Μάντσα (Platecam), σε φάση έκτακτης ανάγκης, με επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, πυροσβεστικά πληρώματα από τις επαρχίες Τολέδο και Θιουδάδ Ρεάλ, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και υγειονομικές δυνάμεις της Υπηρεσίας Υγείας της Καστίλλης-Λα Μάντσα (SESCAM), που έχουν εγκαταστήσει προωθημένο ιατρικό σταθμό.

Εναέρια μέσα

Ελικόπτερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πετά πάνω από την περιοχή του δυστυχήματος. Φωτογραφία: Javier Soriano / AFP.

Ελικόπτερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στην επαρχία του Τολέδο, εντός των ορίων του δήμου Λος Γέμπενες.

Ψυχολογική υποστήριξη

Συγγενείς των θυμάτων φτάνουν στον σταθμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ατότσα. Φωτογραφία: EFE / Borja Sánchez-Trillo.

Στον εξωτερικό χώρο του σταθμού Ατότσα, η Υπηρεσία Ασφάλειας και Έκτακτης Ανάγκης Madrid 112 έχει δημιουργήσει σταθμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τα θύματα και τους συγγενείς τους. Στο σημείο έχουν αρχίσει να προσέρχονται οικείοι των επιβαινόντων.

Αναμονή στη Σάντα Χούστα

Επιβάτες περιμένουν στον σταθμό Σάντα Χούστα της Σεβίλλης. Φωτογραφία: EFE / Julio Muñoz.

Οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν προς τη Μαδρίτη περιμένουν ενημέρωση στον σταθμό Σάντα Χούστα της Σεβίλλης. Το δυστύχημα στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής του AVE επέβαλε τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Αιμοδότες

Αιμοδότες στην Γκραν Βία της Μαδρίτης. Φωτογραφία: EFE / Nahia Peciña.

Η τραγωδία στην Ούρδα προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης. Αρκετοί πολίτες προσήλθαν για να δώσουν αίμα σε κινητή μονάδα του Ερυθρού Σταυρού στην Γκραν Βία της Μαδρίτης, μόλις έγινε γνωστή η σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας.

Στον δρόμο της επιστροφής

Επιβάτες των δύο τρένων απομακρύνονται από το σημείο με τις βαλίτσες τους. Φωτογραφία: Juanma Jiménez / Europa Press.

Άνθρωποι με βαλίτσες απομακρύνονται από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:46LIFESTYLE

Δύο νέες σειρές στο MEGA – Μοιράζεται ξανά η τράπουλα στη βραδινή ζώνη

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια και χημικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ – Δείτε βίντεο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Σιδηροδρομική δυστύχημα στο Τολέδο: Εικόνες από την τραγωδία

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας - Εκκένωσε το πλήρωμα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Σινεμά 2026: Ταινίες με μόλις 3 ευρώ στους κινηματογράφους την Πέμπτη (29/10)

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τα κόμματα να κάνουν ότι μπορούν για να αποφευχθούν νέες εκλογές

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Μήνυμα 112 στους κατοίκους να μεταβούν στους υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμύρας

15:26WHAT THE FACT

Από χόμπι σε επιχείρηση 808.000 δολαρίων: Η ιδέα του 19χρονου που απογειώθηκε στο Instagram

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Με βαρύ ιστορικό ο ανήλικος δράστης που επιτέθηκε σε φρουρό έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στην Γερμανία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ:Τα 3 σενάρια για τη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές - Οι δύσκολες εξισώσεις και οι συμβιβασμοί

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Ανήλικος παρέσυρε 5χρονο με αυτοκίνητο έξω από παιδική χαρά

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στις 54 έδρες ο συνασπισμός Νετανιάχου - Τι δείχνει το αποτέλεσμα στο 84,5% της ενσωμάτωσης

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Μήνυμα 112 στους κατοίκους να μεταβούν στους υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμύρας

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα πιλότου: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση

15:26WHAT THE FACT

Από χόμπι σε επιχείρηση 808.000 δολαρίων: Η ιδέα του 19χρονου που απογειώθηκε στο Instagram

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: 65χρονη γυναίκα, άπορη και ασθενής, ο αχυράνθρωπος στη Ζάκυνθο

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - El Pais: Σύγκρουση των τρένων λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη - Μάρτυρες: «Υπάρχουν πολλοί νεκροί, τραυματίες με ακρωτηριασμένα χέρια περιμένουν διάσωση»

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ