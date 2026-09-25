Το νέο Nissan Pixo είναι ηλεκτρικό με αυτονομία έως 263 χιλιόμετρα

Στην Ελλάδα έγινε γνωστό και από τη διαφημιστική ατάκα «Στο Pixo μου!». Η νέα γενιά διατηρεί το όνομα και τον αστικό προσανατολισμό, αλλά αλλάζει τεχνολογία και συνεργάτη.

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