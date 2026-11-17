Snapshot δημοτικά τέλη στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, με μέση ετήσια δαπάνη 369 ευρώ για κατοικία 87 τ.μ. και μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³.

Υπάρχει έλλειψη ενιαίου πλαισίου για τον έλεγχο και καθορισμό των χρεώσεων, με αποτέλεσμα οι δήμοι να έχουν αυτονομία και διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιβαρύνσεις.

Οι 20 ακριβότεροι δήμοι έχουν ετήσια χρέωση που φτάνει έως και 1.000 ευρώ, με τις Σπέτσες να είναι ο πιο ακριβός δήμος.

Αντίθετα, οι 20 φθηνότεροι δήμοι έχουν ετήσια χρέωση από 139 έως 199 ευρώ, με την Αργιθέα να έχει το χαμηλότερο κόστος.

Στην Αττική, οι ετήσιες χρεώσεις κυμαίνονται από 236 ευρώ στη Φυλή έως 480 ευρώ στο Χαλάνδρι, καταδεικνύοντας σημαντικές διαφορές ακόμα και εντός της ίδιας περιφέρειας. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται στα δημοτικά τέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκαλώντας διαφορετικά επίπεδα οικονομικής επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά, ακόμη και μεταξύ γειτονικών δήμων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας του τοπογράφου μηχανικόυ και στατιστικολόγου Νίκο Καρδούλα, ο οποίος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», η μέση ετήσια δαπάνη για τις συγκεκριμένες χρεώσεις ανέρχεται στα 369 ευρώ.

Στο συνολικό κόστος συνυπολογίζονται οι χρεώσεις που αφορούν τα δημοτικά τέλη, καθώς και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των πάγιων εξόδων κάθε νοικοκυριού.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αφορά την απουσία ενός ενιαίου πλαισίου ελέγχου και καθορισμού των χρεώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δημοτικά συμβούλια να διαθέτουν σημαντική αυτονομία στον καθορισμό των τιμολογίων, διαμορφώνοντας διαφορετικές οικονομικές επιβαρύνσεις ανά περιοχή.

Οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές, καθώς κάτοικοι γειτονικών περιοχών μπορεί να πληρώνουν εντελώς διαφορετικά ποσά για αντίστοιχες υπηρεσίες. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τις ανισότητες που υπάρχουν στην επιβάρυνση των πολιτών, ανάλογα με τον δήμο στον οποίο κατοικούν.

Οι 20 ακριβότεροι δήμοι της Ελλάδας

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Σπετσών – 1.000 €

Παξών – 908 €

Ύδρας – 889 €

Ψαρών – 660 €

Φολεγάνδρου – 652 €

Άργους – Μυκηνών – 610 €

Κεντρικής Κέρκυρας – 594 €

Σίφνου – 564 €

Σίκινου – 563 €

Σιθωνίας – 557 €

Αλοννήσου – 549 €

Βόρειας Κέρκυρας – 545 €

Θήρας – 545 €

Νέας Προποντίδας – 544 €

Ιωαννιτών – 541 €

Αγκιστρίου – 533 €

Κομοτηνής – 530 €

Ζακύνθου – 526 €

Σύμης – 522 €

Σύρου – Ερμούπολης – 520 €

Οι 20 φθηνότεροι δήμοι της Ελλάδας

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Αργιθέας – 139 €

Μεγανησίου – 142 €

Αμαρίου – 158 €

Αμφίκλειας – Ελάτειας – 164 €

Ικαρίας – 165 €

Λίμνης Πλαστήρα – 166 €

Δωδώνης – 171 €

Πωγωνίου – 178 €

Κεντρικών Τζουμέρκων – 180 €

Πρεσπών – 180 €

Γαύδου – 181 €

Μετσόβου – 182 €

Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας – 185 €

Σουλίου – 187 €

Μουζακίου – 193 €

Φούρνων Κορσεών – 194 €

Φαρκαδόνας – 195 €

Αγίου Βασιλείου – 196 €

Γεωργίου Καραϊσκάκη – 199 €

Οι 10 ακριβότεροι δήμοι της Αττικής

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Χαλανδρίου – 480 €

Ηρακλείου Αττικής – 430 €

Βριλησσίων – 430 €

Κηφισιάς – 425 €

Μαρκοπούλου Μεσογαίας – 420 €

Φιλοθέης – Ψυχικού – 416 €

Κορυδαλλού – 412 €

Αμαρουσίου – 411 €

Μαραθώνος – 400 €

Αλίμου – 387 €

Οι 10 φθηνότεροι δήμοι της Αττικής

Ετήσια χρέωση για κατοικία 87 τ.μ. με μηνιαία κατανάλωση νερού 10 m³

Φυλής – 236 €

Κρωπίας – 267 €

Ελευσίνας – 274 €

Διονύσου – 288 €

Μάνδρας – Ειδυλλίας – 290 €

Πετρουπόλεως – 305 €

Καλλιθέας – 314 €

Σαρωνικού – 314 €

Μοσχάτου – Ταύρου – 317 €