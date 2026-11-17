Snapshot Το αγωνιστικό άλογο «So You Are» υποβλήθηκε σε ευθανασία λόγω σοβαρού επεισοδίου κολικού και βρέθηκε νεκρό σε κάδο απορριμμάτων στο Σίδνεϊ, προκαλώντας δημόσιο σάλο.

Η κτηνιατρική κλινική REC Equine Specialists ζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη για την ανεπαρκή διαχείριση της σορού του αλόγου, ενώ διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Ο εκπαιδευτής και οι ιδιοκτήτες του «So You Are» εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον ασεβή χειρισμό της σορού και αναμένουν πλήρη εξήγηση.

Η Racing NSW, ο ρυθμιστικός φορέας των ιπποδρομιών στη Νέα Νότια Ουαλία, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το συμβάν.

Οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται να λάβουν μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό και να διασφαλιστεί η ευημερία των ζώων. Snapshot powered by AI

Ένα αγαπητό άλογο που κατέλαβε την όγδοη θέση σε έναν ετήσιο διαγωνισμό ιπποδρομίας στην Αυστραλία πριν από δύο εβδομάδες, βρέθηκε νεκρό σε κάδο απορριμμάτων στο Σίδνεϊ, αφού υποβλήθηκε σε ευθανασία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο λόγος για το πεντάχρονο άλογο «So You Are», το οποίο υπέστη σοβαρό επεισόδιο κολικού και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο τη Δευτέρα για χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τον Guardian, το άλογο στην συνέχεια υποβλήθηκε σε ευθανασία.

Την ίδια μέρα, ένας κάτοικος του Σίδνεϊ, ο Γκρεγκ Τζόουετ, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα βίντεο που έδειχνε ένα νεκρό άλογο μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων σε μία χωματερή της πόλης.

«Είμαι στη χωματερή. Βλέπω ένα γ*****νο άλογο. Πέταξαν ένα άλογο σε γ******νο κάδο απορριμμάτων στη χωματερή», ακούγεται να λέει ο Τζόουετ στο βίντεο. «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που βλέπω. Δεν είναι φυσιολογικό. Παρακαλώ πείτε μου αν κάνω λάθος, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

Δείτε το βίντεο (Προσοχή - Σκληρές εικόνες):

Μιλώντας στον Guardian, ο Τζόουετ δήλωσε ότι όταν βρήκε το ζώο, δεν γνώριζε ότι πρόκειται για τον «So You Are», ένα από τα πιο διάσημα άλογα της Αυστραλίας που είχε αγωνιστεί στον μεγαλύτερο ετήσιο διαγωνισμό ιπποδρομίας της χώρας, το Melbourne Cup.

«Έχω πραγματικά αηδιάσει με αυτό», κατέληξε ο Τζόουετ, αναφερόμενος στον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι αρμόδιες αρχές την σορό του αλόγου.

«Μια οδυνηρή απώλεια που έγινε ακόμη πιο καταστροφική»

Από την πλευρά του, ο εκπαιδευτής του «So You Are» Μπιόρν Μπέικερ, δήλωσε ότι το γεγονός ότι η σορός του αλόγου πετάχτηκε στα σκουπίδια, «κατέστησε μια οδυνηρή απώλεια ακόμη πιο καταστροφική».

«Όπως όλοι όσοι έχουν δει το βίντεο, είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τον τρόπο με τον οποίο, όπως φαίνεται, χειρίστηκαν τη σορό του "So You Are"», ανέφερε ο Μπέικερ σε δήλωσή του.

«Ήταν ένα πολύ αγαπητό άλογο και άξιζε να αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό μετά το θάνατό του. Κατανοώ ότι η κτηνιατρική κλινική REC Equine Specialists διερευνά τις περιστάσεις γύρω από το περιστατικό και αναμένω μια πλήρης εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια Ράμσεϊ [τους εκτροφείς του "So You Are"]», κατέληξε.

Ο Dr. Τζόναθαν Λάμσντεν, διευθύνων εταίρος της κτηνιατρικής κλινικής REC Equine Specialists, η οποία περιέθαλψε τον «So You Are» αφού μεταφέρθηκε στην κλινική με κολικό, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη «για την αναστάτωση που προκάλεσε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media», τονίζοντας ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί πώς κατέληξε η σορός του αλόγου στη χωματερή.

«Παρά τις μέγιστες προσπάθειες της κτηνιατρικής μας ομάδας, το άλογο δεν μπόρεσε να σωθεί και υποβλήθηκε σε ευθανασία. Μετά το θάνατό του, ο "So You Are" παραλήφθηκε από τον συμβεβλημένο μας πάροχο και μεταφέρθηκε σε αδειοδοτημένο χώρο ταφής. Θα έπρεπε να είχε ταφεί εκεί και με σεβασμό. Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο και ασεβές απέναντι στον "So You Are" και σε όλους όσους τον φρόντιζαν. Λυπούμαστε βαθύτατα», ανέφερε ο Λάμσντεν στη δήλωσή του.

Και συνέχισε: «Ο "So You Are" βρισκόταν υπό τη φροντίδα μας. Δεν πραγματοποιήσαμε εμείς οι ίδιοι την ταφή, αλλά επιλέξαμε τον πάροχο, και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό. Θα έπρεπε να γνωρίζαμε ακριβώς πώς οι αρμόδιοι χειρίζονταν τα άλογα μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο μας. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ικανοποιητική και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε μιλήσει με τους ιδιοκτήτες και τον εκπαιδευτή του "So You Are" για να ζητήσουμε προσωπικά συγγνώμη».

«Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο υπηρεσιών ταφής και τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, μαζί με την Racing NSW, για να διαπιστώσουμε πώς κατέληξε η σορός του αλόγου στη χωματερή και για να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», τόνισε.

Ο υπουργός Παιγνίων και Ιπποδρομιών της Αυστραλίας, Ντέιβιντ Χάρις, δήλωσε ότι η Racing NSW, ο επίσημος φορέας που ελέγχει, επιβλέπει και ρυθμίζει τις ιπποδρομίες καθαρόαιμων αλόγων στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

«Πρόκειται για ένα ανησυχητικό περιστατικό. Το νομοθετικό πλαίσιο των ιπποδρομιών και η Racing NSW, ως ρυθμιστικός φορέας του αθλήματος, διαθέτουν μέτρα για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των ιπποδρομιών και της ευημερίας των ζώων», τόνισε.