Απάτη με κρυπτονομίσματα: Στο ανακριτικό γραφείο σήμερα οι εννέα πυρήνες της οργάνωσης

Πρόκειται για στρατιωτικούς που υπηρετούσαν σε πολλές πόλεις της χώρας και είχαν διαφορετικά αξιώματα

Ελένη Ευστρατίου

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Στο ανακριτικό γραφείο σήμερα οι εννέα πυρήνες της οργάνωσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εννέα στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων δύο αρχηγοί, κατηγορούνται για απάτη με κρυπτονομίσματα μέσω πυραμιδικού συστήματος που υποσχόταν πλασματικές αποδόσεις.
  • Η οργάνωση στρατολόγησε τουλάχιστον 10.000 άτομα και εισέπραξε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, με αρχικές επενδύσεις από 800 έως 5.000 ευρώ.
  • Στην Κατερίνη, όπου δραστηριοποιούνταν το μεγαλύτερο δίκτυο, συμμετείχαν 1.842 άτομα με επενδύσεις περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε πολλές πόλεις, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά μέσα και μετρητά ύψους 295.090 ευρώ, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε από ανώνυμες καταγγελίες και ένας 44χρονος προφυλακίστηκε ως ομαδάρχης του δικτύου στην Κατερίνη.
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Στο ανακριτικό γραφείο της Κατερίνης οδηγούνται σήμερα οι εννέα στρατιωτικοί που φέρεται να ανήκουν στον στενό πυρήνα της υπόθεσης απάτης με κρυπτονομίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές, Κυριακή, απολογήθηκαν επτά από τους συνολικά 17 συλληφθέντες, με έναν 44χρονο να προφυλακίζεται. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους με εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου τα κατηγορούμενα μέλη υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.

Όπως έχει εξακριβωθεί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια. Οι συμμετέχοντες φέρεται να κατέβαλλαν αρχικά ποσά από 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και κατηγορία VIP, όπου η αρχική τοποθέτηση έφτανε τα 5.000 ευρώ.

Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό ύψους 55.970 ευρώ.

Εννέα στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

Όπως αναφέρεται από τις πληροφορίες, εννέα από τους συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί. Μάλιστα, οι δύο εμφανίζονται ως οι αρχηγοί της οργάνωσης, από την Πιερία και τη Λάρισα, με τον έναν να εμφανίζεται ότι έφερε το συγκεκριμένο μοντέλο επενδύσεων κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια μετέφερε στην Ελλάδα την τεχνογνωσία που απαιτούνταν για την ανάπτυξη της δραστηριότητας και δημιούργησε παραρτήματα σε πολλές πόλεις της χώρας, με συνεργάτες να θεωρούνται υπεύθυνοι. Μάλιστα, ο 44χρονος που προφυλακίστηκε την Κυριακή θεωρήθηκε ο ομαδάρχης της Κατερίνης, του μεγάλυτερου δικτύου με κύκλο επενδύσεων κοντά στα 2 εκατ. δολάρια.

Οι εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κρίθηκαν επαρκείς από ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Η εξάλειψη της οργάνωσης ξεκίνησε τον Ιούλιο από δύο ανώνυμες καταγγελίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή της Πιερίας.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατέγραψαν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1.842 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, με τα χρήματα που είχαν τοποθετηθεί να φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, απ' όπου έγιναν οι συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

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