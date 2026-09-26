Έχετε κρυπτονομίσματα; Έρχεται φόρος... 49,5% στις συναλλαγές!

Δύο αποφάσεις της Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ αλλάζουν το τοπίο

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Έχετε κρυπτονομίσματα; Έρχεται φόρος... 49,5% στις συναλλαγές!
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  • Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ επιβάλλ φόρο 33% με πρόστιμο 50% όταν η προέλευση τραπεζικής πίστωσης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ως επενδυτική δραστηριότητα.
  • Στην απόφαση 851/2026, τραπεζική πίστωση 18.000 ευρώ που δεν αποδείχθηκε ως επιστροφή κεφαλαίου από κρυπτονομίσματα φορολογήθηκε ως προσαύξηση περιουσίας με συνολική επιβάρυνση 8.910 ευρώ.
  • Η απόφαση 1170/2026 αφορούσε πιστώσεις μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού Skrill, όπου η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα οδήγησε σε φόρο 33% με πρόστιμο 50%.
  • Οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίζουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων από κρυπτονομίσματα, αλλιώς επιβάλλονται σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.
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Δύο αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η υπ’ αριθμόν 851/2026 και η υπ’ αριθμόν 1170/2026 της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης, αναδεικνύουν το ζήτημα. Κοινός παρονομαστής και των δύο αποφάσεων είναι ότι, όταν η προέλευση μιας πίστωσης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μπορεί να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη ή αδικαιολόγητη πηγή ή αιτία και στη συναλλαγή ολόκληρη να επιβληθεί ο ειδικός φορολογικός συντελεστής του 33%.

Στο… δόκανο

* Η περίπτωση των 18.000 ευρώ: Η πλέον χαρακτηριστική είναι η απόφαση της ΔΕΔ υπ’ αριθμόν 851/2026, της 6ης Μαρτίου 2026. Στην υπόθεση αυτή υπήρχε τραπεζική πίστωση 18.000 ευρώ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2022. Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι το ποσό αποτελούσε επιστροφή κεφαλαίου έπειτα από ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων και όχι φορολογητέο εισόδημα.

Το πρόβλημα ήταν η απόδειξη της προέλευσης. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί η συγκεκριμένη τραπεζική πίστωση ως προϊόν της επικαλούμενης επενδυτικής δραστηριότητας. Η ΔΕΔ κατέληξε ότι τα 18.000 ευρώ έπρεπε να λογιστούν ως προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή και αιτία, βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ΚΦΕ, και να φορολογηθούν με τον ειδικό συντελεστή 33% της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ΚΦΕ. Η αριθμητική αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου:

  • Στα 18.000 ευρώ, φόρος 33% αντιστοιχεί σε 5.940 ευρώ (18.000 ευρώ × 33%).
  • Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ίσο με το 50% της διαφοράς φόρου, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι: 5.940 ευρώ × 50% = 2.970 ευρώ.
  • Συνεπώς, φόρος και πρόστιμο μπορούν να φθάσουν συνολικά τα 8.910 ευρώ (5.940 ευρώ + 2.970 ευρώ).

Πρόκειται για επιβάρυνση ίση με 49,5% του ποσού των 18.000 ευρώ: 33% φόρος συν 16,5% που αντιστοιχεί στο πρόστιμο του 50% επί του φόρου.* Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Skrill: Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς λίγους μήνες αργότερα εμφανίζεται και δεύτερη απόφαση, από τη ΔΕΔ Θεσσαλονίκης, η υπ’ αριθμόν 1170/15.5.2026, η οποία αφορούσε φορολογικό έλεγχο για τα έτη 2019-2023.

Στην υπόθεση αυτή ελέγχθηκαν εκτεταμένες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και πιστώσεις μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Skrill. Ο φορολογούμενος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι κρυπτονομίσματα είχαν χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο μέσο συναλλαγής για την τροφοδότηση στοιχηματικής δραστηριότητας και ότι από τη ρευστοποίησή τους δεν είχε προκύψει κέρδος, υπεραξία ή άλλο εισόδημα.

Η ΔΕΔ δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι προβλήθηκε χωρίς την αναγκαία αποδεικτική τεκμηρίωση. Οπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν προσκομίστηκαν κινήσεις λογαριασμών, αποδείξεις μετατροπής κρυπτονομισμάτων, στοιχεία πλατφορμών ή άλλα συναφή έγγραφα. Ως αποτέλεσμα, η πίστωση που ο έλεγχος συνέδεσε με ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων παρέμεινε χαρακτηρισμένη ως φορολογητέα προσαύξηση περιουσίας, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στο ποσό της ρευστοποίησης φόρος 33% προσαυξημένος με πρόστιμο ανακρίβειας 50%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 49,5%.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

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