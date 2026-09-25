Χαρλαύτης για κατάρρευση στην Πλάκα: Πάει για ολική αχρησία το κτίριο, πιθανότατα και το διπλανό»

Snapshot Το κτίριο που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα δεν μπορεί να κατοικηθεί και προορίζεται για κατεδάφιση.

Το διπλανό κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, κυρίως στον δεύτερο όροφο, και πιθανότατα θα τεθεί επίσης σε αχρησία.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 07:15 και η αιτία παραμένει άγνωστη, με τις έρευνες της Πυροσβεστικής και του Ανακριτικού σε εξέλιξη.

Υπήρξε απεγκλωβισμός δύο ατόμων από το κατεστραμμένο κτίριο και ένας τραυματίας περαστικός.

Οι ζημιές σε όμορα οικοδομικά τετράγωνα είναι δευτερεύουσες, όπως σπασμένα τζάμια και ρολά. Snapshot powered by AI

Ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων έσπευσε άμεσα στο συμβάν, και με την ιδιότητά του, ως πολιτικός μηχανικός πραγματοποίησε μια πρώτη αυτοψία στο κτίριο που κατέρρευσε από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Όπως είπε, το κτίριο δεν δύναται να κατοικηθεί και πάει για κατεδάφιση, ενώ είναι πολύ πιθανό να έχει την ίδια τύχη και το διπλανό κτίριο, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, κυρίως στον δεύτερο όροφό του.

«Σήμερα το πρωί έγινε μια έκρηξη, περίπου στις 07:15. Για άγνωστο λόγο, μένει να διευκρινιστεί. Οι πρώτες φήμες λένε για έκρηξη φυσικού αερίου, αλλά και πάλι αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και αν δεν μπει το Ανακριτικό προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες, νομίζω ότι είναι νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα.

Το μόνο σίγουρο από τις πρώτες ενδείξεις και από τις πρώτες αυτοψίες που έχω κάνει εγώ, είναι ότι το εν λόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται να έχει σοβαρά προβλήματα. Η όμορη περιοχή, τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες. Δηλαδή έχουμε κάποια σπασμένα τζάμια, κάποια σπασμένα ρολά, κάποια πατζούρια από τα καταστήματα και από τις κατοικίες.

Υπάρχουν οι μαρτυρίες για απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη και υπάρχει και ένας τραυματίας περαστικός.»

Σε ό,τι αφορά στο κτίριο που είναι μεσοτοιχία με αυτό που κατέρρευσε, ο κ. Χαρλαύτης είπε ότι κι αυτό πιθανότατα θα τεθεί σε αχρησία. «Ο δεύτερος όροφος φαίνεται να έχει σοβαρά προβλήματα, έχει απολέσει τμήμα από την πάνω αριστερή γωνία του, αλλά μέχρι να γίνει και αυτοψία από την Πολεοδομία και να υπάρξει μία έκθεση, νομίζω ότι είναι νωρίς να πούμε κάτι. Σε αυτόν τον δεύτερο όροφο πάντως αποκλείστηκε η πρόσβαση»

Κλείνοντας, ο κ. Χαρλαύτης είπε: «Η Δημοτική Αστυνομία έκανε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές το πρωί εδώ και άκουσε την έκρηξη. Αμέσως ειδοποίησε και την Πυροσβεστική. Από εκεί έχουμε και τις πρώτες μαρτυρίες, αλλά και πάλι λέω, μέχρι να μπει το Ανακριτικό, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα».

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