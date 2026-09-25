Άννα Βίσση: Sold out και επίσημα η αυριανή συναυλία - Το νέο βίντεο από τις πρόβες της

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι sold out με περίπου 95.000 θεατές να αναμένονται το βράδυ του Σαββάτου.

Η σκηνή 360 μοιρών θα προσφέρει ορατότητα από όλες τις πλευρές, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε έναν ενιαίο συναυλιακό χώρο.

Η παραγωγή της συναυλίας κοστίζει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για flashback στην καριέρα της τραγουδίστριας.

Τα φωτεινά βραχιολάκια με το μήνυμα «Άννα - ΟΑΚΑ» θα δημιουργήσουν εντυπωσιακά οπτικά εφέ σε συνδυασμό με φώτα και λέιζερ.

Η συναυλία σκηνοθετείται από τον Βρετανό Κιμ Γκάβιν και η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί στις 21:00 για ένα τρίωρο μουσικό πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει, με την προετοιμασία για το πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Η συναυλία είναι και επίσημα sold out, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου η εταιρεία παραγωγής D&A Productions. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ολοκληρωθεί και, όπως διευκρινίζεται, την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχουν μόνο σημεία εξυπηρέτησης του κοινού.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 95.000 θεατές, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσουν από κοντά την εμφάνιση της Άννας Βίσση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θα ανέβει σε μια σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει ορατότητα στο κοινό από όλες τις πλευρές και να μετατρέψει ολόκληρο το ΟΑΚΑ σε έναν ενιαίο συναυλιακό χώρο.

Η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη γεύση από τις πρόβες

Η ίδια η Άννα Βίσση θέλησε να πάρει τους θαυμαστές της μαζί στην προετοιμασία της μεγάλης βραδιάς, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τις πρόβες.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν μέρος της προετοιμασίας για το σόου, με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη στην τελική φάση πριν ανοίξουν οι πόρτες του ΟΑΚΑ.

Ένα υπερθέαμα με κόστος που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ

Η συναυλία έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με το κόστος της παραγωγής να υπολογίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να παραμείνει στη σκηνή για περίπου τρεις ώρες, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει πολλές από τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της.

Στο σόου αναμένεται να υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον χρόνο, με ένα flashback στην πορεία της τραγουδίστριας από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μέχρι σήμερα. Για το συγκεκριμένο μέρος της συναυλίας φέρεται να έχει αξιοποιηθεί και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Ξεχωριστό ρόλο στο θέαμα αναμένεται να έχουν και τα φωτεινά βραχιολάκια που θα μοιραστούν στους θεατές, με το μήνυμα «Άννα - ΟΑΚΑ». Σε συνδυασμό με τα φώτα και τα λέιζερ, αναμένεται να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο.

Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας έχει αναλάβει ο Βρετανός σκηνοθέτης Κιμ Γκάβιν, ο οποίος έχει συμμετάσχει στη δημιουργία μεγάλων διεθνών μουσικών events.

Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς

Η προσέλευση του κοινού στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει από τις 16:00, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, δίνοντας το έναυσμα για ένα τρίωρο μουσικό πρόγραμμα μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

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