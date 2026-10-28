Τραγωδία στην Ισπανία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων - Σκηνές φρίκης - «Mejor no verlo»

Snapshot Δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία μέσα σε δέκα μήνες έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 114 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο οφείλεται πιθανότατα σε ανθρώπινο λάθος μετά από βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.

Οι αρχές διερευνούν την απόφαση να συνεχίσει το ένα τρένο το δρομολόγιο παρά τη βλάβη, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από το προσωπικό του κέντρου ελέγχου της Μαδρίτης.

Περισσότεροι από 80 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με 15 σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση για αιμοδοσία.

Η ισπανική κυβέρνηση δεσμεύεται για πλήρη διερεύνηση των αιτίων και ευθυνών, την ώρα που η χώρα πενθεί και προετοιμάζεται για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Σκηνές φρίκης περιγράφουν οι επιβάτες των δύο τρένων που συγκρούστηκαν κοντά στο Τολέδο, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 68 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Είδα ανθρώπους ακρωτηριασμένους, με συνθλιμμένα κεφάλια και καλυμμένους στο αίμα», αφηγείται ένας από τους επιζώντες. Η νέα τραγωδία, μόλις δέκα μήνες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα του Ιανουαρίου, προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου» δήλωσε επιβάτης του ενός τρένου στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης, ο Χοσιμάρ Μεντίνα ξύπνησε απότομα και βρέθηκε να εκτοξεύεται στον αέρα, μέσα στο βαγόνι του τρένου υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη.

«Θυμάμαι να πετάγομαι στον αέρα και να προσπαθώ να εντοπίσω τη σύντροφό μου, η οποία επίσης εκσφενδονιζόταν μέσα στο βαγόνι», περιγράφει ο 37χρονος τουρίστας από την πόλη Τσικλάγιο του βόρειου Περού.

Όταν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, κοίταξε γύρω του και συνειδητοποίησε πόσο τυχεροί είχαν σταθεί τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, Βιτόρια Μάια.

«Είδα ανθρώπους με βαθιά τραύματα, ανθρώπους καλυμμένους στο αίμα, ανθρώπους που είχαν χάσει τα άκρα τους. Είδα έναν άνθρωπο που δεν είχε τίποτα από το στήθος και κάτω. Είδα επιβάτες με συνθλιμμένα κεφάλια και ακρωτηριασμένα χέρια», αφηγείται.

Ο Χοσιμάρ Μεντίνα και η σύντροφός του, Βιτόρια Μάια, επέζησαν της σύγκρουσης των δύο τρένων. Ο Περουβιανός περιγράφει τις δραματικές στιγμές της σιδηροδρομικής τραγωδίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 68 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες, φορώντας ακόμη ένα ανοιχτό καφέ μπλουζάκι, λερωμένο με το αίμα ενός νεαρού Αμερικανού επιβάτη, τον οποίο είχε βοηθήσει να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Ο Μεντίνα και η Μάια επέβαιναν στο έβδομο βαγόνι της αμαξοστοιχίας της κρατικής εταιρείας Renfe, η οποία προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια Ισπανία.

Εάν βρίσκονταν σε κάποιο από τα μπροστινά βαγόνια, ενδεχομένως να συγκαταλέγονταν και οι ίδιοι μεταξύ των θυμάτων.

Το ζευγάρι κατάφερε να βγει από το τρένο και άρχισε αμέσως να βοηθά τραυματίες, περιμένοντας την άφιξη των διασωστών και των δυνάμεων της ισπανικής Πολιτοφυλακής, της Guardia Civil.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε αμπελώνες και ελαιώνες, κοντά στη μικρή πόλη Ούρδα της περιφέρειας Καστίλλης-Λα Μάντσα, στην περιοχή του Τολέδο.

Μια μικρή πόλη μετατράπηκε σε κέντρο διάσωσης

Μέσα σε λίγες ώρες, η Ούρδα μετατράπηκε σε ένα τεράστιο κέντρο αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Το τοπικό αθλητικό κέντρο χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινός σταθμός διαλογής και παροχής πρώτων βοηθειών στους ελαφρύτερα τραυματίες, ενώ οι δρόμοι γέμισαν από ασθενοφόρα, περιπολικά και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την Καστίλλη-Λα Μάντσα και τη γειτονική περιφέρεια της Μαδρίτης.

Μέλος του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού αγκαλιάζει μια γυναίκα που περιμένει νέα για τους επιβάτες των δύο τρένων. Ανάμεσα στους επιζώντες βρίσκονται ο Φρέντριχ και η Αραμπέλα Μπαριλέα, ένα ζευγάρι από τις Φιλιππίνες που ζει πλέον στο Ντουμπάι.

Επέβαιναν στο τρένο της Iryo όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε ο Φρέντριχ εκτινάχθηκε από τη θέση του.

«Κάποιος φώναζε: “Βγείτε έξω! Βγείτε έξω! Μπορεί να πέσει πάνω μας κι άλλο τρένο!”», θυμάται.

«Βλέπαμε τους υπόλοιπους επιβάτες να προσπαθούν να εγκαταλείψουν το τρένο. Πολλοί είχαν τραύματα στο κεφάλι και ήταν καλυμμένοι στο αίμα. Το μόνο που σκεφτόμασταν ήταν να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από την αμαξοστοιχία».

Λίγο αργότερα, λεωφορεία έφθασαν στο σημείο για να μεταφέρουν στην Ούρδα όσους είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

Το ζευγάρι, ωστόσο, βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση σοκ, ώστε δεν μπορούσε καν να καταλάβει πού ακριβώς είχε μεταφερθεί.

«Όλα έγιναν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο», λέει η Αραμπέλα.

«Το τραπέζι μπροστά στο οποίο καθόμασταν εξαφανίστηκε τη στιγμή της σύγκρουσης. Νιώθω σαν να μας δόθηκε μια δεύτερη ζωή. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες που ζούμε».

Ο Φρέντριχ και η Αραμπέλα Μπαριλέα, από τις Φιλιππίνες, επέβαιναν στο τρένο της Iryo.

Γύρω τους, δεκάδες επιζώντες περίμεναν υπομονετικά στους δρόμους για να επιβιβαστούν στα λεωφορεία.

Τα ρούχα τους ήταν σκισμένα και λερωμένα με αίμα. Ορισμένοι είχαν επιδέσμους στο κεφάλι. Οι περισσότεροι κοιτούσαν σιωπηλοί, με βλέμμα χαμένο, αδυνατώντας ακόμη να συνειδητοποιήσουν όσα είχαν συμβεί.

Η Ισπανία βρίσκεται σε πένθος, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά την επίσκεψή του στην Ούρδα.

Ωστόσο, πολλοί από εκείνους που επέζησαν από το δεύτερο μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο παρέμεναν τόσο συγκλονισμένοι, ώστε δεν είχαν ακόμη προλάβει να θρηνήσουν.

«Ήμασταν τόσο σοκαρισμένοι που δεν μπορούσαμε ούτε να ουρλιάξουμε»

Ο Ατά Γελκάγια, ένας νεαρός τουρίστας από την Τουρκία, συνήθως επιλέγει το λεωφορείο για τις μετακινήσεις του στην Ισπανία.

Την Τετάρτη, όμως, είχε αποφασίσει να ταξιδέψει με την Iryo.

Νυσταγμένος και έχοντας την εντύπωση ότι το τρένο είχε σταματήσει σε κάποιον σταθμό, έκλεισε το τάμπλετ του και φόρεσε την κουκούλα του, ετοιμαζόμενος να κοιμηθεί.

Στις 8.53 το πρωί ένιωσε ένα ισχυρό τράνταγμα. Αργότερα θα μάθαινε ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή το τρένο της Renfe είχε συγκρουστεί με τα βαγόνια πίσω από το δικό του.

«Ξύπνησα από ένα δυνατό χτύπημα και το κεφάλι μου προσέκρουσε στο μπροστινό κάθισμα», περιγράφει.

«Κοίταξα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που καθόταν κοντά μου και είδα ότι η γυναίκα είχε ένα τραύμα στο φρύδι. Τότε κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό».

Όταν κοίταξε έξω από το παράθυρο, διαπίστωσε ότι τα βαγόνια πίσω από το δικό του, το πέμπτο, είχαν εκτροχιαστεί και ότι πολλοί άνθρωποι είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

«Όλοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλλά προσπάθησα να βοηθήσω και άλλους να βγουν από το τρένο», λέει.

«Είμαι από την Τουρκία και έζησα τον μεγάλο σεισμό του 2023. Γι' αυτό κατάφερα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να σκεφτώ τι έπρεπε να κάνω και πώς θα βγαίναμε από εκεί.

»Μόνο όταν βγήκα έξω και είδα ορισμένους από τους νεκρούς συνειδητοποίησα πραγματικά τι είχε συμβεί.

»Νομίζω ότι όλοι ήταν σε κατάσταση σοκ. Ήμασταν τόσο συγκλονισμένοι που δεν μπορούσαμε ούτε να πανικοβληθούμε ούτε να ουρλιάξουμε».

Δέκα μήνες, δύο τραγωδίες και τουλάχιστον 114 νεκροί

Η νέα σιδηροδρομική τραγωδία ξυπνά οδυνηρές μνήμες από το δυστύχημα στο Αδαμούθ, τον περασμένο Ιανουάριο, όταν 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Για ακόμη μία φορά, μια μικρή ισπανική πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εθνικής τραγωδίας.

Και, όπως συνέβη τότε, οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για να βοηθήσουν τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Έφεραν τρόφιμα και νερό σε μια αίθουσα που είχε μετατραπεί σε χώρο υποδοχής για όσους αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με την τύχη των συγγενών τους.

Ιατρικό προσωπικό σε προσωρινό κέντρο περίθαλψης που δημιουργήθηκε σε αθλητικές εγκαταστάσεις κοντά στο σημείο της τραγωδίας. Φωτογραφία: Andrea Comas / AP.

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του Αδαμούθ, η αλληλεγγύη και η συγκινητική κινητοποίηση των πολιτών ενδέχεται σύντομα να δώσουν τη θέση τους στην οργή.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπο με δύο πολύνεκρες συγκρούσεις μέσα σε μόλις δέκα μήνες.

Ο συνολικός απολογισμός των δύο δυστυχημάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 114 νεκρούς.

Με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές να απέχουν μόλις έναν μήνα, δεν αποκλείεται πολλοί ψηφοφόροι να εκφράσουν μέσω της κάλπης την οργή τους για τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία.

Οι «ανεξήγητες συνθήκες» που οδήγησαν στη σύγκρουση, όπως τις χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν το συντομότερο δυνατόν, με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και το κλίμα ενότητας που επικράτησε, μια βασανιστική αίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σκιάζει την ισπανική κοινωνία.

Μία γυναίκα από την Ούρδα, η οποία πέρασε όλο το πρωινό μεταφέροντας επιζώντες από τον τόπο του δυστυχήματος στην πόλη, δυσκολευόταν να βρει λόγια για όσα είχε δει και ακούσει.

«Mejor no verlo», είπε στα ισπανικά.

«Καλύτερα να μη δει κανείς ποτέ κάτι τέτοιο».

Στο μικροσκόπιο «ανεξήγητο» ανθρώπινο λάθος - Καταθέτουν οι υπάλληλοι του κέντρου ελέγχου

Η ισπανική αστυνομία άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις από το προσωπικό του κέντρου ελέγχου της Μαδρίτης, καθώς οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ανθρώπινο λάθος.

Η ισπανική αστυνομία άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζομένους του κέντρου ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της έρευνας για τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, η σύγκρουση φαίνεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Περιγράφοντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, ο Ισπανός υπουργός ανέφερε ότι λίγο πριν από τις 9 το πρωί, τοπική ώρα, σημειώθηκε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τουλάχιστον έξι αμαξοστοιχίες στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ελήφθη η απόφαση να επιτραπεί σε ένα από τα τρένα υψηλής ταχύτητας να συνεχίσει το ταξίδι του, γεγονός που, σύμφωνα με τον υπουργό, οδήγησε στη σύγκρουση.

Ο Πουέντε χαρακτήρισε την εντολή συνέχισης της πορείας «ανεξήγητη», επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την απόφαση αυτή.

Συνολικά 544 άνθρωποι επέβαιναν στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί, μεταξύ των πόλεων Μόρα και Οργκάθ, κοντά στο Τολέδο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια.

Πλάνα που μετέδωσε η περιφερειακή τηλεόραση της Καστίλλης-Λα Μάντσα δείχνουν μία από τις εκτροχιασμένες αμαξοστοιχίες, με τουλάχιστον ένα βαγόνι να έχει παραμείνει σε υπερυψωμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Συντρίμμια, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα και διαλυμένα εξαρτήματα διακρίνονται διάσπαρτα στο πρανές κάτω από τις γραμμές.

Στο κάδρο και οι υπάλληλοι του κέντρου ελέγχου της Μαδρίτης

Μέλη της ισπανικής Guardia Civil άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις από το σύνολο του προσωπικού που βρισκόταν στο κεντρικό κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές επικεντρώνουν την προσοχή τους στους εργαζομένους που εκτελούσαν υπηρεσία τη στιγμή κατά την οποία δόθηκε η άδεια να συνεχίσει την πορεία του το τρένο υψηλής ταχύτητας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η απόφαση που ελήφθη μετά την τεχνική βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα και η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, δεν μπορεί επί του παρόντος να εξηγηθεί.

Κανονικά η πανεθνική απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη

Το ισπανικό συνδικάτο μηχανοδηγών Semaf επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά η πανεθνική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει, η κινητοποίηση πραγματοποιείται «για την υπεράσπιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram, το συνδικάτο διευκρίνισε ότι η απεργία είχε προκηρυχθεί πριν από τη φονική σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στην Ούρδα.

Οι μηχανοδηγοί δηλώνουν «βαθιά συγκλονισμένοι» από την τραγωδία και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Αλλοδαποί υπήκοοι συγκαταλέγονται στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν στο Sky News τοπικές κυβερνητικές πηγές από το κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι αρμόδιες αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές μετά τις αναφορές για σύγκρουση τρένων στο Τολέδο της Ισπανίας. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι επλήγησαν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πρόσθεσε ότι το Λονδίνο είναι έτοιμο να παράσχει προξενική συνδρομή σε τυχόν Βρετανούς πολίτες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Iberia: Έκτακτες πτήσεις και πλαφόν 99 ευρώ στα εισιτήρια

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στις μετακινήσεις που προκάλεσε το δυστύχημα.

Η εταιρεία θα διαθέσει συνολικά 520 επιπλέον θέσεις στις αεροπορικές συνδέσεις της Μαδρίτης με τη Μάλαγα και τη Σεβίλλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δύο έκτακτες πτήσεις: μία από τη Μαδρίτη προς τη Μάλαγα στις 20:00 τοπική ώρα και μία πτήση επιστροφής στις 22:00.

Παράλληλα, η Iberia ανακοίνωσε ότι οι μέγιστες τιμές των εισιτηρίων οικονομικής θέσης μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας δεν θα υπερβαίνουν τα 99 ευρώ έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση της σιδηροδρομικής εταιρείας Iryo ότι ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια στον νότιο διάδρομο υψηλής ταχύτητας από τη Μαδρίτη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Δεκάδες τραυματίες στα νοσοκομεία - Δεκαπέντε σε σοβαρή κατάσταση

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, επιβεβαίωσε ότι 15 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σχεδόν 80 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε τέσσερα νοσοκομεία της επαρχίας του Τολέδο, ενώ άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειας της Μαδρίτης.

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι όλα τα νοσοκομεία που υποδέχονται τραυματίες έχουν ενεργοποιήσει τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Την ίδια ώρα, η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλλης–Λα Μάντσα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 68.

Σάντσεθ: «Εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί»

Τη δέσμευση ότι θα διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας και θα αποκαλυφθούν τυχόν ευθύνες ανέλαβε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Στόχος μας είναι να αποσαφηνίσουμε τι συνέβη και γιατί σημειώθηκε αυτή η τραγωδία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικών εργάζονται για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

«Θα φθάσουμε μέχρι τέλους. Και εάν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια, θα έρθει στο φως», υπογράμμισε.

Επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία

Έκκληση προς τους πολίτες να προσφέρουν αίμα απηύθυνε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των νοσοκομείων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η υπουργός τόνισε ότι «λόγω των πιθανών αναγκών που προκύπτουν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, απευθύνεται επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία».

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη ενημέρωση, περισσότεροι από 80 επιβάτες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της χώρας.

«Σήμερα πενθεί ολόκληρη η Ισπανία»

Ο Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι η πλήρης υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Σήμερα η Ισπανία πενθεί. Ολόκληρη η Ισπανία πενθεί», δήλωσε συγκινημένος.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας.

«Πίσω από κάθε θύμα υπάρχει μια οικογένεια που έχει διαλυθεί, πόνος και αγωνία, τα οποία μοιράζεται ολόκληρος ο ισπανικός λαός», ανέφερε.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξήρε το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων.

«Αναγνωρίζουμε το σπουδαίο έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τον εξαιρετικό συντονισμό μεταξύ των θεσμών», έγραψε, αναφερόμενος στις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, των διασωστών και των περιφερειακών και εθνικών αρχών που επιχειρούν στο σημείο της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης