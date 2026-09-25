Άννα Βίσση: Sold out και επίσημα η αυριανή συναυλία - Το νέο βίντεο από τις πρόβες της

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 95.000 θεατές, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο

Μίλτος Τσεκούρας

Άννα Βίσση: Sold out και επίσημα η αυριανή συναυλία - Το νέο βίντεο από τις πρόβες της
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι sold out με περίπου 95.000 θεατές να αναμένονται το βράδυ του Σαββάτου.
  • Η σκηνή 360 μοιρών θα προσφέρει ορατότητα από όλες τις πλευρές, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε έναν ενιαίο συναυλιακό χώρο.
  • Η παραγωγή της συναυλίας κοστίζει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για flashback στην καριέρα της τραγουδίστριας.
  • Τα φωτεινά βραχιολάκια με το μήνυμα «Άννα - ΟΑΚΑ» θα δημιουργήσουν εντυπωσιακά οπτικά εφέ σε συνδυασμό με φώτα και λέιζερ.
  • Η συναυλία σκηνοθετείται από τον Βρετανό Κιμ Γκάβιν και η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί στις 21:00 για ένα τρίωρο μουσικό πρόγραμμα.
Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει, με την προετοιμασία για το πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Η συναυλία είναι και επίσημα sold out, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου η εταιρεία παραγωγής D&A Productions. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ολοκληρωθεί και, όπως διευκρινίζεται, την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης του κοινού.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 95.000 θεατές, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουν από κοντά την εμφάνιση της Άννας Βίσση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα ανέβει σε μια σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει ορατότητα στο κοινό από όλες τις πλευρές και να μετατρέψει ολόκληρο το ΟΑΚΑ σε έναν ενιαίο συναυλιακό χώρο.

Η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη γεύση από τις πρόβες

Η ίδια η Άννα Βίσση θέλησε να πάρει τους θαυμαστές της μαζί στην προετοιμασία της μεγάλης βραδιάς, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τις πρόβες.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν μέρος της προετοιμασίας για το σόου, με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη στην τελική φάση πριν ανοίξουν οι πόρτες του ΟΑΚΑ.

Ένα υπερθέαμα με κόστος που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ

Η συναυλία έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με το κόστος της παραγωγής να υπολογίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να παραμείνει στη σκηνή για περίπου τρεις ώρες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει πολλές από τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της.

Στο σόου αναμένεται να υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον χρόνο, με ένα flashback στην πορεία της τραγουδίστριας από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μέχρι σήμερα. Για το συγκεκριμένο μέρος της συναυλίας φέρεται να έχει αξιοποιηθεί και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Ξεχωριστό ρόλο στο θέαμα αναμένεται να έχουν και τα φωτεινά βραχιολάκια που θα μοιραστούν στους θεατές, με το μήνυμα «Άννα - ΟΑΚΑ». Σε συνδυασμό με τα φώτα και τα λέιζερ, αναμένεται να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο.

Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας έχει αναλάβει ο Βρετανός σκηνοθέτης Κιμ Γκάβιν, ο οποίος έχει συμμετάσχει στη δημιουργία μεγάλων διεθνών μουσικών events.

Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς

Η προσέλευση του κοινού στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει από τις 16:00, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, δίνοντας το έναυσμα για ένα τρίωρο μουσικό πρόγραμμα μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ANNOUNCEMENTS

Μεγάλα παιχνίδια στο Nations League με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:57MEETING POINT

Κοινωνία σε αναζήτηση, κυβέρνηση σε κατενάτσιο

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία - Μία σύλληψη

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά εν πλω στο «Blue Carrier 2» - Απομακρύνθηκαν οι 29 επιβάτες μεταφέρονται στην Τήνο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας bodybuilder έγινε 90 ετών: Προπονείται δύο ώρες την ημέρα και δηλώνει «100% φυσικός»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ στον 71χρονο που πήγε τέσσερα χρόνια φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε

11:31ΚΟΣΜΟΣ

JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ πριν από σχεδόν 30 χρόνια

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω: Τα οφέλη στην «υγεία» του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος για τον βαρύ οπλισμό - Αναζητείται 30χρονος Έλληνας

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ισοπεδώθηκε το κτίριο, 3 τραυματίες - Η ΕΜΑΚ ψάχνει για εγκλωβισμένους - Βίντεο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Ήταν ένα μπαμ κι αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει» - Τι λένε κάτοικοι στο Newsbomb.gr

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στην πολύωρη φόρτιση; 400 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά!

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Εξιτήριο για τον 17χρονο με το πατίνι που είχε «καρφωθεί» πάνω σε άλογο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαρλαύτης για κατάρρευση στην Πλάκα: Πάει για ολική αχρησία το κτίριο, πιθανότατα και το διπλανό»

10:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Sold out και επίσημα η αυριανή συναυλία - Το νέο βίντεο από τις πρόβες της

10:28ΦΑΡΜΑΚΟ

Μεγαλύτερο το κόστος της παχυσαρκίας στην Ελλάδα από τις δαπάνες για στέγαση και το ήμισυ των αμυντικών δαπανών

10:24ΕΛΛΑΔΑ

«Η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη»: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για την ονομαστική της εορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει - Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Ισοπεδώθηκε το κτίριο, 3 τραυματίες - Η ΕΜΑΚ ψάχνει για εγκλωβισμένους - Βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά εν πλω στο «Blue Carrier 2» με 29 επιβάτες βόρεια της Μυκόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση - Βίντεο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο από την ώρα της κατάρρευσης του κτιρίου - Σκόνη και καπνοί

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ στον 71χρονο που πήγε τέσσερα χρόνια φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Sold out και επίσημα η αυριανή συναυλία - Το νέο βίντεο από τις πρόβες της

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Airbnb o πρώτος όροφος, ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε

10:24ΕΛΛΑΔΑ

«Η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη»: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για την ονομαστική της εορτή

10:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Στην κορυφή του ομίλου μετά τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη με 1-2 στο Βελιγράδι - Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο διάλογος με τον υπνοθεραπευτή σε καφέ του Ψυχικού - Το μυστήριο με την προποφόλη

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά εν πλω στο «Blue Carrier 2» - Απομακρύνθηκαν οι 29 επιβάτες μεταφέρονται στην Τήνο

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ