Το νέο Nissan Pixo είναι ηλεκτρικό με αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα
Το πρώτο Pixo εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 2009, βασιζόταν στο Suzuki Alto και είχε έναν τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.000 κυβικών με 68 ίππους.
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Στην Ελλάδα έγινε γνωστό και από τη διαφημιστική ατάκα «Στο Pixo μου!». Η νέα γενιά διατηρεί το όνομα και τον αστικό προσανατολισμό, αλλά αλλάζει τεχνολογία και συνεργάτη.
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