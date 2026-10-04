Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ελεύθεροι οι έξι από τους 17 συλληφθέντες - Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος

Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος που διεύθυνε την οργάνωση της Κατερίνης

Ελένη Ευστρατίου

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ελεύθεροι οι έξι από τους 17 συλληφθέντες - Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Προφυλακίστηκε ένας 44χρονος από την Κατερίνη που θεωρείται ομαδάρχης της οργάνωσης απάτης με κρυπτονομίσματα, ενώ έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων εννέα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αναμένεται να απολογηθούν σύντομα.
  • Ο φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης είναι στρατιωτικός από τη Λάρισα που έφερε την επενδυτική πλατφόρμα από ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Η απάτη αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα με συνολικό κύκλο κεφαλαίων περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 10.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμες καταγγελίες και εστίασε στη διαδρομή των χρημάτων και τη λειτουργία του δικτύου, με μεγάλη δραστηριότητα στην Κατερίνη όπου επενδύθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
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Επτά άτομα πέρασαν σήμερα από το ανακριτικό γραφείο των Δικαστηρίων Κατερίνης για την υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα, με τους έξι κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι υπό όρους και έναν 44χρονο να οδηγείται στη φυλακή.

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να απολογηθούν εννέα κρίσιμα πρόσωπα της υπόθεσης, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων. Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας στρατιωτικός από τη Λάρισα, ο οποίος προμηθεύτηκε την πλατφόρμα από ταξίδι του στο εξωτερικό.

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 17 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί.

Η απόφαση για τον 44χρονο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μεγαλύτερο παράρτημα του «Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης» βρισκόταν στην Κατερίνη, με ένα κύκλο επενδύσεων 2 εκατ. Ευρώ. Ως ομαδάρχης θεωρήθηκε ο 44χρονος που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κρίθηκαν επαρκείς από ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Από τους υπόλοιπους έξι κατηγορούμενους που απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την αποφυλάκισή τους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ.

Ο φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης

Στις αυριανές απολογίες των εννέα προσώπων που κρίνονται ως οι κρίσιμοι υπεύθυνοι περιλαμβάνονται και δύο άτομα που εμφανίζονται ως οι φερόμενοι αρχηγοί. Πρόκειται για δύο στρατιωτικούς από την Πιερία και τη Λάρισα, με τον έναν να εμφανίζεται ότι έφερε το συγκεκριμένο μοντέλο επενδύσεων κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό.

Πώς εντοπίστηκε η οργάνωση

Η εξάλειψη της οργάνωσης ξεκίνησε τον Ιούλιο από δύο ανώνυμες καταγγελίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή της Πιερίας.

Πρόκειται για μία πλατφόρμα στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνταν να επενδύσουν χρηματικό ποσό σε κρυπτονομίσματα με σκοπό τον πολλαπλασιασμό των χρημάτων. Ο συνολικός κύκλος επενδύσεων εκτιμάται στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων είναι στα 10 χιλιάδες άτομα.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατέγραψαν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1.842 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, με τα χρήματα που είχαν τοποθετηθεί να φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συμμετέχοντες φέρεται να κατέβαλλαν αρχικά ποσά από 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και κατηγορία VIP, όπου η αρχική τοποθέτηση έφτανε τα 5.000 ευρώ. Το κίνητρο που φέρεται να παρουσιαζόταν στους επενδυτές ήταν η υπόσχεση ότι τα χρήματά τους θα απέδιδαν σημαντικά κέρδη, ακόμη και διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα ποσά, τη διαδρομή τους και τον ρόλο καθενός από τους κατηγορούμενους.

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