Ισπανία: Σε απεργία οι μηχανοδηγοί μετά το πολύνεκρο δυστύχημα - Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης είναι το δεύτερο μέσα σε έναν χρόνο 

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Ισπανία: Σε απεργία οι μηχανοδηγοί μετά το πολύνεκρο δυστύχημα - Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες
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  • Οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία απεργούν ζητώντας αυξημένες επενδύσεις στη συντήρηση και την ασφάλεια μετά από δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα φέτος.
  • Περίπου το 40% των υπηρεσιών μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας πάνω από 4.000 επιβάτες.
  • Ο Πέδρο Σάντσεθ διόρισε προσωρινά νέο επικεφαλής στο υπουργείο Μεταφορών μετά την παραίτηση του προηγούμενου υπουργού λόγω των δύο δυστυχημάτων.
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Απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι οδηγοί τρένων στην Ισπανία ζητώντας περισσότερες επενδύσεις στη συντήρηση και την ασφάλεια μετά το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε φέτος στη χώρα, με την κινητοποίησή τους να προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διόρισε την περασμένη εβδομάδα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του Κάρλος Κουέρπο προσωρινά επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών μετά την παραίτηση του Όσκαρ Πουέντε αναφορικά με τις δύο συγκρούσεις τρένων που συνέβησαν στην ίδια γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης φέτος και που στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους.

Περίπου το 40% των υπηρεσιών μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων ακυρώθηκαν σήμερα, επηρεάζοντας περίπου 4.042 επιβάτες, όπως ανακοίνωσε η κρατική εταιρία σιδηροδρόμων Renfe, όπως επίσης το 90% των υπηρεσιών στο δίκτυο της Μαδρίτης και το 50% των τοπικών υπηρεσιών στη Βαρκελώνη.

Στο Λεγανές, κοντά στη Μαδρίτη, οι επιβάτες έπρεπε να πάρουν το λεωφορείο για να φθάσουν στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον πέντε γραμμές στο τοπικό σιδηροδρομικό δίκτυο της πόλης ήταν εκτός λειτουργίας και άλλες τρεις υπολειτουργούσαν, σύμφωνα με την εταιρία σιδηροδρόμων Cercanias.

Μετά το δυστύχημα που έγινε στη νότια Ισπανία τον Ιανουάριο, με 46 νεκρούς, ξεκίνησαν συζητήσεις με την κυβέρνηση για να βελτιωθεί η ασφάλεια στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, το πιο εκτεταμένο στην Ευρώπη, αλλά εγκαταλείφθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με το συνδικάτο των μηχανοδηγών.

Η δεύτερη σύγκρουση τον περασμένο μήνα έγινε όταν ελεγκτής έδωσε εντολή σε τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του μετά από βλάβη στο σύστημα πληροφορικής που ελέγχει τη σηματοδότηση, παρόλο που στην ίδια γραμμή προπορευόταν τρένο της εταιρίας Iryo, σύμφωνα με τον Πουέντε.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια επρόκειτο αργότερα σήμερα να παρευρεθούν σε κηδεία θυμάτων του δυστυχήματος του προηγούμενου μήνα, όπου 69 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στον καθεδρικό ναό του Τολέδο στην κεντρική Ισπανία.

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