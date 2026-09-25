Ρόδος: 28χρονος απέσπασε 15.417 ευρώ από 44χρονη- Απειλούσε να δημοσιοποιήσει γυμνές της φωτογραφίες

Snapshot Ένας 28χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι απέσπασε 15.417 ευρώ από μία 44χρονη παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία.

Η 44χρονη κατήγγειλε πως ο 28χρονος την απείλησε με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών της για να μην ζητήσει πίσω τα χρήματά της.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, που σχημάτισε δικογραφία για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία.

Η καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025. Snapshot powered by AI

Μία σοβαρή καταγγελία με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνά τις 15.000 ευρώ αλλά και καταγγελλόμενες απειλές για τη δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σε βάρος ενός 28χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής έπειτα από μήνυση που υπέβαλε 44χρονη με καταγωγή από την Πολωνία.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ο 28χρονος φέρεται από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2025 να έπεισε την 44χρονη , παρουσιάζοντάς της ψευδή στοιχεία και γεγονότα, να του μεταφέρει τμηματικά διάφορα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 44χρονης το συνολικό ποσό που κατέβαλε στον 28χρονο ανέρχεται στις 15.417 ευρώ. Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι όσα της είχε παρουσιάσει ο 28χρονος δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, του ζήτησε να της επιστρέψει τα χρήματά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία σε αυτό το σημείο, η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή καθώς σύμφωνα με την καταγγελία ο 28χρονος απείλησε την 44χρονη πως θα την καταστρέψει ενώ παράλληλα φέρεται να της είπε ότι θα αποστείλει σε συγγενικά της πρόσωπα γυμνές φωτογραφίες της, τις οποίες φέρεται να έχει στην κατοχή του.

Η γυναίκα προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 28χρονου, καταγγέλλοντας τόσο την οικονομική εξαπάτησή της όσο και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε στη συνέχεια.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν χθες στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του 28χρονου για απάτη, απειλή και εκδικητική πορνογραφία.

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