Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ο απόλυτος οδηγός για τη μεγάλη συναυλία - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου είναι sold out αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 95.000 θεατές.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, και η συναυλία της Βίσση αρχίζει στις 21:00, με διαφορετικές εισόδους ανάλογα με τον τύπο εισιτηρίου.

Απαγορεύονται μεγάλες τσάντες, επαγγελματικός εξοπλισμός, αιχμηρά αντικείμενα, πυροτεχνήματα, drones, μεγάλα πανό, αλκοόλ και παράνομες ουσίες στον χώρο της συναυλίας.

Συνιστάται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς για την πρόσβαση στο ΟΑΚΑ, καθώς ο σταθμός «Ειρήνη» του Μετρό θα λειτουργεί έως τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η σκηνή 360° έχει σχεδιαστεί ειδικά για το ΟΑΚΑ και η παραγωγή περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη για την αναδρομή στη μουσική πορεία της Άννας Βίσση, με συμμετοχή του DJ Argy και της κιθαρίστριας Orianthi. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της και το Ολυμπιακό Στάδιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί περίπου 95.000 θεατές.

Η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα του live δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για την αγορά εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ. Θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

Και επειδή ένα live τέτοιου μεγέθους δεν είναι μια απλή υπόθεση, οι θεατές καλό είναι να γνωρίζουν από πριν πώς θα φτάσουν, πότε πρέπει να πάνε, από πού θα μπουν, τι μπορούν να έχουν μαζί τους και τι πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουν στο σπίτι.

Τι ώρα ανοίγουν οι πύλες

Οι θεατές δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την έναρξη της συναυλίας για να φτάσουν στο ΟΑΚΑ.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.

Με δεδομένο ότι αναμένονται περίπου 95.000 άνθρωποι, η έγκαιρη προσέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι θεατές καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους.

Για arena tickets:

Η είσοδος γίνεται από όλες τις εισόδους, εκτός από τις πύλες Α, Β και Δ.

Για seated tickets:

Θύρες 1: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, PA, PB

Θύρες 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Θύρες 8: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Θύρες 17: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

ΑΜΕΑ tickets

Για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ, η είσοδος στο ΟΑΚΑ γίνεται πεζή ή με όχημα από την πύλη Β, ενώ η είσοδος στο στάδιο πραγματοποιείται από τη ράμπα της θύρας 25.

Μην περιμένετε, πάντως, να αγοράσετε εισιτήριο στην είσοδο. Η συναυλία είναι sold out και τα ταμεία του ΟΑΚΑ δεν θα λειτουργήσουν για πώληση εισιτηρίων.

https://www.instagram.com/p/DdlpBGVDNiO/

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Eίναι απλό, εισιτήριο και όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο στο κινητό σας ή τυπωμένο, ώστε να μπορεί να σαρωθεί στην είσοδο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο QR code ή barcode: οι διοργανωτές έχουν προειδοποιήσει τους θεατές να μην ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες του εισιτηρίου στις οποίες είναι ορατός ο κωδικός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτο άτομο.

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργούν επίσης κυλικεία, ώστε οι θεατές να μπορούν να προμηθευτούν φαγητό και ποτό στον χώρο, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης merchandise της συναυλίας.

Τι απαγορεύται στο ΟΑΚΑ

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αρκετά αντικείμενα δεν θα περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται:

Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και επαγγελματικός εξοπλισμός βιντεοσκόπησης.

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα.

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.

Drones.

Μεγάλες ομπρέλες.

Καρέκλες ή φορητά καθίσματα.

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν.

Laser.

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Καιρός: Αδιάβροχο ναι, μεγάλη ομπρέλα όχι

Και εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα βροχής στην Αττική, με τις τελευταίες προγνώσεις να δείχνουν ότι τα φαινόμενα είναι πιθανότερα μέσα στην ημέρα και ότι οι συνθήκες αναμένεται να είναι καλύτερες προς τις ώρες της συναυλίας. Για το βράδυ, οι προγνώσεις που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν περισσότερο συννεφιά, χωρίς αυτό να αποκλείει εντελώς ένα ψιλόβροχο.

Γι’ αυτό, αν ετοιμάζεστε για το ΟΑΚΑ, ένα αδιάβροχο ή ένα ελαφρύ μπουφάν είναι σαφώς πιο πρακτική επιλογή από μια μεγάλη ομπρέλα, η οποία απαγορεύεται στον χώρο.

Πώς θα πάτε στο ΟΑΚΑ

Με περίπου 95.000 ανθρώπους να κατευθύνονται προς το ίδιο σημείο, η σύσταση των διοργανωτών είναι σαφής: προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο σταθμός «Ειρήνη» της Γραμμής 1 του Μετρό, ο γνωστός ΗΣΑΠ, βρίσκεται κοντά στο ΟΑΚΑ και αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την πρόσβαση στο στάδιο. Ανάλογα με το σημείο εκκίνησης, μπορεί να εξυπηρετήσει και ο σταθμός «Νερατζιώτισσα».

Ο ΗΣΑΠ θα λειτουργήσει έως αργά

Για τη διευκόλυνση του κοινού, η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει παράταση του ωραρίου της Γραμμής 1 έως τις 02:10 το ξημέρωμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

01:15 Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

01:30 Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

01:56 Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

02:00 Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09.

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου παραμένει σε ισχύ η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, καθώς και του Τραμ.

Αν πάτε με αυτοκίνητο

Η πρόσβαση με ΙΧ είναι δυνατή, όμως με δεδομένο τον αριθμό των θεατών αναμένεται αυξημένη κίνηση γύρω από το ΟΑΚΑ, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Γι' αυτό, αν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, τα μέσα σταθερής τροχιάς παραμένουν η πιο πρακτική λύση για την προσέλευση και κυρίως για την επιστροφή μετά το τέλος του live.

https://www.instagram.com/reel/DdtFrlZIX5E/

Μια σκηνή 360° στη μέση του ΟΑΚΑ

Στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου έχει στηθεί μια σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη έτσι ώστε το show να είναι ορατό από όλες τις πλευρές του σταδίου.

Τον σχεδιασμό της σκηνής έχει αναλάβει η Stufish Entertainment Architects, η οποία έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα, οι U2, η Μπιγιονσέ και οι Rolling Stones. Τη σκηνοθεσία της βραδιάς έχει ο Κιμ Γκάβιν, ενώ τη χορογραφία ο Φρέντρικ Ρίντμαν. Τα visuals έχουν αναλάβει το Luke Halls Studio, ενώ το styling της Άννας Βίσση φέρει την υπογραφή της Ρίτα Μέλσεν, η οποία έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Μαντόνα.

Η παραγωγή έχει στηθεί ειδικά για τις διαστάσεις του ΟΑΚΑ και το κόστος της υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη διοργάνωση εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι.

Μάλιστα, το μέγεθος του σκηνικού έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και πριν από τη μεγάλη βραδιά, καθώς βίντεο από τις προετοιμασίες και το στήσιμο του ΟΑΚΑ έχουν δώσει μια πρώτη εικόνα του θεάματος που ετοιμάζεται.

Η εντυπωσιακή εικόνα της παραγωγής δεν έμεινε κρυφή μέχρι το Σάββατο.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει βίντεο από τις εργασίες και τις πρόβες στο ΟΑΚΑ, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το τεράστιο stage και το στήσιμο της παραγωγής. Η εικόνα του σταδίου, που έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο για τις ανάγκες του live, έχει ήδη προκαλέσει εντυπώσεις, πριν ακόμη ανοίξουν οι πύλες για το κοινό.

Και αν αυτά που έχουν καταγραφεί από περαστικούς και από τις πρόβες αποτελούν μόνο μια μικρή γεύση, το πραγματικό μέγεθος του show θα φανεί όταν ανάψουν τα φώτα και γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Το μεγάλο ραντεβού

Η Άννα Βίσση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ μετά τις δύο sold out συναυλίες του 2025 στο Καλλιμάρμαρο, αυτή τη φορά σε κλίμακα stadium show και μπροστά σε ένα κοινό που αναμένεται να αγγίξει τους 95.000 θεατές.

Η «απόλυτη» δεν θα είναι μόνη της στη σκηνή. Στο μεγάλο live θα εμφανιστεί ο DJ και μουσικός παραγωγός Argy, με τον οποίο η Άννα Βίσση συνεργάστηκε στο τραγούδι «Όλο πιο πάνω», ενώ στη σκηνή αναμένεται να βρεθεί και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, γνωστή διεθνώς και από τη συνεργασία της με τον Μάικλ Τζάκσον για την περιοδεία «This Is It», η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Ιδιαίτερο στοιχείο του show αναμένεται να είναι και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της οποίας θα παρουσιαστεί μια αναδρομή στη μουσική πορεία της Άννας Βίσση, από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα.

Το μόνο που χρειάζεται από την πλευρά του κοινού είναι να έχει οργανώσει από πριν τη μετακίνησή του, να έχει το εισιτήριο έτοιμο, να αφήσει στο σπίτι ό,τι απαγορεύεται και -για καλό και για κακό - να έχει ένα αδιάβροχο στην τσάντα του.

Το Σάββατο το ΟΑΚΑ δεν θα είναι απλώς ένα στάδιο. Θα είναι η σκηνή πάνω στην οποία η Άννα Βίσση θα γιορτάσει τη μεγάλη μουσική της διαδρομή μαζί με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

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