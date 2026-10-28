Ισπανία - Σιδηροδρομική δυστύχημα στο Τολέδο: Εικόνες από την τραγωδία

Snapshot Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρδα του Τολέδο.

Το τρένο AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo, προκαλώντας εκτροχιασμό βαγονιών.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν εντατικά για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα μετέβη στο σημείο για να συντονίσει τις επιχειρήσεις και ενεργοποιήθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης με επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Έχει δημιουργηθεί σταθμός ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για θύματα και συγγενείς, ενώ η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας έχει διακοπεί στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτροχιασμό βαγονιών, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια και τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ανάμεσα σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για να προσφέρουν βοήθεια στους επιβαίνοντες των δύο τρένων ή να εντοπίσουν τις σορούς τους.

Επιβάτες απομακρύνονται από την περιοχή

Emergency services work at the scene of a collision between two trains in Urda, Spain, Wednesday, Oct. 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Αεροφωτογραφία των δύο τρένων

Η εναέρια εικόνα δείχνει τον εκτροχιασμό του AVE, στα αριστερά, και τα τελευταία βαγόνια του Iryo, τα οποία δέχθηκαν την πρόσκρουση και έπεσαν στο πρανές, στα δεξιά.

Έρευνες για εγκλωβισμένους

Επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Ορισμένοι βγαίνουν χωρίς βοήθεια

Ορισμένοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από τα βαγόνια χωρίς βοήθεια. Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, ο οποίος βρισκόταν στο τελευταίο βαγόνι του AVE, μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης, δήλωσε: «Καταφέραμε να βγούμε από το βαγόνι σπάζοντας τα παράθυρα».

Πλευρική άποψη του δυστυχήματος

Ελάχιστες ορατές ζημιές

Τα τέσσερα τελευταία βαγόνια του AVE δεν παρουσιάζουν σχεδόν καθόλου ορατές ζημιές. Φωτογραφία: Javier Soriano / AFP.

Από μια πρώτη οπτική εκτίμηση, τα τέσσερα τελευταία βαγόνια του AVE 2080 δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές από την πρόσκρουση, όπως προκύπτει από τις εικόνες του συρμού.

Στο σημείο ο Γκαρθία-Πάχε

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, στον τόπο του δυστυχήματος. Φωτογραφία: Juanma Jiménez / Europa Press.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, έχει ήδη μεταβεί στο σημείο για να συντονίσει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Μετά το δυστύχημα ανέστειλε το πολιτικό του πρόγραμμα για την ημέρα.

Ανάπτυξη δυνάμεων έκτακτης ανάγκης

Στιγμιότυπο από βίντεο της Πολιτοφυλακής, στο οποίο διακρίνεται η ανάπτυξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Φωτογραφία: Guardia Civil / AFP.

Από τις 09:15 έχει ενεργοποιηθεί στο Τολέδο το Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της Καστίλλης-Λα Μάντσα (Platecam), σε φάση έκτακτης ανάγκης, με επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, πυροσβεστικά πληρώματα από τις επαρχίες Τολέδο και Θιουδάδ Ρεάλ, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και υγειονομικές δυνάμεις της Υπηρεσίας Υγείας της Καστίλλης-Λα Μάντσα (SESCAM), που έχουν εγκαταστήσει προωθημένο ιατρικό σταθμό.

Εναέρια μέσα

Ελικόπτερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πετά πάνω από την περιοχή του δυστυχήματος. Φωτογραφία: Javier Soriano / AFP.

Ελικόπτερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στην επαρχία του Τολέδο, εντός των ορίων του δήμου Λος Γέμπενες.

Ψυχολογική υποστήριξη

Συγγενείς των θυμάτων φτάνουν στον σταθμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ατότσα. Φωτογραφία: EFE / Borja Sánchez-Trillo.

Στον εξωτερικό χώρο του σταθμού Ατότσα, η Υπηρεσία Ασφάλειας και Έκτακτης Ανάγκης Madrid 112 έχει δημιουργήσει σταθμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τα θύματα και τους συγγενείς τους. Στο σημείο έχουν αρχίσει να προσέρχονται οικείοι των επιβαινόντων.

Αναμονή στη Σάντα Χούστα

Επιβάτες περιμένουν στον σταθμό Σάντα Χούστα της Σεβίλλης. Φωτογραφία: EFE / Julio Muñoz.

Οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν προς τη Μαδρίτη περιμένουν ενημέρωση στον σταθμό Σάντα Χούστα της Σεβίλλης. Το δυστύχημα στο 118ο χιλιόμετρο της γραμμής του AVE επέβαλε τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Αιμοδότες

Αιμοδότες στην Γκραν Βία της Μαδρίτης. Φωτογραφία: EFE / Nahia Peciña.

Η τραγωδία στην Ούρδα προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης. Αρκετοί πολίτες προσήλθαν για να δώσουν αίμα σε κινητή μονάδα του Ερυθρού Σταυρού στην Γκραν Βία της Μαδρίτης, μόλις έγινε γνωστή η σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας.

Στον δρόμο της επιστροφής

Επιβάτες των δύο τρένων απομακρύνονται από το σημείο με τις βαλίτσες τους. Φωτογραφία: Juanma Jiménez / Europa Press.

Άνθρωποι με βαλίτσες απομακρύνονται από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

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